조영준의 <넘버링 무비> 당신의 세계를 의심하나요? '주인'과 함께 고민해 보세요

당신의 세계를 의심하나요? '주인'과 함께 고민해 보세요

[넘버링 무비 524] 영화 <세계의 주인>

조영준(joyjun7)
25.10.28 10:41최종업데이트25.10.28 10:41
영화 <세계의 주인> 스틸컷㈜바른손이앤에이

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

01.
"아니, 취지는 알겠는데 좀 틀린 말도 있고."

고등학생 주인(서수빈 분)은 같은 반 수호(김정식 분)가 주도하는 서명 운동에 이름을 적을 수 없다. 몇 해 전 일어난 여아 성폭행 사건의 가해자가 출소 후 다시 동네로 돌아오는 일에 반대하기 위한 목적이라지만, 자신이 동의할 수 없는 문장들로 설명되고 있어서다. 하지만 이미 옳다고 여겨지는 사회적 행위로부터 이탈한 그는 교실 내에서 비난과 공격의 대상이 되고 만다. 의심으로 가득 찬 날카로운 시선과 익명의 쪽지들, 그리고 조금씩 멀어지는 친구들까지. 주인은 그렇게 고립되지만, 그 과정은 주인을 무너뜨리는 대신 그 세계를 다시 바라보게 만드는 계기가 된다.

영화 <세계의 주인>은 윤가은 감독의 네 번째 장편이자, 전작인 <우리집>(2019) 이후 6년 만에 선보인 신작이다. 단편을 포함해 필모그래피의 여러 작품을 통해 아이들이 세계와 관계 맺는 방식에 대해 꾸준히 탐색해 온 그는 이번 작품 역시 그 연장선 위에서 이야기를 그려나가고자 한다. 차이점이 있다면, 조금 더 성장한 10대 청소년의 내면을 비추며 '주체로서의 감각'과 '윤리적 판단'의 자리로 시선을 옮겨냈다는 것이다. 말썽 없이 보편적으로 기대되는 모습 그대로 자라온 아이가 처음으로 사회적 판단을 해야만 하는 순간이다.

02.
서사적으로는 그리 복잡할 것이 없다. 오히려 단순한 편에 속한다. 전교생의 참여를 이끌어낸 서명 운동과 이를 거부하는 한 사람이다. 심지어 운동의 취지는 분명히 사회적으로 올바른 방향을 지지하는 성격을 갖고 있다. 인물을 둘러싼 세계는 이 작지만 뾰족한 행동 하나에 즉각적으로 반응한다. 그렇게 배신과 이기심, 무지함으로 낙인찍히기 시작하는 인물은 속해있던 집단으로부터 빠르게 이탈 당한다. 이를 중심 서사의 뼈대로 삼은 영화는 주변부의 장면을 빼곡히 채워가기 시작한다. 아니, 사실은 처음부터 주변부를 채색하기 위한 준비를 차곡차곡 한다. 이 과정은 결코 과장되거나 드라마틱 하지 않다. 오히려 단순하고 느린 속도로 이야기를 배회하는데, 그 덕에 관객들은 주인이 마주하는 소외의 감각을 자극적이지 않으면서도 피부 깊숙이 경험하게 된다.

이 같은 방식이 유효한 것은 영화의 균형과 붕괴가 서사에서부터 시작되지 않고 있다는 점과도 연관성이 있다. 인물이 속해 있던 세계와 집단에 유격이 생긴다는 점, 평온했던 일상에 변화가 생긴다는 점을 생각하면 잘못된 표현처럼 느껴질 수도 있겠다. 하지만, 영화의 핵심은 인물에게 존재한다. 사회적으로 바르고 모범적인 학생의 이미지에 균열이 일어나는 순간이다. 이 찰나는 윤가은 감독이 지속적으로 탐색해 온 세계의 모멘텀이기도 하다. 이 균열은 이야기를 조용히 비틀고 확장시키며, 영화 전체의 감정적 진폭을 이끌어내는 시작점이 된다.

영화 <세계의 주인> 스틸컷㈜바른손이앤에이

03.
윤가은 감독이 이 작품에서 가장 공을 들이는 부분은 거리감을 형성하는 데 있다. 기본적으로는 극 내부 인물 사이의 거리 조절이 여기에 해당한다. 주인은 타인과 함께이고 싶어 하지만, 직접적인 접촉이 이루어지는 순간에 뒷걸음치는 인물이다. 미도(고민시 분) 역시 자신이 모르는 타인과의 접점을 최소화하며 살아가고자 한다. 두 사람만이 아니다. 주인이 세계로부터 소외된 이후 거리를 두고자 하는 친구들 역시 상황은 다르지만 같은 맥락 안에 존재한다. 자신의 세계를 방어하기 위함이다. 이 지점은 사랑이나 우정과 같은 긍정적인 형식의 관계성이 당연하게 주어지지 않음을 보여주기 위해 존재한다.

또 하나의 거리 조절이 있다. 그런 인물들을 바라보는 창작자 본인의 거리다. 윤가은 감독은 이들에 대한 이해나 위로를 쉽게 드러내고자 하지 않는다. 그런 장면이 인물을 단면적으로 해석하거나 침범할 가능성이 있다는 것을 알고 있어서다. 대신 그 순간의 감정을 조용히 응시하며 비언어의 순간들이 쌓여 만들어내는 감정적 서사를 보여주려 한다. 지속되는 침묵과 순간적인 표정, 멈칫하게 되는 장면의 누적은 관객들로 하여금 그 시간을 함께 경험하고 견디도록 유도한다. 숨겨진 의미가 아직 무엇인지 정확히 드러나지 않은 상태에서 존재하는 상황과 행동의 복선 역시 여기에 속한다.

04.
"많이 노력하는데 아직 용서가 잘 안돼. 내 자신이."

지금 이야기하고 있는 모든 영화적 장치가 필요한 이유는 직접적인 표현 대신 남겨지는 어떤 신호들 때문이다. '아직 제시되지는 않았으나 감지되는 어떤 존재 또는 상황'. 영화는 단 한 번도 과거에 존재했을 사건에 대해 직접적으로 묘사하거나 전사하지 않는다. 대신 발화되지 않은 불안이 장면 곳곳에서 맴돈다. 그리고 그 감각은 전반부와 후반부의 서로 다른 장면을 통해 불안 위에 구축된 안정과 평화가 얼마나 무력한 것인지 보이는 과정을 통해 더욱 구체화된다. 아무 일도 없었던 듯하던 세계는 사랑이라고 생각했던 잠깐의 신체적 접촉, 우정이었던 친구들의 달라진 시선, 그리고 익명성에 기댄 쪽지 몇 장만으로도 금세 모습을 뒤바꾸고 만다.

그렇게 눌러왔던, 누구에게도 말하지 못했던 불안의 감정이 유일하게 터져 나오는 장면이 바로 세차장 신이다. 영화는 이 장면에 이르러서야 겨우 주인이 감정의 밀도를 폭발시킬 수 있도록 만든다. 앞서 학교에서는 서명 거부로 의심받고, 고립되며 익명의 쪽지로 조롱받으며 침묵을 강요받아 왔던 감정이다. 세차장이라는 공간은 일상적이면서도 외부적인 공간에 속하며, 세척과 청소가 이루어지는 장소다. 하지만 작업 과정에서의 기기적 움직임으로, 시야적으로는 외부와 차단된다. 이 장면에서의 감정은 사실 신체적 반응에 가깝다. 누군가를 향한 분노나 원망이라기보다 감추고 견디고 있던 감정이 한계에 도달해 터져 나오는 과정을 우리가 마주하게 된다.

이번에도 감독은 어떤 개입 없이 일정한 거리에서 인물의 감정이 터지는 순간을 온전히 보여주고자 한다. (쇼트 편집도 거의 없었던 것 같다.) 영화 전체의 태도나 거리와 조금도 다를 것이 없지만, 다른 모든 신에서 인물이 감정을 제한하고 있었던 점을 생각하면 장면에 대한 어떤 책임감마저 느껴지는 듯하다. 신파와 같은 훨씬 더 쉬운 영화적 선택을 하지 않았다는 점에서 그렇다.

어느 한 장면만이 중요한 것이 아니다. 영화 전반에 이런 기운을 형성하기 위해서 감독은 신호를 남기고자 한다. 그리고 그 신호를 해석한 이들에게 상상보다 훨씬 더 크고 날카로운 메시지를 전달한다. 더 나아가, 지금 자신에게 잘못된 일이 일어나고 있다는 말을 끝내 하지 못했던 수많은 여성에게, 이 영화는 조심스러우면서도 분명한 손짓을 보내고 있다.

영화 <세계의 주인> 스틸컷㈜바른손이앤에이

05.
한편, 영화 <세계의 주인> 속에는 어린아이가 두 명 존재한다. 주인의 동생 해인(이재희 분)과 수호의 동생이자, 주인의 엄마인 태선(장혜진 분)이 운영하는 어린이집에 다니는 누리(박지윤 분)다. 두 존재는 분명 어리지만, 주인의 세계를 공유하고 나눠 가지고 있다는 점에서 의미가 있다. 먼저 해인은 종종 무심하게 비칠 수 있지만, 동시에 무언가 알고 있는 듯한 눈빛과 태도를 가지고 있다. 편지를 숨기고 답장을 몰래 쓰는 행동이 증거가 되지만, 말없이 같은 세계를 공유하는, 가족으로서 주인이 돌아갈 수 있는 마지막 공간과 같은 역할을 한다. 사건의 동력이나 감정적 변화의 원인이 되지는 못하지만, 주인이 자신의 감정을 방어하고 회복하는데 무언으로 기여하는, 가장 낮은 톤의 공명이 되는 셈이다.

누리는 조금 다르다. 오히려 영화 전체를 가로지르는 정서의 파장과 가장 가깝게 맞닿아 있다. 말을 아끼고 조심스러운 그의 태도는 어린 시절의 주인을 떠올리게 하며 동시에 주인이 세계를 다시 바라보게 되는 계기가 된다. 실제로 주인은 누리로부터 어떤 감정을 경험하게 되는 듯 보인다. 보호받고 싶었던 어린 시절의 대리일 수도, 자신이 직접 지켜내고 싶은 마음일 수도 있다. 결코 순수하지만은 않다. 어느 순간 누리의 몸을 세게 누르는 비틀린 방식으로 표현되는 행위적 감정은 이 영화에서 두 번째로 아픈 장면이 된다. 이해하고 싶지만 이해할 수 없는, 쉽게 다가갈 수 없는 이의 서툰 고백이다. 물론 폭력과 같은 서사적 사건화를 위해 제시된 인물은 아니다. 누리는 분명 주인이 타인에게 감정을 투사하는 실패의 대상이 되지만, 다시 관계를 재설정하고 감각할 수 있게 되는 새롭고도 희미한 통로가 된다.

06.
"나도 너처럼 진짜로 살아갈 수 있을까? 나는 너를 영원히 기억할 거야. 고마워."

윤가은 감독의 <세계의 주인>은 정답이 넘치는 시대에 아주 작은 망설임을 이야기의 중심으로 끌어올린다. 서명 거부라는 단순한 사건보다 그 이후, 주인을 휘감는 감각의 파문들, 말로 설명되지 않는 불안과 자신조차 규정할 수 없는 감정의 떨림을 영화의 중심으로 옮긴다. 주인이 끝내 해답을 도출한다거나 적극적인 성장 서사를 택하지도 않는다. 그래서 이 영화는 흔히 말하는 성장 서사라기보다 침묵을 견디는 자의 윤리에 관한 영화에 가깝게도 느껴진다. 스스로의 감정을 끝내 해명하지 못하더라도, 그 감정이 분명히 존재했다는 사실을 놓지 않으려는 태도. 이 작고 불완전한 고집이야말로, 감독이 말하는 '주체'의 첫 형상이다.

영화가 붙들고 있는 것은 하나다. 자신의 세계를 지금 의심하지 않고 살아가는 것은 아닌지, 감지한 불편함을 스스로 지워내며 살고 있지는 않은지, 그리고 그 감각의 조각들이 지금의 나를 지탱해 줄 수 있는지에 대한 사적인 물음. 물론 어떤 물음에도 감독의 대답과 정답은 주어지지 않는다. 대신 그 망설임의 시간을 짧게나마 주인과 함께 경험하고 살아보게 함으로써, 말하지 못한 감정도, 설명할 수 없는 불안도 모두 분명한 현실일 수 있다는 믿음을 제시한다. 그렇게 아주 조용히, 스스로의 감각이 부정당하지 않는 세계에 실제로 발 들일 수 있다는 가능성을 열어두고자 한다.

영화는 끝내 닿을 수 없는 관계와 여전히 미완의 감정들로 마무리된다. 하지만 여기에서의 미완성은 실패가 아닌, 이제야 비로소 시작될 수 있는 감각의 회복에 가깝다. 감정을 내면에 가둬두는 것이 아니라 밖으로 밀어 올리는, 가장 조심스럽고도 찬란한 첫 몸짓이 이 자리에서부터 시작된다. 이제 우리는 안다. 세계의 주인이 된다는 것은 완벽한 이해나 승리가 아니라, 자신의 감정이 틀리지 않았다고 스스로에게 말할 수 있는 순간으로부터 시작된다는 것을 말이다.
