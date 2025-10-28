당신의 세계를 의심하나요? '주인'과 함께 고민해 보세요

▲영화 <세계의 주인> 스틸컷 ㈜바른손이앤에이

한편, 영화 <세계의 주인> 속에는 어린아이가 두 명 존재한다. 주인의 동생 해인(이재희 분)과 수호의 동생이자, 주인의 엄마인 태선(장혜진 분)이 운영하는 어린이집에 다니는 누리(박지윤 분)다. 두 존재는 분명 어리지만, 주인의 세계를 공유하고 나눠 가지고 있다는 점에서 의미가 있다. 먼저 해인은 종종 무심하게 비칠 수 있지만, 동시에 무언가 알고 있는 듯한 눈빛과 태도를 가지고 있다. 편지를 숨기고 답장을 몰래 쓰는 행동이 증거가 되지만, 말없이 같은 세계를 공유하는, 가족으로서 주인이 돌아갈 수 있는 마지막 공간과 같은 역할을 한다. 사건의 동력이나 감정적 변화의 원인이 되지는 못하지만, 주인이 자신의 감정을 방어하고 회복하는데 무언으로 기여하는, 가장 낮은 톤의 공명이 되는 셈이다.



누리는 조금 다르다. 오히려 영화 전체를 가로지르는 정서의 파장과 가장 가깝게 맞닿아 있다. 말을 아끼고 조심스러운 그의 태도는 어린 시절의 주인을 떠올리게 하며 동시에 주인이 세계를 다시 바라보게 되는 계기가 된다. 실제로 주인은 누리로부터 어떤 감정을 경험하게 되는 듯 보인다. 보호받고 싶었던 어린 시절의 대리일 수도, 자신이 직접 지켜내고 싶은 마음일 수도 있다. 결코 순수하지만은 않다. 어느 순간 누리의 몸을 세게 누르는 비틀린 방식으로 표현되는 행위적 감정은 이 영화에서 두 번째로 아픈 장면이 된다. 이해하고 싶지만 이해할 수 없는, 쉽게 다가갈 수 없는 이의 서툰 고백이다. 물론 폭력과 같은 서사적 사건화를 위해 제시된 인물은 아니다. 누리는 분명 주인이 타인에게 감정을 투사하는 실패의 대상이 되지만, 다시 관계를 재설정하고 감각할 수 있게 되는 새롭고도 희미한 통로가 된다.



"나도 너처럼 진짜로 살아갈 수 있을까? 나는 너를 영원히 기억할 거야. 고마워."



윤가은 감독의 <세계의 주인>은 정답이 넘치는 시대에 아주 작은 망설임을 이야기의 중심으로 끌어올린다. 서명 거부라는 단순한 사건보다 그 이후, 주인을 휘감는 감각의 파문들, 말로 설명되지 않는 불안과 자신조차 규정할 수 없는 감정의 떨림을 영화의 중심으로 옮긴다. 주인이 끝내 해답을 도출한다거나 적극적인 성장 서사를 택하지도 않는다. 그래서 이 영화는 흔히 말하는 성장 서사라기보다 침묵을 견디는 자의 윤리에 관한 영화에 가깝게도 느껴진다. 스스로의 감정을 끝내 해명하지 못하더라도, 그 감정이 분명히 존재했다는 사실을 놓지 않으려는 태도. 이 작고 불완전한 고집이야말로, 감독이 말하는 '주체'의 첫 형상이다.



영화가 붙들고 있는 것은 하나다. 자신의 세계를 지금 의심하지 않고 살아가는 것은 아닌지, 감지한 불편함을 스스로 지워내며 살고 있지는 않은지, 그리고 그 감각의 조각들이 지금의 나를 지탱해 줄 수 있는지에 대한 사적인 물음. 물론 어떤 물음에도 감독의 대답과 정답은 주어지지 않는다. 대신 그 망설임의 시간을 짧게나마 주인과 함께 경험하고 살아보게 함으로써, 말하지 못한 감정도, 설명할 수 없는 불안도 모두 분명한 현실일 수 있다는 믿음을 제시한다. 그렇게 아주 조용히, 스스로의 감각이 부정당하지 않는 세계에 실제로 발 들일 수 있다는 가능성을 열어두고자 한다.



영화는 끝내 닿을 수 없는 관계와 여전히 미완의 감정들로 마무리된다. 하지만 여기에서의 미완성은 실패가 아닌, 이제야 비로소 시작될 수 있는 감각의 회복에 가깝다. 감정을 내면에 가둬두는 것이 아니라 밖으로 밀어 올리는, 가장 조심스럽고도 찬란한 첫 몸짓이 이 자리에서부터 시작된다. 이제 우리는 안다. 세계의 주인이 된다는 것은 완벽한 이해나 승리가 아니라, 자신의 감정이 틀리지 않았다고 스스로에게 말할 수 있는 순간으로부터 시작된다는 것을 말이다.



