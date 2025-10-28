이고 투도르 감독 경질한 유벤투스, 계속되는 사령탑 잔혹사

명가의 추락은 끝이 없다. 최근 8경기서 단 1승도 챙기지 못하며 부진에 빠진 유벤투스가 결국 소방수로 팀에 부임했던 투도르 감독을 경질했다.이탈리아 프로축구 세리에A 유벤투스는 27일 오후(한국시간) 공식 채널을 통해 "이제 투도르 감독이 우리 팀을 이끌지 않는다. 유벤투스 1군 팀을 이끌었던 투도르 감독을 오늘부로 해임했다. 이반 야보르치치, 토미슬라브 로기치, 리카르도 라냐치 등 코칭 스태프도 함께 물러났다"라고 밝혔다.끝으로 구단은 "유벤투스는 지난 몇 달 동안 보여준 투도르 감독과 코칭스태프의 헌신에 감사를 표한다. 그들의 앞으로의 커리어에 행운이 함께하길 바란다"라며 동행의 마침표를 알렸다. 투도르 감독을 경질한 유벤투스는 임시 사령탑에 마시밀리아노 브람빌라에 지휘봉을 맡기면서, 분위기 수습과 함께 새로운 선장을 찾아나갈 예정이다.경질 신호는 뚜렷했다. 이번 시즌 유벤투스는 개막 후 3연승을 질주하며 좋은 출발을 알렸지만, 딱 여기까지였다. 챔피언스리그 첫 경기서 도르트문트와 1-1 무승부를 거둔 후 벨로나(무)-아탈란타(무)-비야 레알(무)-AC밀란(무)에 5경기 연속 무승부를 기록했고, 이어 10월 A매치 후에는 코모-레알 마드리드-라치오에 3연패를 적립하며 고개를 숙였다.결국 8경기 연속 승리를 챙기지 못한 투도르는 유벤투스 감독 자리서 내려와야만 했던 것.투도르 감독을 경질하는 결단을 내린 유벤투스. 이탈리아 전통 명가 자존심이 바닥을 치고 있는 상황 속 사령탑 잔혹사까지 이어지며 골머리를 앓고 있다. 지난 2010년대 세리에 무대를 되돌아보면, 유벤투스 '천하'라는 말이 어울릴 정도로 압도적인 실력을 과시했다. AC밀란·인테르·나폴리·로마와 같은 팀들이 암흑기에 빠진 가운데 유벤투스는 독주했다.2011-12시즌 9년 만에 스쿠데토를 품에 안았던 이들은 9시즌 연속 리그 정상에 도달, 이탈리아 전통 명가로 자존심을 세웠다. 왕조를 구축한 유벤투스에게 사령탑은 확실한 자랑거리 중 하나였다. 가장 먼저 2011-12시즌 부임 첫 시즌, 중위권에 머물렀던 팀을 단숨에 우승으로 이끈 콘테 감독 체제 아래 무패 우승 1회(2012-13), 3연패와 같은 굵직한 성과를 냈다.이어 2013-14시즌을 끝으로 사임한 콘테 후임으로 부임한 알레그리 감독도 큰 성과를 가져왔다. 부임 후 3시즌 연속 더블(리그·코파 이탈리아)을 달성하며 자국 리그서 압도적인 입지를 이어 나갔고, 2016-17시즌서는 챔피언스리그 결승전에 오르는 기염을 토하기도 했다. 이후 사임 시즌이었던 2018-19시즌까지 리그 8연패를 이룩하며 웃었다.이와 같이 유벤투스는 콘테·알레그리 체제 아래 압도적인 리그 1강으로 자리했지만, 이후 사령탑들이 연이어 실패하며 과거 영광이 빛을 발하고 있다. 당장 알레그리 후임으로 선정됐던 마우리시오 사리는 부임 첫 시즌 리그 우승을 차지했으나 괴기한 인터뷰 스킬과 더불어 구단 수뇌부·선수단과의 갈등이 이어지며, 동행은 1년으로 종료됐다.사리 이후 유벤투스는 빠르게 빈 사령탑 자리에 선장 경험이 전무한 피를로를 선임하는 승부수를 띄웠지만, 이 선택은 결국 실패로 돌아갔다. 피를로는 플랜 A 전술 부재와 함께 상대 변화 대처에 미흡한 모습이 연이어 나오면서 고개를 숙였고, 리그는 4위에 챔피언스리그서는 16강에서 포르투에 일격을 허용했다.피를로는 코파 이탈리아 우승으로 한숨을 돌렸으나 팀을 떠날 수밖에 없는 상황에 놓였고, 결국 부임 1시즌 만에 팀을 떠났다. 후임으로 다시 알레그리 감독이 부임했지만, 극심한 부진서 헤어 나오지 못했고 우승 트로피도 단 1개(코파 이탈리아·2023-24)에 그쳤다. 2023-24시즌을 끝으로 알레그리 2기 체제를 종료, 젊고 유능한 사령탑을 선임했으나 이 역시 실패했다.볼로냐서 본인 축구 색채를 확실하게 선보였던 티아고 모타를 지난 시즌 새로운 사령탑을 내세웠지만, 선수단 장악 실패와 함께 리그서는 5위에 그치는 부진한 성적을 보여줬고 결국 지난 3월 경질되는 운명을 맡았다. 모타 이후 투도르가 임시 사령탑으로 선정되어 소방수 임무를 확실하게 해냈지만, 결국 정식 감독이 된 지 6개월이 채 되지 않아 경질되며 팀을 떠났다.이제 시즌 중 새 선장을 찾아야만 한다. 23세 이하 팀 수장인 브람빌라를 내세웠지만, 이는 임시방편에 불과하다.영국 매체 <스포츠 바이블>은 25일 보도를 통해 "유벤투스는 투도르의 후임으로 포스테코글루를 포함해 5명의 후보를 고려 중이다"라며 "다른 후보군에는 로베르토 만치니, 라파엘 팔라디노, 루치아노 스팔레티, 에딘 테르지치가 포함됐다"라고 보도했다.유벤투스는 어떤 인물을 새로운 사령탑으로 선임할 지 귀추가 주목된다.