하츠투하츠 'Focus', 폭발적이지 않다고? 그래서 더 매력있는 SM 계승자

하츠투하츠(Hearts2Hearts)SM엔터테인먼트
SM엔터테인먼트의 8인조 신예가 당돌한(?) 변신에 돌입했다. 지난 20일 발매된 하츠투하츠(Hearts2Hearts, 카르멘, 지우, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온)의 첫 번째 미니 음반 < Focus >는 줄곧 싱글 발표에 치중했던 팀의 새로운 가능성을 엿볼 수 있는 작품으로 손꼽을 만하다.
데뷔곡 'The Chase'를 시작으로 두 번째 싱글 'Style', 이번 신보의 선공개 곡 'Pretty Please' 등 낱개의 곡 중심으로 케이팝 팬들의 호기심을 자극해온 하츠투하츠로선 그간의 노력이 하나로 합쳐진 < Focus >와 동명 타이틀 곡으로 다시 한번 듣는 즐거움을 선사한다.
쇠맛(에스파) 혹은 실험적인 사운드(레드벨벳, 에프엑스)를 앞세웠던 SM 선배들과는 다른 방향성을 지닌 일련의 곡들로 차별화를 도모했던 하츠투하츠는 새 음반에선 최근 트렌디한 사운드와 1세대 걸그룹의 향수 사이 절묘한 줄타기를 통해 2025년 케이팝 '괴물 신인' 혹은 '슈퍼 루키'라는 평가가 결코 과찬된 칭찬이 아님을 스스로 증명하고 나섰다.
세련된 하우스 비트... 차별화 도모한 'Focus'