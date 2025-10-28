하츠투하츠 'Focus', 폭발적이지 않다고? 그래서 더 매력있는 SM 계승자

▲하츠투하츠(Hearts2Hearts) SM엔터테인먼트

최근 케이팝 업계의 시간은 수년 전과 비교했을때 몇 배 이상 빠르게 흘러가고 있다. 2010년대 중반까지만 하더라도 데뷔 후 3년 정도의 여유 속에 성과를 내야 했지만 지금은 불과 1년 안에 결과물을 만들지 못하면 마치 '패자'처럼 낙인 찍는 제법 위험한 가치 판단까지 등장할 정도다.

너도 나도 "빨리 빨리"를 외치는 듯한 2025년의 케이팝에서 하츠투하츠의 행보는 살짝 여유로움이 느껴진다. 단맛도 아니고 짠맛도 아닌, 슴슴한 음식같은 'The Chase'를 데뷔곡으로 택한 결정 뿐만 아니라 일련의 싱글 공개를 통해 느리지만 착실하게 팀의 기반을 다져왔다. 폭발적이지 않아도 꾸준함이 담보된 이들의 음악은 그래서 더욱 강력한 장점으로 자리 잡는다.

이와 같은 기획의 방향성은 옳고 그르다의 판단 이전에 SM 특유의 우직스러움이 느껴질 정도다. "남들이 뭐라해도 우린 정해진 경로를 나아갈 뿐이야"라고 선언하는 듯한 작업물들의 공개는 하츠투하츠의 계단식 성장을 이루는 밑거름을 완성시켰다. 그런 점에서 'Focus'의 등장은 이제 막 데뷔 1년 차를 알차게 보내고 있는 8인조 신인 그룹의 역사에 있어서 새로운 이정표가 되어줄 것이다.

