남편의 동업 계획 틀어지자 아내는... 부부가 직접 찍은 내밀한 이야기

키케가 홈런을 칠 거야 독립영화 쇼케이스

홈런을 꿈꾸는 대타의 한 방을 응원하며



배우의 표정 뿐 아니라, 신과 신 사이에서도, 쇼트와 쇼트에서도 생략이 많은 작품이다. 때로는 그 생략이 지나쳐 영화가 하고자 하는 이야기보다 설명이 부실하다 느껴질 때도 있다. 영화가 모호하다거나 불명확하게 느껴지는 순간도 여럿이다. 그 공백이 의도한 것이 있는지, 감독이 숙고한 결과로써 그 같은 선택과 연출을 하였는지를 끝끝내 알아챌 수는 없었다. 그럼에도 그 공백으로부터 얻어진 좋은 것이 아예 없지는 아니하니, 공백을 통하여 관객은 비로소 작품의 의도와 의미에 대해 생각의 나래를 펼칠 수가 있다는 점이겠다. 또한 다른 어느 부부의 사정이란 바깥에서 완전히 속속들이 알 수는 없는 것이고 약간의 공백쯤은 둘 밖에 없다는 것도.



영화 속 영태가 줄줄 읊는 시대며 자본에 대한 소시민적, 혹은 적대적 감상을 마치 주제의식처럼 여길 필요는 없을 테다. 노동자가 자본에 시간과 노동을 파는 상황에 대한 단상이 실재하는 현실이라거나 현실을 반밖에 알지 못하는 부지의 소치라 할지라도, 그것이 영화 바깥의 관객을 설득하려는 의도는 아닌 때문이다. 소시민적 삶을 둘러싼 체계에 대하여 깊이 있는 분석과 해석은 부재하다. 그러나 그것이 또한 소시민의 현실적 삶이고보면, 이 영화 <키케가 홈런을 칠 거야>가 펼치는 본래의 이야기란 드러난 정도에 그치는 것이 아닌가 한다.



그날 키케는 류현진 대신 나와 홈런을 쳤다. 그러나 그가 대타로 나온 매 경기에서 홈런을 치지는 못했다. 현실 가운데서 대타가 홈런을 치는 경우는 지극히 드물다. 영화 속 영태의 기대와 달리 현실이 꼬여만 가는 것처럼. 그럼에도 우리는 삶을 어떻게 지탱하는가. 1년 144경기를 치러내야만 하는 약체팀처럼, 우리네 소시민들의 삶 가운데서도 역전의 기회는 어딘가에 있는 것이라고 믿을 수가 있을까. <키케가 홈런을 칠 거야>의 매력은 아직도 홈런을 꿈꾸는 대타가 있다는 것, 그를 믿고 교체하는 감독이 있다는 것, 그리고 가끔은 실제로 홈런이 터지기는 한다는 사실 그 자체에 있는 것일지도 모른다.

