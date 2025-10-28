세계가 주목하는 K-엔터, 실상은 '관리감독 사각지대'

▲
2025년 10월 18일, 영국 런던에서 소셜 미디어를 통해 조직된 K-pop 댄스 모임에 사람들이 모였다.REUTERS/연합뉴스
이제 K-엔터테인먼트가 대한민국을 대표하는 문화 수출 산업으로 자리매김하였다. 그러나 법조인으로서 마주하는 분쟁의 현장은 이러한 화려함과 거리가 멀다고 밖에 할 수 없다. 끊이지 않는 불공정 계약과 정산 갈등은 이 산업의 구조적 문제를 드러내고 있다. 이는 일부의 일탈이 아닌, 산업의 성장 속도를 따라가지 못하는 제도의 '관리감독 사각지대'가 낳은 시스템의 실패라고 봐야만 한다. 성공의 이면에 가려진 그림자를 직시하고 해결책을 모색해야 할 때다.
[구조적 문제 ①] 유명무실한 표준계약서
분쟁의 시작은 대부분 불공정한 계약이다. 2009년 도입된 '표준전속계약서'는 법적 강제성이 없는 '권고' 사항에 그쳐 실효성이 부족한 실정이다. 기획사들은 표면적으로 표준계약서를 따르는 듯 보이지만, 실제로는 '부속합의서'를 통해 과도한 위약벌이나 사생활 침해와 같은 독소 조항을 포함시키는 관행이 여전하다.
특히 불투명한 '선공제 후정산' 방식은 고질적인 문제이다. 소속사가 막대한 투자금을 먼저 회수하는 이 구조는 사업적 리스크를 아티스트에게 전가하고 있다. 아티스트는 수억 원대의 비용이 어떻게 사용되었는지 검증할 방법이 원천적으로 차단된 채, 리스크를 떠안는 불합리한 상황에 놓이게 되는 현실이다. 이는 신뢰 기반의 파트너십이 아닌, 정보의 비대칭을 이용한 착취 구조에 가깝다.
[구조적 문제 ②] 보호받지 못하는 구성원들
K-POP 시스템의 고질적 문제는 사람을 '상품'으로 여기는 시선에 있다. 청소년 아티스트들은 보호하는 법률이 있음에도 불구하고, 현실에서는 장시간 노동과 과도한 스트레스에 노출되어 있다. 학습권 보장은 구호에 그치고, 정신 건강을 돌볼 체계적 지원은 전무한 실정이다.
또한 필자가 담당하여 사건을 수행하였던 청소년 아티스트들의 경우 역시 과도한 통제와 정서적 압박으로 인해 공황장애 등 심각한 정신적 고통을 호소했으나, 소속사는 이를 방치하고 오히려 활동을 강요한 경우가 다수였다. 자본주의적 무한경쟁의 굴레에서 이들의 학습권과 정신 건강 문제는 나중의 문제일 뿐이었다. 이는 청소년 보호법이 실제 현장에서 어떻게 무력화되는지 보여주는 비극적 사례이다.