'태풍상사'가 IMF를 다루는 독특한 방식, 통했다

드라마 <태풍상사> 스틸컷.드라마 속 강태풍(이준호)과 오미선(김민하)은 전형적인 대립 구도를 따른다. 강태풍은 직관적이고 열정적이며, 때로는 무모하게 사업을 진행한다. 반면 오미선은 강태풍보다 '상사맨'으로서의 역할에 걸맞은 인물이다. 회사를 우선으로 삼는 그는 이성적인 판단력을 앞세운다. 계산기처럼 암산하고 빠르게 비즈니스 영어를 암기하는 능력이 돋보인다. 드라마는 두 사람의 대립을 로맨틱 코미디의 관습적인 플롯에서 멈추는 걸 방지한다.냉정과 열정을 상징하는 두 캐릭터의 충돌은 '일을 대하는 태도'에 관한 철학적 질문이다. 부산 공장에서 개발된 '슈박' 에피소드는 이러한 질문을 명확히 드러낸다. 안전화 제조업체 슈박의 사장은 건달 사채업자들에게 쫓기고 강태풍은 그를 보호하기 위해 자신의 두 눈을 담보하는 무모한 각서를 작성한다. 회사의 리스크를 개인의 영웅주의 심리로 떠안는 비이성적 결정이다.이 사실을 뒤늦게 안 오미선은 격하게 반발한다. 이 장면에서 두 사람이 충돌하는 지점은 단순히 업무 방식의 차이가 아니다. 태풍은 상사맨이기 이전에 눈 앞에 위기에 처한 사람을 구하고자 하는 인물이고, 미선은 한 회사의 대표로서 계약을 맺어야지 개인의 공명심으로 행동해서는 안된다고 타박한다.드라마는 어느 한쪽을 옳다고 규정하지 않는다. 대신 두 관점은 항상 충돌하면서 서로를 보완해 가면서 태풍상사가 위기를 극복할 수 있음을 보여다. 태풍의 열정이 만든 기상천외한 방법이 이 기회를 만들고, 미선의 냉정함은 그것을 실현 가능한 전략으로 바꾼다.<태풍상사>가 IMF를 다루는 방식은 독특하다. 1997년 외환위기는 한국 현대사의 집단 트라우마지만, 이 드라마는 그것을 비극적인 사건 중 하나로 치부하며 넘기는 게 아니라 그 위기를 드라마 전반에 '위험함'이라는 분위기를 깔아두는 쪽으로 활용한다. 그리고 태풍상사가 위기를 극복하는 방법은 시청자들의 시선과 일치한다. 시청자들은 이미 2000년대 이후 영상 마케팅이 대세가 될 것임을 알고, IMF로 말미암은 주요 사건들과 병폐들을 알고 있다. 드라마는 이 선지식을 서사의 동력으로 활용한다.6화에서 슈박을 살리기 위해 태풍상사가 제작하는 홍보 영상은 1998년 기준으로는 파격적으로 보이겠지만 2025년을 살고 있는 시청자에게는 익숙한 전략이다. 이러한 아나크로니즘은 의도적이다. 시청자는 고개를 끄덕이며 극에 참여한다. 인물이 제시한 해결책에 공감하며 탁월한 선택이라고 말한다. 드라마는 이러한 선택을 만화적 과장으로 표현한다.홍보 영상은 당시 특정 광고들을 패러디하는 방식으로 과장하여 연출하고, 건달을 위시하는 당시 사채업자들의 험난한 분위기를 검열하지 않고 표현한다. 여기서 강태풍이 제시하는 돌파구는 리얼리즘의 범주를 벗어난다. 하지만 이것이 드라마의 흥행 이유 중 하나일 것이다. <태풍상사>는 1998년을 무대로 문제 해결의 쾌감을 빚어내는 드라마다.미래의 관점으로 과거를 재구성하는 이 방식은 일종의 판타지에 가깝다. "만약 그때 우리가 이걸 알았다면"이라는 가정법적 유희. 관객은 등장인물보다 많이 알지만, 동시에 그들이 해내기를 응원한다. 이 이중적 시선이 드라마의 독특한 매력을 만든다.