임진왜란 속 무인도 표류기, 세 남자는 섬을 벗어날 수 있을까?

<바얌섬> 스틸 이미지어릴 적 보던 <전설의 고향>은 그저 무서움만으로 기억되지 않는다. 두려운 마음이 앞서며 눈을 질끈 감곤 해도, 기묘하게 자꾸만 다시 떠올리고픈 어떤 무언가가 구석에 계속 남기 때문이다. 그런 감정의 덩어리는 한마디로 규정하긴 힘들지만, '유혹'이란 단어가 자연스럽게 떠오르는 건 피할 수 없다. 뭔가 불길한 미래가 감지되어도 저절로 다가가는 불가사의한 끌림, 이걸 어떻게 받아들여야 할까?이 영화, <바얌섬>은 만약에 독립영화 버전 <전설의 고향>이 나온다면 어떤 형상일까 궁금증을 품던 이들에게 하나의 예시와도 같다. 구미호가 주던 시각적 공포가 아니라 신비함에 더 끌리던 이들이면 더욱 그럴 테다. 하지만 그걸로 끝이 아니다. 작품 전체를 휘감은 정서의 한켠에는 마치 소설가 김훈의 대표작 <칼의 노래>가 독창적으로 해석한 이순신의 말년 속 깊숙한 회한과 숙명론, 하지만 꺼지지 않는 집요한 의지가 자리한다. 이 역시 독립영화가 꾸준히 착목해 왔던, 주류 질서에 대한 '다르게 보기' 일환일 것이다.과연 이 물과 기름 같은 조합의 실체는 어떨까? 궁금하면 해결책은 딱 하나, 영화를 극장에서 확인할 수밖에 없다. 낯선 시공간 속에서 펼쳐질 기괴한 모험과 그 종막까지 목격해야 마침내 모든 의문은 풀릴 운명이다.끝없이 펼쳐진 푸른 바다와 새하얀 모래사장, 자연의 풍경 가운데 끼어든 불청객이 보인다. 파도에 떠밀려 해안에 도착한 세 명의 남자다. 그들은 군선을 타고 전장으로 향하던 중 태풍을 만나 낯선 섬에 구사일생으로 당도한 것이다. 일단 통성명부터 해야 한다. 같은 진영에 있었다 해도 낯설기만 하다. 일단 급한 문제를 해결해야 한다. 불을 피우고 마실 물과 요기할 식량을 찾아야 한다. 걸친 누더기 외엔 손에 쥔 것 하나 없는 그들로선 말처럼 쉬운 게 아니다.호구지책을 해결하며 그들은 서로를 알아가게 된다. 포병인 '창룡'은 이들 중 가장 능동적으로 상황을 파악하고 문제를 해결하려 한다. 그는 잔뜩 물을 먹은 채 실신한 '꺽쇠'를 구조하고, 생존자를 규합해 섬을 탈출하고자 시도한다. 창룡보다 나이를 먹은 노군 '몽휘'는 창룡의 권유에도 시큰둥한 데다 뭘 제안해도 별로 의지가 없어 보인다. 살아남기 위해 바쁘게 일해도 모자랄 판에 게으르기까지 하다. 연장자라 봐주던 창룡도 보다 못해 둘은 수시로 다툼을 일으킨다. 젊은 꺽쇠는 그러거나 말거나 천진하게 실없는 행동만 일삼는다. 그러면서도 일단 서로를 의지해야 한다.티격대면서도 그들의 무인도 생활은 계속된다. 창룡은 뗏목을 만들고, 꺽쇠에게 물과 식량을 찾는 등 허드렛일을 지시한다. 그렇게 숲속을 떠돌던 꺽쇠는 뼈만 남은 여인의 시신을 발견한다. 인적이라곤 찾기 힘든 섬에서 찾은 시신은 불길한 예감을 그들에게 던지고, 이후로 기이한 일이 거듭 세 사람을 덮친다. 과연 이들은 무사히 섬에서 벗어날 수 있을까?