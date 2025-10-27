사이트 전체보기
임진왜란 속 무인도 표류기, 세 남자는 섬을 벗어날 수 있을까?

임진왜란 속 무인도 표류기, 세 남자는 섬을 벗어날 수 있을까?

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <바얌섬>

김상목(redoctobor)
25.10.27 14:52
<바얌섬> 스틸 이미지
<바얌섬> 스틸 이미지

어릴 적 보던 <전설의 고향>은 그저 무서움만으로 기억되지 않는다. 두려운 마음이 앞서며 눈을 질끈 감곤 해도, 기묘하게 자꾸만 다시 떠올리고픈 어떤 무언가가 구석에 계속 남기 때문이다. 그런 감정의 덩어리는 한마디로 규정하긴 힘들지만, '유혹'이란 단어가 자연스럽게 떠오르는 건 피할 수 없다. 뭔가 불길한 미래가 감지되어도 저절로 다가가는 불가사의한 끌림, 이걸 어떻게 받아들여야 할까?

이 영화, <바얌섬>은 만약에 독립영화 버전 <전설의 고향>이 나온다면 어떤 형상일까 궁금증을 품던 이들에게 하나의 예시와도 같다. 구미호가 주던 시각적 공포가 아니라 신비함에 더 끌리던 이들이면 더욱 그럴 테다. 하지만 그걸로 끝이 아니다. 작품 전체를 휘감은 정서의 한켠에는 마치 소설가 김훈의 대표작 <칼의 노래>가 독창적으로 해석한 이순신의 말년 속 깊숙한 회한과 숙명론, 하지만 꺼지지 않는 집요한 의지가 자리한다. 이 역시 독립영화가 꾸준히 착목해 왔던, 주류 질서에 대한 '다르게 보기' 일환일 것이다.

과연 이 물과 기름 같은 조합의 실체는 어떨까? 궁금하면 해결책은 딱 하나, 영화를 극장에서 확인할 수밖에 없다. 낯선 시공간 속에서 펼쳐질 기괴한 모험과 그 종막까지 목격해야 마침내 모든 의문은 풀릴 운명이다.

현실과 환상 사이, 무인도에 표류한 그들의 모험

끝없이 펼쳐진 푸른 바다와 새하얀 모래사장, 자연의 풍경 가운데 끼어든 불청객이 보인다. 파도에 떠밀려 해안에 도착한 세 명의 남자다. 그들은 군선을 타고 전장으로 향하던 중 태풍을 만나 낯선 섬에 구사일생으로 당도한 것이다. 일단 통성명부터 해야 한다. 같은 진영에 있었다 해도 낯설기만 하다. 일단 급한 문제를 해결해야 한다. 불을 피우고 마실 물과 요기할 식량을 찾아야 한다. 걸친 누더기 외엔 손에 쥔 것 하나 없는 그들로선 말처럼 쉬운 게 아니다.

호구지책을 해결하며 그들은 서로를 알아가게 된다. 포병인 '창룡'은 이들 중 가장 능동적으로 상황을 파악하고 문제를 해결하려 한다. 그는 잔뜩 물을 먹은 채 실신한 '꺽쇠'를 구조하고, 생존자를 규합해 섬을 탈출하고자 시도한다. 창룡보다 나이를 먹은 노군 '몽휘'는 창룡의 권유에도 시큰둥한 데다 뭘 제안해도 별로 의지가 없어 보인다. 살아남기 위해 바쁘게 일해도 모자랄 판에 게으르기까지 하다. 연장자라 봐주던 창룡도 보다 못해 둘은 수시로 다툼을 일으킨다. 젊은 꺽쇠는 그러거나 말거나 천진하게 실없는 행동만 일삼는다. 그러면서도 일단 서로를 의지해야 한다.

티격대면서도 그들의 무인도 생활은 계속된다. 창룡은 뗏목을 만들고, 꺽쇠에게 물과 식량을 찾는 등 허드렛일을 지시한다. 그렇게 숲속을 떠돌던 꺽쇠는 뼈만 남은 여인의 시신을 발견한다. 인적이라곤 찾기 힘든 섬에서 찾은 시신은 불길한 예감을 그들에게 던지고, 이후로 기이한 일이 거듭 세 사람을 덮친다. 과연 이들은 무사히 섬에서 벗어날 수 있을까?

무인도의 세 남자, 3인 3색 캐릭터

<바얌섬> 스틸 이미지
<바얌섬> 스틸 이미지

작품 속 시대 배경은 명확하다. 바로 임진왜란이다. 세상은 마치 종말의 위기를 맞은 듯, 난데없이 바다를 건너 쳐들어온 왜군은 요즘으로 치면 화성인과 다를 바 없었을 테다. 그들은 수군에 소속돼 고향을 침략한 왜군과 맞서는 출진에 임한다. 하지만 그들의 배경은 각기 달랐다. 전문적인 군인이라 할 포병 창룡은 대의명분에 충실하다. 힘써 싸워 외적을 물리치고 세상을 원래대로 돌려야 한다. 무인도에 떠밀려온 이 상황을 얼른 타파해야 한다. 섬을 벗어나기 위해 그는 적극적으로 모든 방도를 시도한다.

몽휘는 창룡과 대척점에 선다. 그는 딱히 섬을 벗어나려는 의지를 보이지 않는다. 뭐든 심드렁한 그는 전쟁은 물론 세상만사 무엇에도 관심이 없어 보인다. 어지간히 풍파를 겪은 듯 보이는 몽휘는 그저 고즈넉이 이 바닷가에서 소일하고플 따름이다. 그는 무기력하게 바다를 바라보며 드러눕거나 주저않기 일쑤다. 애국심에 불타는 창룡과 달리 수군에 온 것도 강요당한 것으로 보인다. 그런 전력을 들으니 왜 저렇게 만사 귀찮은 표정인지 참작도 된다.

반면에 지금 자신들이 처한 상황을 아는지 모르는지 막내인 노군 꺽쇠는 시덥잖은 농담과 뜬금포 행동을 거듭한다. 종종 분위기 파악 못하는 어린 막내에게 형님들은 화가 잔득 치밀기도 하지만, 그 덕분에 자칫 예민해질 위기를 피할 수 있다. 혈기왕성한 꺽쇠는 이 지경에도 원초적 본능에 충실하고, 어른들이 학습한 사회적 금기와 동떨어진 행동을 일삼는다. 그에게서 촉발한 일들은 이후 세 사람이 겪게되는 불가사의한 사건들의 시발점으로 작용한다.

시대극에 전설과 민담의 숨결을 불어넣다

<바얌섬> 스틸 이미지
<바얌섬> 스틸 이미지

영화는 발단부터 시대극 형식을 취한다. 그들이 '거북 배'라 부르는, 자신들이 타고 있던 군선은 한국인이라면 누구건 이순신 장군과 거북선을 떠올리게 만든다. 우리가 갖는 전형적인 기억, 절망적 상황에도 합심해 고난을 극복하고 압도적으로 강대한 왜군을 물리치는 조선 수군의 인상은, 하지만 그 일원이던 세 사람의 영화 속 행동으로 와장창 무너지고 만다. 여기서부터 뭔가 부조리한 느낌이다.

그러나 몇 년 동안 계속된 전란에 지친 말단 병졸, 전쟁 전까진 그저 소박하게 각자의 삶을 보내던 평범한 백성들이 매일 죽을 고비를 넘기다 겪게 된 자연재해의 압도적 위력 이후 과연 필사의 전의를 계속 간직할 수 있을까? 그저 예전의 빈한하지만 평화롭던 삶, 혹은 이제 다시는 돌아갈 수 없음을 깨닫고 허무함에 빠지는 게 오히려 더 자연스럽다고 생각할 수 있다. 공식 역사의 행간에 숨은 민초들의 당시 생각은 과연 어떤 것일까 과감한 상상력이 발휘된 셈이다.

의욕이 가장 강하던 창룡조차 며칠이 지나면서 저절로 섬의 기묘한 기운에 물든다. 이제 그들의 머릿속에는 조국과 민족을 지키겠다는 애국심이나 의무감은 들어설 자리가 나지 않는다. 대신해서 각자 소망하거나 상실한 것에 관한 향수가 여백을 채운다. 인생 단맛, 쓴맛 다 본 몽휘와 창룡은 그들이 잃어버린 소중한 것을, 아직 경험 일천한 꺽쇠는 소년다운 호기심과 낯선 어른의 삶에 대한 두려움을 눈치 보지 않고 개방한다. 그런 그들의 무의식 속 희구를 실체로 구현하듯 무인도에 깃든 존재는 차례로 초현실적인 존재를 세 사람 앞에 내보인다. 그 근원에는 허무함과 그리움이 자리한다. 이순신이 <칼의 노래>에서 군주와 국가에 대한 거창한 충심 대신에 백성의 얼굴과 밥 숟가락을 떠올리던 것처럼.

여기에서 '섬'이란 공간은 현실의 고단함을 초극하는 무대로 완벽히 작동한다. 이어도 설화는 풍랑에 실종된 가족을 그리던 이들이 품은 상상, 어딘가에 살아 있지만 돌아오지 않는 원인에 관한 정서적 해답으로 출발한 것과 흡사하다. 세상과 고립된 절해고도에선 자신이 속해 있던 세상의 모든 금기에서 풀려날 수 있다. 이곳이라면 홍길동처럼 율도국을 세우건, 우리에게 어느새 잊힌 과거의 숱한 섬 관련 민담 속 기기괴괴한 설정도 실제로 일어날 법하다. 평범한 21세기 현실의 무인도 배경은 그렇게 신화와 전설 속 무대로 순식간에 관객의 눈 앞에 꿈틀대기 시작한다.

에로티시즘의 불온한 색깔을 끼얹다

<바얌섬> 스틸 이미지
<바얌섬> 스틸 이미지

김기영 감독이 <이어도>에서 선보였던, 여인들만 사는 섬에 흘러온 외지인 남성과의 관계에서 숨 막히듯 조성되는 긴장감과 원초적인 성욕의 폭주는 <바얌섬>에서 묘하게 계승된다. 꺽쇠는 음흉한 색욕보단, 번식이라는 생물의 기본적인 본능에 충실한 존재다. 그들이 문득 떠올린 어디서 들었던 기담은 꺽쇠를 매개로 삼아 고립된 섬에서 빠져나가지 못한 어떤 기억과 연쇄 반응을 일으키며 긴장을 고조시킨다.

그림 형제의 동화가 현대에 재해석되며 발견된 역사적 배경을 찾으면, 그냥 형제의 상상이 아니라 실제로 중세로부터 이어진 묘한 사건이 윤색된 경우가 태반이다. 당시 사람들이 겪은 기이하거나 석연치 않은 사건에 상상력이 더해지며 신비한 분위기와 함께 어떤 연민이 덧붙여진 결과가 그림 동화 속 대표적인 일화들로 완성된다. 억울하게 배척되고 박해받은 이들의 사연이 숱하게 녹아들었다. 동화의 유래가 된 이들 중 차별받고 소외당하던 당대 존재들, 하층민과 여성들의 비중이 유독 높은 건 필연적이다.

어느 사회나 기존의 질서를 유지하고자 권력자는 그들이 설정한 도덕 기준을 강조한다. 기독교가 주류질서를 수호하던 중세 유럽과 달리 비교적 종교 색채가 옅던 조선왕조 시절엔 유학의 규범이 이를 대신했다. 여성은 삼강오륜 정절을 강요받았고, 욕망은 부정한 것으로 치부하며 단죄 대상이 되었다. 그런 시대 풍조에서 수많은 희생이 일어났을 건 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 이 섬의 주인 역시 그중 하나였을 테다. 제목이자 배경인 '바얌섬'은 현대어로 옮기면 곧 '뱀섬'이란 뜻이다. 여성을 부정적으로 묘사할 때 상징화한 동물이 '뱀'임을 떠올리면 감독 의도는 순식간에 해독 가능한 법.

섬의 존재는 셋 앞에 동시에 혹은 따로 떨어져 출몰해 어찌 보면 자애롭게, 달리 접근하면 유혹과 파국으로 이끌려 유혹한다. 그러나 남자들이 가진 본질적 욕망을 정확히 직시하기에 그 과정은 일방적인 피해자 대 가해자 구도로 여겨지지 않는다. 오히려 불가사의한 요정 혹은 정령이 평범한 인간의 도덕률과는 다른 형태로 소원을 들어주는 것처럼 보인다. 그 과정에서 성적 에너지는 연료 첨가제처럼 기능하며 작품의 분위기를 예기치 않은 단계로 추동한다. 근래 한국 독립영화에서 찾아보기 힘든 시도라 반가운 대목이다.

종종 판타지 장르는 독립영화와는 동떨어진 것처럼 여겨진다. 하지만 영화 역사에서 수많은 '작가'들이 다양한 목적과 표현의 극대화를 위해 해당 장르를 다채롭게 활용해 왔음은 세계영화사를 둘러보면 금방 찾을 수 있다. 독립예술영화가 특정한 형식, 즉 사실주의와 사회적 주제의 결합 위주로만 사고되는 요즘, <바얌섬>이 시도한 반가운 이종교배는 용감한 도전이자 희소성 넘치는 실험으로 자신의 자리를 (대중의 주목이나 흥행과는 별개로) 스스로 찾아갈 것이다. 기왕이면 조금 더 많은 이들이 이 낯선 작품과 접촉하는 체험을 누린다면 금상첨화 아닐까.

<작품정보>

바얌섬
Isle of Snakes
2023｜한국｜시대극
2925,10.29. 개봉｜115분｜15세 관람가
감독 김유민
출연 이상훈, 김기태, 이청빈 전희연
제작 작은야생
배급 필름다빈

2023 28회 부산국제영화제 한국영화감독조합 플러스엠상
바얌섬 김유민감독 이상훈 김기태 이청빈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
댓글
김상목 (redoctobor)

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

