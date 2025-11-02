샤워기 고치다 쌍욕 내뱉은 그녀, 왜 내 속이 후련해졌을까

드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다. [기자말]

"씨*!"

"하고 싶은 거 말고 듣고 싶은 건 있었어요. 부모가 없어도 대학 못 갔어도 정규직 못됐어도 은수야, 너 참 잘한다, 뭐든 잘 한다 그런 말."

나는 살아오면서 욕을 입 밖에 내 본 적이 거의 없다. 기껏해야 "재수 없어" 정도가 내가 떠올리는 최고의 욕이었다. 그런데 갱년기에 접어든 요즘 짜증이 날 때면 자꾸만 거친 단어들이 입에서 맴돌곤 한다. 얼마 전 바쁜 아침 시간에 급히 커피를 타다가 컵을 깨뜨리고 말았다. 나도 모르게 이렇게 내뱉고는 컵을 깬 것보다 더 놀라고 말았다.이 일이 있은 얼마 후 나는 KBS2 드라마 <은수 좋은 날>에서 똑같은 장면을 보았다. 늘 상냥하고 선한 미소를 짓고 살던 은수(이영애)는 오래된 주택의 샤워기가 고장 나 고치다 물벼락을 맞자, 거울을 보면서 이렇게 말한다.그때부터였다. 내가 <은수 좋은 날>에 빠져들기 시작한 것이 말이다.착하고 성실하게만 살아온 은수가 가족의 위기 앞에 마약 유통에 손대면서 벌어지는 이야기를 담은 <은수 좋은 날>. 드라마 속 은수가 변해가고 또 갈등하는 모습은 내가 몰랐던 나의 어두운 면을 돌아보게 했고, 인간의 양면성에 대해 많은 생각을 하게 했다.은행에 다니는 남편 도진(배수빈)과 중학생 딸 수아(김시아)를 둔 은수는 풍요롭진 않지만 행복하다 여기며 살아간다. 은수는 마트 캐셔로 일하면서도 큰 욕심을 부리지 않고 '지금처럼' 사는 것에 만족해 한다. 늘 상냥하고 성실해 주변 사람들의 기분까지 좋게 하는 재주가 있다. 웬만한 일엔 화를 잘 내지도 않는데, 해고되기 전 은행에서 일할 때도, 진상 손님들마저 고객으로 만들어 버리는 재능을 발휘하기도 했다. 고등학교 시절부터 단짝으로 지내온 친구 여주(오연아)는 이런 은수를 보며 "평점심 대박"(4회)이라며 부러워하기도 한다.아마도 이는 은수가 이상적으로 생각해 온 자신의 모습이었을 것이다. 은수는 6회 보호수 나무 아래서 경(김영광)에게 이렇게 말한다.이 대사는 은수가 성실하고 상냥하게 살아온 이유를 잘 알려주는 말이었다. 자신의 결핍을 '칭찬'으로 보상받고 싶었던 은수는 성실하고 착한 사람이 되어 이 욕구를 채우고자 했던 것이다. 다행히도 은수는 이를 실천하며 살 수 있었고, 이는 사회적으로도 바람직한 모습이었을 것이다. 때문에 은수는 마약 유통에 휘말리기 전까지 이런 모습이 자신의 전부라 여기며 살아왔을 것이다.