13년 만에 부활한 MBC 대학가요제, 무관심엔 답도 없다

MBC

2025 MBC 대학가요제 - 청춘을 켜다1977년 첫 대회 이후 는 <강변가요제>(여름)와 더불어 재능 넘치는 젊은 대학생 음악인들을 배출하는 산실로 평가되어 왔다. 과거엔 솔로 가수를 중심으로 보컬 중심의 '중창단', 록음악 기반의 '그룹사운드' 식의 조합으로 다양한 참가자 구성이 이루어진데 반해 올해 다시 돌아온 대회에선 김가연 한 사람을 제외하면 전부 '팀'으로 출전한 점이 눈에 띄었다.대부분 악기를 직접 연주하는 밴드 조합으로 경연에 임한 이들은 좋은 기량을 선보여 폭우라는 악조건 속에서도 자리를 지켜준 관객들에게 좋은 호응을 받았다. 이밖에 루시, 우즈 등 기성 인기 음악인들의 축하 공연과 고 신해철 (1988년 대상 무한궤도 리더)의 11주기를 맞이해 고인의 자녀들이 AI 기술로 부활한 그의 목소리와 합창하는 '그대에게' 가 깊은 인상을 주기도 했다.참가자들의 장르를 살펴보면 인디 팝 형식 부터, 힙합, 팝-펑크, 기타 포크 기반의 서정적인 선율까지 다채로운 구성의 음악들을 선보였다. 반면 대상 수상곡을 비롯해서 단숨에 모두를 압도할 만큼의 위력을 지닌 작품 혹은 참가팀은 딱히 눈에 띄지 않았다.