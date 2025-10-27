청년 인턴과 사랑에 빠진 여성 CEO, 금기된 욕망

사이트 전체보기
[안치용의 영화적 사유] 베이비걸

안치용(carminedraco)
25.10.27 13:55최종업데이트25.10.27 13:55


(*영화의 전개와 결말을 알 수 있는 내용이 포함되었습니다.)

에로틱 스릴러 '베이비걸'은 성공적인 여성 CEO 로미(니콜 키드먼)가 청년 인턴 사무엘(해리스 디킨슨)과 벌이는 권력과 욕망의 성적 판타지를 통해 여성의 성적 주체성 실현과 인간적 성숙을 과감한 방식으로 그린 작품이다. 네덜란드 출신의 배우이자 작가로 국내에서는 영화 '블라인드'의 주인공으로 알려진 할리나 레인 감독이 각본과 연출을 맡았다.

여성의 성적 해방과 결혼 제도 사이의 긴장

'베이비걸' 스틸사진
'베이비걸' 스틸사진메가박스중앙

영화의 중심에는 모든 것이 완벽해 보이는 로봇 자동화 회사 CEO 로미가 있다. 그녀는 일에서 성공하였을 뿐 아니라 예술가 남편 제이콥(안토니오 반데라스)과 사랑스러운 두 딸과 단란한 가정을 꾸려가는 모든 여성의 롤모델이다. 하지만 성적으로는 부부 사이에서 만족하지 못한다. 남편과 섹스가 끝나자마자 다른 방에 가서 자위하는 모습에서 영화는 전개의 기반으로 어긋남을 상정한다. 어긋남은 억압에서 비롯한다. 그녀에게는 자신만의 은밀한 욕망이 있지만, 욕망을 표현하고 실현하는 것을 부끄럽다고 여긴다.

이러한 영화적 설정은 현실과 크게 다르지 않다. 레인 감독은 25년의 부부 생활에서 남편과 오르가슴을 경험하지 못한 친구 이야기를 듣고 로미란 캐릭터의 밑그림을 그렸다. 이른바 불륜을 소재로 한 영화이지만, 출발점은 사회가 여성에게 직간접적으로 강제한 성적 억압에 대한 비판적 시선이다. 로미에게, 성본능에 관한 내면화한 수치심과 반작용으로 통제력을 잃고 소위 일탈로 뛰어들고 싶은 갈망이 공존한다. 여성을 성적 주체로 보지 않으려는 오랜 사회적 금기의 관행을 보여주면서 영화는 불가피하게 성 해방을 외치지 않을 수 없게 된다. "여성의 성에 대한 매우 현대적인 시각과 욕망"을 염두에 둔 레인 감독은 '베이비걸'에서 여성의 성적 만족과 오르가슴 체험을 가부장제의 통제된 삶을 벗어나는 해방이자 진정한 자아를 찾는 과정으로 끌어올리는 여성주의 관점을 추구한다.

그러나 해방만을 논한 것은 아니다. 그랬다면 로미 같은 캐릭터가 필요하지 않다. 해방과 자유로서 오르가슴 경험이 엄밀하게 말해 개인의 행복 추구권이라는 가치 범주에 속함에도 불구하고, 그녀가 이미 결혼 제도 안에서 가정을 이루고 있기에 상충을 모면하지는 못한다. 영화는 원숙한 여인인 로미가 젊은 남자 인턴과 사랑에 빠지는 금기를 선택함으로써, 개인의 성적 주체성과 사회적 제도(결혼)의 충돌이 불러오는 긴장과 파괴적인 결과를 정면으로 응시한다. 로미의 욕망 추구는 그녀에게 성적 만족과 해방감을 주지만, 동시에 남편 제이콥과 두 딸에게 고통 혹은 불편을 안기는 윤리적 딜레마의 영역에 깊이 발을 들여놓는 행위다. '베이비걸'은 이 상충하는 가치 사이의 간극에 높은 수위의 긴장감을 배치해 에로틱 스릴러의 동력으로 삼으며, 관객에게 윤리적이면서 인간적인 질문을 던지고 이 욕망 추구의 끝을 상상하게 한다.

로미의 완벽한 삶이 흔들리는 데는 오래 걸리지 않았다. 출근길에서 목줄 풀린 개를 완벽하게 통제하는 젊은 남자에게서 로미는 미묘한 감정을 느끼고 그가 새로 출근한 인턴이라는 사실을 알고는 불쾌하지만 어쩌지 못하는 흥분을 동시에 느낀다. 이내 두 사람은 서로의 욕망을 눈치챈다. 그러나 로미는 먼저 다가가지 못하고 가능한 욕망을 외면하려고 한다. 그러나 주머니 속의 송곳처럼 욕망이 드러나지 않을 수가 없다. 사랑과 기침은 숨기지 못한다고 하지 않는가.

로미는 자신의 커리어와 가족 등 모든 것을 위태롭게 하면서도 그의 '놀잇감'을 자처하고 둘만의 뜨거운 욕망 게임에 빠져든다. 단순히 불륜이란 틀로 보자면 못 볼 것이 없지만, 통제기제하에서 성적 자유를 경험하지 못한 여성이 에로틱한 경험과 부딪히며 자신 내부에서 진정한 무엇인가를 포착하려는 모습은 진보적 탐구의 장이라고 해도 좋겠다.

니콜 키드먼의 열연과 장르의 재해석

'베이비걸' 스틸사진.
'베이비걸' 스틸사진.메가박스중앙㈜, ㈜올랄라스토리혜

니콜 키드먼은 수십 년 숨겨온 은밀한 욕망을 청년 인턴과 풀어가는 로미 역을 맡아 "커리어 최고이자 기적적인 연기"라는 극찬을 받으며 제81회 베니스국제영화제 여우주연상(볼피컵)을 받았다. "블라우스 단추를 끝까지 채운 배우"라는 수식어가 익숙한 그녀가 전라를 불사하며 연기 경력 사상 가장 대담한 변신을 선보였다. 그녀는 시나리오를 읽고 "이건 꼭 해야 해"라고 말했다고 한다. 여성 감독과 작업하며 여성의 성에 관한 모든 주제를 논의했다고 전해진다. 이러한 논의가 영화에 긍정적 영향을 미쳤음은 물론이다.

상대역인 해리스 디킨슨은 여주인공보다 29살 어린 나이 차이를 오히려 성적 감성을 극대화하는 장치로 영리하게 활용했다. 영화 '슬픔의 삼각형'에서 인상적인 연기를 펼친 그는 사무엘의 변덕스럽고 자신감 넘치는 남성성과 부드러운 소년 같은 공감 능력이라는 이중성을 유연하게 구현해냈다는 평가를 받았다.

두 배우 간의 성적 연기는 아예 배경 음악을 지워버리고 자연스러운 육체의 교감 소리를 들려주는 가운데 진행되며 확실히 에로틱하다.

로미의 남편 제이콥 역의 안토니오 반데라스의 색다른 이미지 연출 또한 흥미롭다. 주로 정열적이고 남성적인 캐릭터를 연기했던 그는 이 영화에서 아내를 만족시키지 못하는 '무능한' 남편이자 배우자의 배신으로 고통받는 가장의 복잡한 내면을 깊이 있게 표현했다. 이제 나이가 들어서인지 그런 배역이 어색하지 않게 보이는데, 그런 변화가 배우에게 좋은 일인지 나쁜 일인지 모르겠다.

전복적 미러링의 성취

할리나 레인 감독은 이 영화가 '원초적 본능', '나인 하프 위크'와 같은 남성 중심 에로틱 스릴러의 계보를 이어받되, "완전히 여성의 시선으로 만들겠다"고 다짐하며 장르적 차별화를 꾀했다고 한다. 그녀는 로미의 성적 판타지에 대해 "변태적 취향은 전혀 잘못된 것이 아니다"라고 말하며, 여성이 원하는 것을 얻는 모습에서 모순된 형태이긴 해도 정당화와 위안을 찾았다.

사실 영화에서 변태적 취향이라고 할 만한 내용은 별로 없다. 게다가 영화는 감독의 의도보다 더 나갔다. 남성 중심 서사의 '미러링'을 통해 여성의 시선을 확보하는 것이 애초 감독의 의도였다면, 영화 자체는 그 이상의 전복적 성취를 보여준다. 로미는 사회적으로는 성공한 CEO로 사회적 권력의 우위를 점하지만, 섹슈얼리티의 영역에서 청년 인턴 사무엘에게 성 권력을 자발적으로 넘겨주며 복종을 통해 쾌락을 얻는다.

여기서 주목할 점은, 사회적 권력과 성 권력의 역전이 대칭으로 표현되지 않는다는 사실이다. 영화는 로미의 사회적 지위와 성적 욕망 사이의 복잡한 충돌, 그리고 사무엘이 그 취약점을 파고드는 영리한 과정을 통해 남녀의 성 권력의 다층적이고 유동적인 속성을 드러낸다. 에로틱 스릴러가 성 권력을 제로섬으로 묘사해 남성의 욕망을 중심으로 여성을 통제하거나 여성이 표면상 통제하더라도 실질적인 성 권력의 이전이 이뤄지지 않았던 것과 달리, 현대 사회의 성 권력 관계와 여성의 주체적인 욕망을 훨씬 복잡하고 깊이 있게 탐구한다. 성 권력 관계의 본질은 성이며 종국엔 관계로 외화한다는 속성을 영화로 잘 잡아냈다.

성적 성숙을 이룬 성장 영화

'베이비걸' 스틸사진.
'베이비걸' 스틸사진.메가박스중앙㈜, ㈜올랄라스토리

대부분의 진지한 에로틱 스릴러는 주인공의 금기된 욕망이 사회적 파멸이나 비극적인 결말을 초래하는 방식으로 마무리된다. 의도한 것은 아니지만 금기를 깬 개인에 대한 사회적 심판이자, 현실의 도덕적 질서를 재확인하는 장치로 기능했다. 그러나 '베이비걸'은 이 장르의 클리셰를 깨고 해피엔딩으로 막을 내린다. 이 이례적인 결말은 바로 감독의 여성주의적 시선, 즉 '여성의 주체적인 욕망 추구'에 대한 긍정에서 비롯된 것으로 해석된다.

영화는 로미가 사회적 성공, 결혼 생활의 만족, 그리고 성적 주체성 회복이라는 세 가지 영역 사이에서 딜레마를 겪지만, 궁극적으로 자신이 진정으로 원하는 것을 깨닫고 이를 향해 나아갈 힘을 얻는 과정을 보여준다. 이 결말은 로미가 사회적 성취와는 별개로 자신의 내면에 갇혀 있던 성적 욕망을 인정하고 해소하는 과정을 거치며 성적 성숙을 이뤄낸다는 점에서, 넓은 의미의 성장 영화로 볼 수 있는 근거를 제공한다.

특히, 이 성 해방 서사의 완결은 금기된 연인과 관계를 재설정하는 것으로 끝나지 않는다. 영화는 로미가 외도를 끝내고 일상에 복귀하는 과정에서 딸 이사벨(에스더 맥그리거)과 소통을 핵심적인 장치로 활용한다. 딸과 관계 회복은 로미가 성적 주체성 확인이라는 개인적인 성장을 넘어, 다음 세대와 공감과 연대를 통해 사회적 삶의 책임감을 재확인하는 통로가 된다는 점에서 중요한 여성주의 관점에 해당한다. 딸의 인도로 일상에 복귀하는 모습은 어머니가 자신의 욕망을 당당히 직시함으로써 얻은 진정한 자아를, 딸에게 물려줄 수 있는 긍정적인 여성상으로 완성하는 의미를 담는다.

비극적 결말 대신 해피엔딩을 선택함으로써, 영화는 로미의 욕망을 파멸의 원인이 아닌 자기 발견과 자기애를 완성하는 동력으로 인정하고 관객에게 전달한다. 즉 '베이비걸'의 해피엔딩은 금기된 욕망을 부정하거나 욕망추구를 처벌하는 대신, 그 욕망추구의 과정을 통해 여성이 진정한 자신으로 거듭나는 과정을 축복하는 진보적인 성 해방 서사를 보여준 셈이다.

궁극적으로 영화는 "온전한 자신을 부끄럼 없이 사랑할 수 있을까"라는 자기애와 주체성에 관한 근본적인 질문을 던진다. 이 금지된 관계가 초래하는 열정과 해방감을 관객 모두가 느낄 수 있겠지만 여성 관객에게 효용이 더 클 법하다. "현대 영화에서 흔히 볼 수 없는 지적이고 우아한 성인영화. 진정으로 에로틱하고 스타일리시하다"(Little White Lies)는 평가에 동의한다. 29일 개봉.

안치용 영화평론가


덧붙이는 글 이 기사는 르몽드디플로마티크에도 실립니다.
베이비걸 니콜키드먼 해리스디킨슨 안토니오반데라스

문학, 영화 등 예술을 평론하고, 다음 세상을 사유한다. 다양한 연령대 사람들과 세계문학과 인문학 고전을 함께 읽고 대화한다. 나이 들어 신학을 공부했다. 사회적으로는 지속가능성과 사회책임 의제화에 힘을 보태고 있다. ESG연구소장. 아주대 융합ESG학과 특임교수, 영화평론가협회/국제영화비평가연맹 회원.

