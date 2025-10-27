청년 인턴과 사랑에 빠진 여성 CEO, 금기된 욕망

메가박스중앙

'베이비걸' 스틸사진영화의 중심에는 모든 것이 완벽해 보이는 로봇 자동화 회사 CEO 로미가 있다. 그녀는 일에서 성공하였을 뿐 아니라 예술가 남편 제이콥(안토니오 반데라스)과 사랑스러운 두 딸과 단란한 가정을 꾸려가는 모든 여성의 롤모델이다. 하지만 성적으로는 부부 사이에서 만족하지 못한다. 남편과 섹스가 끝나자마자 다른 방에 가서 자위하는 모습에서 영화는 전개의 기반으로 어긋남을 상정한다. 어긋남은 억압에서 비롯한다. 그녀에게는 자신만의 은밀한 욕망이 있지만, 욕망을 표현하고 실현하는 것을 부끄럽다고 여긴다.이러한 영화적 설정은 현실과 크게 다르지 않다. 레인 감독은 25년의 부부 생활에서 남편과 오르가슴을 경험하지 못한 친구 이야기를 듣고 로미란 캐릭터의 밑그림을 그렸다. 이른바 불륜을 소재로 한 영화이지만, 출발점은 사회가 여성에게 직간접적으로 강제한 성적 억압에 대한 비판적 시선이다. 로미에게, 성본능에 관한 내면화한 수치심과 반작용으로 통제력을 잃고 소위 일탈로 뛰어들고 싶은 갈망이 공존한다. 여성을 성적 주체로 보지 않으려는 오랜 사회적 금기의 관행을 보여주면서 영화는 불가피하게 성 해방을 외치지 않을 수 없게 된다. "여성의 성에 대한 매우 현대적인 시각과 욕망"을 염두에 둔 레인 감독은 '베이비걸'에서 여성의 성적 만족과 오르가슴 체험을 가부장제의 통제된 삶을 벗어나는 해방이자 진정한 자아를 찾는 과정으로 끌어올리는 여성주의 관점을 추구한다.그러나 해방만을 논한 것은 아니다. 그랬다면 로미 같은 캐릭터가 필요하지 않다. 해방과 자유로서 오르가슴 경험이 엄밀하게 말해 개인의 행복 추구권이라는 가치 범주에 속함에도 불구하고, 그녀가 이미 결혼 제도 안에서 가정을 이루고 있기에 상충을 모면하지는 못한다. 영화는 원숙한 여인인 로미가 젊은 남자 인턴과 사랑에 빠지는 금기를 선택함으로써, 개인의 성적 주체성과 사회적 제도(결혼)의 충돌이 불러오는 긴장과 파괴적인 결과를 정면으로 응시한다. 로미의 욕망 추구는 그녀에게 성적 만족과 해방감을 주지만, 동시에 남편 제이콥과 두 딸에게 고통 혹은 불편을 안기는 윤리적 딜레마의 영역에 깊이 발을 들여놓는 행위다. '베이비걸'은 이 상충하는 가치 사이의 간극에 높은 수위의 긴장감을 배치해 에로틱 스릴러의 동력으로 삼으며, 관객에게 윤리적이면서 인간적인 질문을 던지고 이 욕망 추구의 끝을 상상하게 한다.로미의 완벽한 삶이 흔들리는 데는 오래 걸리지 않았다. 출근길에서 목줄 풀린 개를 완벽하게 통제하는 젊은 남자에게서 로미는 미묘한 감정을 느끼고 그가 새로 출근한 인턴이라는 사실을 알고는 불쾌하지만 어쩌지 못하는 흥분을 동시에 느낀다. 이내 두 사람은 서로의 욕망을 눈치챈다. 그러나 로미는 먼저 다가가지 못하고 가능한 욕망을 외면하려고 한다. 그러나 주머니 속의 송곳처럼 욕망이 드러나지 않을 수가 없다. 사랑과 기침은 숨기지 못한다고 하지 않는가.로미는 자신의 커리어와 가족 등 모든 것을 위태롭게 하면서도 그의 '놀잇감'을 자처하고 둘만의 뜨거운 욕망 게임에 빠져든다. 단순히 불륜이란 틀로 보자면 못 볼 것이 없지만, 통제기제하에서 성적 자유를 경험하지 못한 여성이 에로틱한 경험과 부딪히며 자신 내부에서 진정한 무엇인가를 포착하려는 모습은 진보적 탐구의 장이라고 해도 좋겠다.