김경문의 이유있는 'KS 잠실 무승' 징크스, 류현진은 깰 수 있을까

▲판독 결과 기다리는 김경문 감독
26일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 한국시리즈 한화 이글스 대 LG 트윈스 1차전 경기. 7회 말 김경문 한화 감독이 LG 박해민의 비디오판독 결과를 기다리고 있다연합뉴스
플레이오프 5차전 시리즈의 후유증은 역시 컸다. 김경문 한화 이글스 감독은 이번에도 잠실구장 무승 징크스를 떨쳐내지 못했다.
김경문 감독이 이끄는 한화는 10월 26일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 2025 KBO리그 한국시리즈 1차전에서 2-8로 완패했다.
삼성과의 플레이오프 시리즈에서 불펜으로 맹활약하며 최우수선수(MVP)까지 수상했던 문동주는 한국시리즈에서는 1차전 선발의 중책을 맡았다. 하지만 4일 휴식만의 등판 때문인지 플레이오프만큼의 구위를 보여주지 못하고 4.1이닝 4피안타 4실점(3자책점)으로 부진했다. 한화는 이날 불펜진까지 총 9명의 투수를 동원하며 총력전을 펼쳤음에도 사사구를 7개(LG 1개)나 내준 것이 뼈아팠다.
반면 LG 선발 앤더스 톨허스트는 6이닝 7피안타 7탈삼진 2실점으로 호투했다. 타선에서는 신민재가 5타수 3안타 2타점, 문보경이 4타수 2안타 2타점으로 팀 공격을 이끌었다. 또한 박해민은 5회말 솔로포로 자신의 한국시리즈 첫 홈런을 기록하며 공수에서 맹활약했다. 안타수는 7개로 한화와 같았지만, 집중력에서 LG가 앞섰다.
역대 41차례 열린 한국시리즈 1차전에서 승리한 팀이 우승까지 차지한 건 총 30차례나 된다. LG는 1차전 승리팀의 우승확률 73.2%를 선점하고 2년 만의 정상 탈환에 시동을 걸었다
'한국시리즈 잠실 11연패' 징크스 깨지 못한 김경문 감독
1차전에서 한화의 열세는 어느 정도 예상된 결과였다. 한화는 PO에서 삼성과 최종 5차전까지 혈전을 치렀다. 특히 시리즈의 운명이 걸린 5차전에서는 에이스 코디 폰세(5이닝 1실점)와 2선발 라이언 와이스(4이닝 1실점)을 모두 소모해야 했다.
결과적으로 한화는 11-2로 완승을 거두며 2006년 이후 19년 만에 한국시리즈 진출을 확정할 수 있었다. 하지만 그 대가로 폰세와 와이스가 한국시리즈 2차전까지 결장하게 되면서, 로테이션상 팀내에서 가장 강력한 원투펀치를 사실상 2경기 이상 활용하기가 어렵게 됐다. 당초 선발진이 가장 큰 강점으로 거론되었던 한화로서는 전력의 40% 이상이 깎인 상태로 한국시리즈를 치르게 된 셈이다.
큰 경기 경험이 부족한 문동주를 1선발로 낙점한 것에 대해서도 평가가 엇갈린다. 문동주가 플레이오프에서 좋은 모습을 보여줬지만, 한국시리즈는 처음이었고 LG전 전적도 4경기 1승 1패 자책점 7.04로 한화 선발진 중 가장 좋지 않았다. 반면 류현진은 한화 선수 중 유일한 한국시리즈 유경험자인데다가 LG전에서도 4경기 1승 자책점 1.08로 매우 강했다.
류현진과 문동주 모두 지난 21일 삼성과 PO 3차전이 마지막 등판이었지만, 문동주는 18일 1차전에서도 등판하여 2이닝을 던졌기에 투구수가 류현진보다 더 많았다. 이를 두고 김경문 감독이 흐름상 더 중요한 2차전 승리에 무게를 둔 게 아니냐는 분석도 나온다.
한국시리즈만 5번째 도전인 김경문 감독은 이날 패배로 달갑지 않은 기록을 또 하나 경신하게 됐다. 바로 '한국시리즈 잠실 11연패'다.
김 감독은 두산에서 3회, NC에서 1회 한국시리즈에 진출했지만 모두 준우승에 그쳤다. 두산 감독 시절 2005년 삼성에 4전 전패, 2007년과 2008년에는 SK에 각각 2승 4패, 1승 4패로 밀렸다. NC 감독 시절인 2016년에는 친정팀 두산에게 4전 전패로 물러났다. 이 중 잠실에서 열린 10번의 경기를 모두 패배했다.
올해 한국시리즈 1차전도 LG의 홈구장인 잠실에서 열렸다. 김 감독은 이번에도 징크스를 깨지 못하면서 잠실구장 11연패 기록을 경신했고, 한국시리즈 통산 성적은 3승 17패가 됐다. 김 감독이 거둔 3승은 2007년과 2008년 SK를 상대로 원정(당시 문학구장, 현 SSG 랜더스필드)에서 거둔 것이다.
류현진에게 거는 희망