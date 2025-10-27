"핑계말고, 솔루션 찾아라" 인쿠시 각성시킨 김연경의 조언

▲신인감독김연경
김연경MBC
필승 원더독스가 불과 창단 3경기 만에 절체절명의 위기에 직면했다. 승리에만 익숙했던 선수 시절과는 전혀 다른 상황에 놓인 '감독 김연경'의 고민도 커져간다.
10월 26일 방송된 MBC <신인감독 김연경>에서는 김연경이 이끄는 필승 원더독스와 일본 고교 강호 슈지츠 고교의 경기가 펼쳐졌다.
원더독스는 앞서 근영고교(승)-기업은행 알토스(패)와 1승 1패를 기록하고, 3차전 상대로는 일본의 슈지츠 고교와 첫 원정 '한일전'을 치르게 됐다. 에이스 표승주의 맹활약을 앞세워 원더독스는 원정의 불리함을 딛고 1, 2세트를 내리 가져가며 무난하게 창단 첫 셧아웃 승리를 눈앞에 두는 듯했다.
그러나 젊은 패기와 탄탄한 수비로 무장한 슈지츠의 저력은 만만치 않았다. 원더독스는 경기 중반부터 수비가 급격히 흔들리며 범실이 속출했다. 이나연의 서브범실에 이어, 슈지츠에게 중앙공격을 허용하며 결국 22-25로 3세트를 내줬다.
4세트 초반, 원더독스는 표승주의 호수비에 이어 백채림의 연속 공격이 성공하며 기선을 제압했다. 원더독스는 8-2로 크게 앞서가며 초반을 압도했다.
하지만 슈지츠는 원더독스의 리시브가 흔들리는 틈을 놓치지 않고 내리 7연속 득점을 따내며 단숨에 경기를 역전시켰다. 슈지츠의 에이스 우치다 리오나가 혼자 6개의 서브를 시도할 동안 원더독스는 서브 에이스로만 내리 4실점을 내주며 단 한 번도 수비에 성공하지 못했다.
체력과 범실에 발목 잡힌 원더독스
김연경은 작전타임을 불러 서브 리시브와 블로킹 수비를 재정비했다. 16-16으로 팽팽하게 맞선 상황에서 백채림의 안테나 범실(코트의 세로 경계선인 안테나를 건드린 실점)이 나오며 다시 역전을 허용했다. 슈지츠보다 상대적으로 평균 연령대가 높은 원더독스는 체력이 급격히 떨어지는 모습을 드러내기 시작했다. 눈에 띄게 무뎌진 발놀림에 수비에 연속에서 실패하면서 슈지츠와 격차를 벌리지 못했다.
접전이 이어지는 가운데 원더독스는 표승주의 스파이크 득점으로 23-22로 앞서며 유리한 고지를 선점했다. 그러나 곧바로 슈지츠의 블로커 터치아웃 공격이 성공하며 동점을 허용했다. 이어 표승주의 크로스 스파이크가 라인을 벗어난 아웃이 되면서 슈지츠에게 먼저 매치포인트 기회를 내줬다. 기세를 탄 슈지츠는 지친 표승주 쪽을 노리고 마지막 공격을 시도했고, 결국 표승주의 손에 맞고 공이 아웃되면서 결국 4세트도 23-25 슈지츠에게 뼈아픈 역전을 내주고 말았다.
결국 승부는 최종 5세트에서 결판을 가리게 됐다. 김연경은 "우리 것만 하면 된다"며 지친 선수들을 독려했다. 하지만 이미 체력이 고갈된 원더독스 선수들은 슈지츠의 공격 템포를 따라가지 못하며 범실로 연달아 실점을 허용했다.
9-10으로 원더독스가 추격하던 상황에서 표승주의 치명적인 서브 실책이 나왔다. 망연자실한 표승주는 "저는 코트에서 흔들리면 안된다고 생각했는데, 제가 흔들렸다. 그러니까 회복하기 너무 힘들었다"고 고백했다.
슈지츠는 이후로도 체력이 고갈된 표승주를 집중적으로 공략하며 점수차를 벌렸다. 원더독스는 윤영인의 만회 득점으로 11-13까지 추격했다. 그러나 슈지츠의 공격이 네트 맞고 라인 안에 떨어지면서 행운의 득점을 허용한 게 뼈아팠다. 이어 이나연의 토스 범실로 슈지츠에 마지막 매치포인트까지 허무하게 내주고 말았다.
5세트마저 11-15로 내준 원더독스는 결국 세트스코어 2-3으로 슈지츠에 충격적인 역전패를 당했다. 원더독스의 고질적인 약점인 체력과 범실이 결국 발목을 잡았다.
해체 위기 원더독스... 김연경 "감독으로서 부끄럽고 창피"