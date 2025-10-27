'야말 완벽 봉쇄' 레알 마드리드, 시즌 첫 엘클라시코서 함박 웃음

지난 시즌 당했던 아픔을 홈에서 설욕한 레알 마드리드가 경기 직전 본인들을 향해 무례한 발언을 쏟아낸 야말을 완벽하게 봉쇄하는 데 성공하며 활짝 웃었다.사비 알론소 감독이 이끄는 레알 마드리드는 27일 0시 15분(한국시간) 스페인 마드리드에 자리한 산티아고 베르나베우 스타디움서 열린 '2025-26시즌 스페인 라리가' 10라운드서 바르셀로나에 2-1 승리를 챙겼다. 이로써 바르셀로나는 7승 1무 2패 승점 22점 2위에, 레알 마드리드는 9승 1패 승점 27점으로 단독 선두에 올라섰다.경기는 상당히 치열했다. 홈 이점을 확실하게 살린 레알 마드리드는 전반 12분 음바페의 득점이 오프사이드로 취소됐으나 끝까지 두들기며 포기하지 않았고, 결국 전반 21분 수비 라인을 뚫어낸 음바페가 오른발로 선제골을 성공시키면서 환호했다. 바르셀로나도 곧바로 반격에 나섰고, 전반 38분 래쉬포드의 패스를 받은 페르민이 승부의 균형을 맞췄다.그렇게 전반이 끝나는 듯했으나 전반 43분 밀리탕의 크로스를 주드 벨링엄이 오른발로 가볍게 밀어 넣으면서 역전에 성공했다. 후반에도 치고받는 양상은 이어졌다. 레알 마드리드는 후반 5분 벨링엄의 크로스를 에릭 가르시아가 막는 과정서 핸드볼 파울로 페널티킥을 얻었지만, 슈체스니가 방향을 읽어내며 추가 득점 기회가 무산됐다.이어 후반 23분에는 벨링엄이 골망을 흔들었으나 오프사이드 반칙이 선언되며 골 취소가 선언됐다. 이후 기세를 뒤집지 못한 바르셀로나는 공세를 퍼부었으나 종료 직전 페드리의 퇴장과 벤치 클리어링이 일어나면서 분위기를 살리지 못했고, 결국 경기는 2-1로 종료됐다.레알 마드리드 선수단은 경기 내내 야말에게 거센 압박을 시도했고, 이는 제대로 먹혔다. 우측에서 기본적으로 좌 풀백 알바로 페르난데스를 비롯해 추아메니·카마빙가·벨링엄과 같은 미드필더 자원들이 따라붙으면서, 단 1초도 편안한 상황에서 볼을 잡지 못하게 해냈다. 물론, 순간적인 센스로 벗겨냈으나 이후 대비도 철저하게 해냈다.야말의 강점인 2대1 패스를 통한 전진을 완벽하게 봉쇄했다. 레알 마드리드 선수단의 변칙적으로 날리는 뒷공간 패스에 대한 수비법도 훌륭했다. 전반에는 단 1개의 슈팅에 그친 야말은 후반에도 이런 견제를 받아야만 했다. 후반 24분에는 하이센·밀리탕·벨링엄이 동시에 볼을 차단했으며, 또 후반 39분에는 벨링엄의 강한 태클에 고전했다.거센 태클과 압박을 받는 과정 속 야말은 후반 43분 쿤데를 향해 결정적인 크로스를 시도했지만, 아쉽게도 득점으로는 이어지지 않았다. 풀타임으로 경기장을 누빈 야말은 슈팅 2회, 유효 슈팅 0회, 볼 뺏김 2회, 크로스 성공 0회로 팀의 패배를 바라봐야만 했다. 직전 시즌 레알 마드리드를 상대로 4경기서 3골 2도움을 기록한 활약과는 대비되는 모습이었다.반면 레알 마드리드는 '핵심 공격수' 야말을 성공적으로 봉쇄하며 단단한 수비를 구축했고, 전방에 자리한 음바페·벨링엄·비니시우스가 역습 패턴을 확실하게 활용, 지난 시즌 엘클라시코서 당했던 전패의 아픔을 대갚음하는데 성공했다.한편, 레알 마드리드는 휴식 후 내달 2일 홈에서 발렌시아와 리그 11라운드 일전을 치르게 된다.