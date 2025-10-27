'후반 4골' 대역전극 FC서울, 승리 결정지은 교체 투입 4인방

한국프로축구연맹

린가드가 펄펄 날자, 다른 교체 선수들도 이에 화답했다. 후반 19분 투입된 류재문은 활발한 움직임으로 중원에 활기를 불어넣었고, 후반 30분에는 오른발 슈팅으로 역전 골을 완성하며 활짝 웃었다. 최근 부진한 활약으로 고개를 숙였던 그였기에, 이번 득점은 상당히 뜻깊었다. 이에 더해 문선민도 상당히 돋보였다.



이번 시즌을 앞두고 전북을 떠나 서울에 입단한 문선민은 30경기에 나와 6골 1도움을 기록했으나 아쉬움이 상당히 짙은 선수 중 한 명이었다. 결정적인 순간 득점을 터뜨리며 팀을 승리로 견인했지만, 또한 치명적인 실수도 연이어 나왔다. 직전 리그 라운드 포항전서도 무리한 드리블을 시도하다가, 볼을 빼앗기면서 역전 실점 원인을 제공하기도 했다.



강원전도 비슷한 양상이었다. 교체 투입 후 결정적인 슈팅 기회를 2번이나 잡았지만, 득점으로 연결하지 못하며 고개를 숙였다. 하지만, 끝까지 포기하지 않았고 도움 2회를 적립하며 팀 승리를 도왔다. 문선민이 도움을 기록한 가운데 천성훈이 드디어 골 가뭄에서 탈출하며 활짝 웃었다. 이번 여름 이적시장서 대전을 떠나 서울에 입단한 그는 부진에 시달려야만 했다.



부상과 개인적인 사건에 휘말리며 마음고생에 시달렸고, 그와 동시에 컨디션도 올라오지 않으며 힘든 시간을 보내야만 했다. 동시에 조영욱·둑스와의 주전 경쟁서 어려움을 겪었고, 잠시 기억 속에서 사라지는 듯했다. 하지만, 이번 경기는 달랐다. 종료 직전 교체 투입됐으나, 경기장 밟은 바로 직후 문선민의 도움을 받아 서울 데뷔골이자, 팀의 4번째 골을 완성했다.



오랜 부진 탈출의 시발점을 알린 천성훈은 득점 직후 포효했고, 팬들 앞에 다가서는 세레머니로 환호를 이끌기도 했다. 절망적이었던 전반전을 지냈지만, 서울은 후반 교체 투입된 4인방의 활약으로 파이널 라운드 첫 승점 3점을 챙기는 데 성공했다. 또 이번 시즌 첫 역전 승리를 챙긴 부분은 또 다른 수확 중 하나였다.



기분 좋은 승리를 챙긴 서울 김기동 감독은 "흐름에 따라 변화를 주겠다고 생각하며 준비했다. 페널티킥을 내주면서 큰 변수가 됐다. 한 골이라면 충분히 뒤집을 수 있다고 생각했는데, 2골 차로 벌어지면서 어려운 상황이 됐다. 하지만 선수 3명을 교체하면서 반등했고, 역전을 했다. 올해 역전승이 처음인 것 같다. 끝까지 포기하지 않고, 선수들이 믿음에 보답했다"라며 활짝 웃었다.



한편, 서울은 재정비 후 내달 1일 리그 3위에 자리하고 있는 대전하나시티즌과 파이널 라운드 2번째 일전을 치르게 된다.



26일 오후 2시 서울월드컵경기장서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드 강원FC와의 경기에서 FC서울의 류재문이 역전골을 넣자 환호하는 선수들.린가드가 펄펄 날자, 다른 교체 선수들도 이에 화답했다. 후반 19분 투입된 류재문은 활발한 움직임으로 중원에 활기를 불어넣었고, 후반 30분에는 오른발 슈팅으로 역전 골을 완성하며 활짝 웃었다. 최근 부진한 활약으로 고개를 숙였던 그였기에, 이번 득점은 상당히 뜻깊었다. 이에 더해 문선민도 상당히 돋보였다.이번 시즌을 앞두고 전북을 떠나 서울에 입단한 문선민은 30경기에 나와 6골 1도움을 기록했으나 아쉬움이 상당히 짙은 선수 중 한 명이었다. 결정적인 순간 득점을 터뜨리며 팀을 승리로 견인했지만, 또한 치명적인 실수도 연이어 나왔다. 직전 리그 라운드 포항전서도 무리한 드리블을 시도하다가, 볼을 빼앗기면서 역전 실점 원인을 제공하기도 했다.강원전도 비슷한 양상이었다. 교체 투입 후 결정적인 슈팅 기회를 2번이나 잡았지만, 득점으로 연결하지 못하며 고개를 숙였다. 하지만, 끝까지 포기하지 않았고 도움 2회를 적립하며 팀 승리를 도왔다. 문선민이 도움을 기록한 가운데 천성훈이 드디어 골 가뭄에서 탈출하며 활짝 웃었다. 이번 여름 이적시장서 대전을 떠나 서울에 입단한 그는 부진에 시달려야만 했다.부상과 개인적인 사건에 휘말리며 마음고생에 시달렸고, 그와 동시에 컨디션도 올라오지 않으며 힘든 시간을 보내야만 했다. 동시에 조영욱·둑스와의 주전 경쟁서 어려움을 겪었고, 잠시 기억 속에서 사라지는 듯했다. 하지만, 이번 경기는 달랐다. 종료 직전 교체 투입됐으나, 경기장 밟은 바로 직후 문선민의 도움을 받아 서울 데뷔골이자, 팀의 4번째 골을 완성했다.오랜 부진 탈출의 시발점을 알린 천성훈은 득점 직후 포효했고, 팬들 앞에 다가서는 세레머니로 환호를 이끌기도 했다. 절망적이었던 전반전을 지냈지만, 서울은 후반 교체 투입된 4인방의 활약으로 파이널 라운드 첫 승점 3점을 챙기는 데 성공했다. 또 이번 시즌 첫 역전 승리를 챙긴 부분은 또 다른 수확 중 하나였다.기분 좋은 승리를 챙긴 서울 김기동 감독은 "흐름에 따라 변화를 주겠다고 생각하며 준비했다. 페널티킥을 내주면서 큰 변수가 됐다. 한 골이라면 충분히 뒤집을 수 있다고 생각했는데, 2골 차로 벌어지면서 어려운 상황이 됐다. 하지만 선수 3명을 교체하면서 반등했고, 역전을 했다. 올해 역전승이 처음인 것 같다. 끝까지 포기하지 않고, 선수들이 믿음에 보답했다"라며 활짝 웃었다.한편, 서울은 재정비 후 내달 1일 리그 3위에 자리하고 있는 대전하나시티즌과 파이널 라운드 2번째 일전을 치르게 된다.

26일 오후 2시 서울월드컵경기장서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드 강원FC와의 경기에서 멀티골을 기록한 FC서울의 린가드.절망적이었던 흐름을 뒤집으며 짜릿한 역전극을 완성한 FC서울이다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 26일 오후 2시 서울월드컵경기장서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드서 정경호 감독의 강원FC에 4-2 승리를 챙겼다. 이로써 서울은 12승 12무 10패 승점 48점 리그 5위에, 강원은 11승 11무 12패 승점 44점으로 6위에 자리했다. 또 올해 총 4번의 맞대결서 서울이 2승 1무 1패를 기록하며 자존심을 세웠다.경기 분위기는 상당히 치열했다. 강원이 먼저 전반 12분 김대원의 크로스를 받은 김건희가 가볍게 밀어 넣으면서 선제골을 만들었고, 이어 후반 7분에는 페널티 박스 안에서 최준이 파울을 범하면서 페널티킥 기회를 얻어냈다. 키커로 나선 모재현이 가볍게 성공시키면서 2-0으로 앞서나갔으나 서울의 거센 추격을 허용하며 고개를 숙였다.서울은 후반 28분과 33분 린가드가 순식간에 멀티 득점을 만들면서 승부의 균형을 맞췄고, 또 후반 35분에는 류재문이 오른발 슈팅으로 역전 골을 완성했다. 이에 그치지 않고, 종료 직전에는 문선민의 크로스를 천성훈이 경기의 쐐기를 찍으면서 활짝 웃었다.최근 서울의 분위기는 상당히 좋지 않았다. 김기동 감독을 향한 팬들의 불만이 쌓여가고 있는 상황 속 앞선 공식전 3경기서는 1무 2패를 기록하며, 하향 곡선이 이어지고 있었기 때문. 특히 2년 연속 파이널 A 진출을 확정했으나 경기력에 대한 부분은 개선되지 않았으며, 주중에 열린 상하이 선화와의 챔피언스리그 엘리트 경기서도 무기력하게 0-2로 패배했다.이와 같이 서울의 하향세를 대변하듯 전반과 후반 중반까지는 최악의 경기력을 선보였다. 강원의 압박에 좀처럼 파훼법을 제시하지 못했고, 연이어 2골을 내주면서 패배의 그림자가 짙어져만 왔다. 공식전 3연패가 드리운 상황이었으나 상암벌에 기적이 일어났고, 4골이 연이어 터지면서 4라운드 만에 홈에서 승리를 기록, 시원한 승점 3점을 들이켰다.이처럼 홈에서 승리를 챙긴 서울, 후반 교체 투입된 4인방의 활약은 단연 돋보였다. 가장 먼저 '캡틴' 린가드가 클래스를 확실하게 입증했다. 지난해 자유 계약 신분으로 서울에 입단하며 기대를 모았던 린가드는 26경기서 6골 3도움으로 우려와는 달리 에이스 면모를 확실하게 뽐내며, 팀을 파이널 A로 이끌었다.이번 시즌에도 성실한 자세로 훈련과 경기에 임하며 개막 후 안양-대구-대전-광주-전북-포항-울산을 상대로 공격 포인트를 올리면서 여름까지 인상적인 클래스를 선보였지만, 7월 27일 대전 원정 경기 후 잠시 주춤한 모습을 보여주고 있었다. 챔피언스리그 무대서는 도움을 기록했으나 리그에서는 침묵하는 기간이 길어졌고, 그를 향한 의심의 시선이 다시 나타났다.하지만, 이번 경기서는 180도 다른 클래스를 선보였다. 선발 출격이 아닌 후반 중반 출전하며 단 26분을 소화했으나 왜 자신이 세계 최고 무대인 프리미어리그서 살아남았는지를 확실하게 입증했다. 교체 투입 후 위협적인 장면을 연출했고, 후반 28분에는 문선민의 크로스를 받아 머리로 만회 골을 완성했다. 이후 기세를 올렸고, 5분 뒤에는 오른발로 동점을 만들었다.