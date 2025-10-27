'후반 4골' 대역전극 FC서울, 승리 결정지은 교체 투입 4인방

▲
26일 오후 2시 서울월드컵경기장서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드 강원FC와의 경기에서 멀티골을 기록한 FC서울의 린가드.한국프로축구연맹
절망적이었던 흐름을 뒤집으며 짜릿한 역전극을 완성한 FC서울이다.
김기동 감독이 이끄는 FC서울은 26일 오후 2시 서울월드컵경기장서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 34라운드서 정경호 감독의 강원FC에 4-2 승리를 챙겼다. 이로써 서울은 12승 12무 10패 승점 48점 리그 5위에, 강원은 11승 11무 12패 승점 44점으로 6위에 자리했다. 또 올해 총 4번의 맞대결서 서울이 2승 1무 1패를 기록하며 자존심을 세웠다.
경기 분위기는 상당히 치열했다. 강원이 먼저 전반 12분 김대원의 크로스를 받은 김건희가 가볍게 밀어 넣으면서 선제골을 만들었고, 이어 후반 7분에는 페널티 박스 안에서 최준이 파울을 범하면서 페널티킥 기회를 얻어냈다. 키커로 나선 모재현이 가볍게 성공시키면서 2-0으로 앞서나갔으나 서울의 거센 추격을 허용하며 고개를 숙였다.
서울은 후반 28분과 33분 린가드가 순식간에 멀티 득점을 만들면서 승부의 균형을 맞췄고, 또 후반 35분에는 류재문이 오른발 슈팅으로 역전 골을 완성했다. 이에 그치지 않고, 종료 직전에는 문선민의 크로스를 천성훈이 경기의 쐐기를 찍으면서 활짝 웃었다.
'대역전극' FC서울, 승점 3점을 가져온 교체 투입 4인방
최근 서울의 분위기는 상당히 좋지 않았다. 김기동 감독을 향한 팬들의 불만이 쌓여가고 있는 상황 속 앞선 공식전 3경기서는 1무 2패를 기록하며, 하향 곡선이 이어지고 있었기 때문. 특히 2년 연속 파이널 A 진출을 확정했으나 경기력에 대한 부분은 개선되지 않았으며, 주중에 열린 상하이 선화와의 챔피언스리그 엘리트 경기서도 무기력하게 0-2로 패배했다.
이와 같이 서울의 하향세를 대변하듯 전반과 후반 중반까지는 최악의 경기력을 선보였다. 강원의 압박에 좀처럼 파훼법을 제시하지 못했고, 연이어 2골을 내주면서 패배의 그림자가 짙어져만 왔다. 공식전 3연패가 드리운 상황이었으나 상암벌에 기적이 일어났고, 4골이 연이어 터지면서 4라운드 만에 홈에서 승리를 기록, 시원한 승점 3점을 들이켰다.
이처럼 홈에서 승리를 챙긴 서울, 후반 교체 투입된 4인방의 활약은 단연 돋보였다. 가장 먼저 '캡틴' 린가드가 클래스를 확실하게 입증했다. 지난해 자유 계약 신분으로 서울에 입단하며 기대를 모았던 린가드는 26경기서 6골 3도움으로 우려와는 달리 에이스 면모를 확실하게 뽐내며, 팀을 파이널 A로 이끌었다.
이번 시즌에도 성실한 자세로 훈련과 경기에 임하며 개막 후 안양-대구-대전-광주-전북-포항-울산을 상대로 공격 포인트를 올리면서 여름까지 인상적인 클래스를 선보였지만, 7월 27일 대전 원정 경기 후 잠시 주춤한 모습을 보여주고 있었다. 챔피언스리그 무대서는 도움을 기록했으나 리그에서는 침묵하는 기간이 길어졌고, 그를 향한 의심의 시선이 다시 나타났다.
하지만, 이번 경기서는 180도 다른 클래스를 선보였다. 선발 출격이 아닌 후반 중반 출전하며 단 26분을 소화했으나 왜 자신이 세계 최고 무대인 프리미어리그서 살아남았는지를 확실하게 입증했다. 교체 투입 후 위협적인 장면을 연출했고, 후반 28분에는 문선민의 크로스를 받아 머리로 만회 골을 완성했다. 이후 기세를 올렸고, 5분 뒤에는 오른발로 동점을 만들었다.