비틀린 욕구와 인종차별, 미국의 어두운 민낯

▲원 배틀 애프터 어나더스틸컷 워너브러더스코리아

그럼에도 불구하고 희망이 있다면



세계의 경찰을 자임하던 미국이 무력을 등에 업고 제 욕구를 탐한 역사가 길다. 저기 통킹만 사건을 조작하여 일으킨 제2차 인도차이나 전쟁과 존재하지도 않았던 대량살상무기를 이유로 일으킨 이라크전, 또 한반도 비극의 계기이기도 한 정판사 조작사건 등이 모두 그와 같지는 않았나. 록조가 훈장을 받는 모습이 차라리 우스꽝스럽게 보이는 건 퍼피디아에 대한 매혹과 그 애인에 대한 분노가 수면 아래 깔린 진실임을 관객이 알고 있기 때문이다. 그렇다면 록조에게 오늘의 미국을 투영했다 보아도 무리한 해석이라 할 수는 없을 테다.



그런 록조가 끝끝내 마주하는 결말은 폴 토마스 앤더슨이 오늘의 미국에 선사하는 경고라 해도 좋겠다. 비록 영화가 철지난 유대 인종주의적 풍자를 식상하게 배치하고 혁명에 대해서도 겉만 비추고 있을 뿐이지만, 록조를 통해 보여주는 미국의 몰락만큼은 날카롭고 거침없다. 그 록조가 크리스마스 모험가 클럽에 받아들여지지 못하는 결정적 계기가 그가 급습한 프랜차이즈 업체 소유주가 이 클럽의 회원이기 때문이란 것은 황당하기까지 하다. 결국 그 이념이라 부르기도 민망한 인종주의적이고 특권적인 결합마저도 자본과 카르텔을 넘어서지 못하는 것이다.



맞은편엔 그가 탄압하는 대상인 사부 세르히오가 있다. 한국과 일본, 멕시코, 미국이란 여러 문화를 용광로적으로 녹여낸 표상이자 그 스스로 다른 이를 환대하고 희생하는 열린 자세의 상징인 세르히오다. 대책 없이 저를 찾은 밥을 끝끝내 보호하고 그에 따른 책임을 감당하는 멋진 이다. 그의 모습을 폴 토마스 앤더슨은 미국의 희망이자 멋이며 자랑으로 제시한다. 지난 시대의 혁명가가 철없는 충동과 가족주의적 애정으로 움직이고, 또 오늘의 젊은이가 아무것도 알지 못한 채 패기만을 갖췄다 해도 세르히오와 같은 어른의 아량과 용기만 있다면, 그렇다면 희망이 있지 않겠냐고 말하는 듯하다. 멋지지 아니한가.









