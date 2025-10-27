비틀린 욕구와 인종차별, 미국의 어두운 민낯

▲원 배틀 애프터 어나더
태권도 품새에 가라데 도장, 이유 있는 설정
근래 보기 드문 162분짜리 장편영화, 그것도 전체 신을 1.50:1 비율의 비스타비전 필름 카메라로 촬영해 그나마 비슷한 1.43:1 규격의 아이맥스(IMAX) GT 규격으로 찍어낸 대작이다. 형식과 내용 모두가 장대한 폴 토마스 앤더슨의 역작은 세대를 건너 원치 않은 세상, 또 운명과 대면하는 사람들의 모습을 부각한다. 대단한 뜻이 아닌 그저 사랑으로부터 혁명과 범죄 사이 모호한 삶을 살게 되는 밥의 모습이, 그가 사랑한 퍼피디아의 초라한 현실이, 또 일생을 혁명에 갈아 넣은 이들의 오늘이 하나하나 그러하다. 가라데를 표방하지만 품새부터 도장에 써붙인 한글까지가 태권도처럼 보이는 동방의 무예를 멕시칸 사부가 미국에서 가르친다. 그가 헤쳐온 현실이라고 어디 마음 같기만 했을까.
고작 백인 우월주의 클럽에 가입하기 위하여 제 친딸마저 살해해 없애려는 록조의 모습은 한때나마 문화의 용광로를 표방하며 다민족 국가의 꿈을 이룰 수 있는 국가라 광고하던 미국의 초라한 현실을 돌아보게 한다. 흑인 여성에게 본능적 끌림을 느끼지만 그를 억눌러야 하고, 차마 직접 어찌하지 못하면서도 제 딸을 죽이겠다 나서는 록조다. 자기를 부정하고까지 다다르려는 현실은, 그러나 그를 반기지 않는다.
록조의 모습으로부터 수많은 부정과 제국주의적 침탈 가운데서도 민주주의며 다원주의의 원칙만큼은 적어도 숭상하는 척했던 미국의 지난 시간과 오늘을 겹쳐 보게 되는 건 의도된 결과다. 어째서 그렇게 몸에 딱 붙는 옷을 입느냐고, 심지어 키 높이 깔창까지 넣지 않았냐고 말하는 윌라에게 잔뜩 긁혀 분개하던 록조는 그 자긍심이며 자존감을 지키기 어려운 미국의 오늘을 대변하는 듯하다.