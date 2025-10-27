'개막 2연승' 주역 카리, 장신 외인 성공 이을까

한국배구연맹

카리(오른쪽)와 김다인 세터의 호흡이 맞아 갈수록 현대건설의 공격력은 더욱 좋아질 것이다.현대건설은 2021-2022 시즌과 2022-2023 시즌 야스민 베다르트(페네르바흐체)라는 특급 외국인 선수를 거느리며 두 시즌 동안 .773(51승15패)라는 높은 승률을 기록했다. 하지만 2021-2022 시즌엔 코로나19로 시즌이 조기 종료됐고 2022-2023 시즌엔 개막 15연승을 질주하던 시즌 중반 야스민이 어깨 부상으로 이탈한 후 복귀하지 못했고 현대건설은 플레이오프에서 3위 도로공사에게 덜미를 잡혔다.2023-2024 시즌 외국인 선수를 야스민에서 레티치아 모마 바소코(도로공사)로 교체한 현대건설은 2023-2024 시즌 외국인 선수 중도 교체로 어수선했던 흥국생명을 꺾고 3번째 챔프전 우승의 기쁨을 누렸다. 하지만 2023-2024 시즌 챔프전 MVP에 선정됐던 모마는 지난 시즌 공격성공률이 40.93%로 떨어졌고 현대건설은 플레이오프에서 정관장에게 1승2패로 패하며 챔프전 진출에 실패했다.지난 시즌이 끝나고 모마와의 재계약을 포기한 현대건설은 5월 외국인선수 드래프트에서 전체 3순위로 197cm의 장신 아포짓 스파이커 카리를 지명했다. 대학 졸업 후 프로 경력은 없지만 워낙 신체 조건이 좋아 러츠처럼 V리그에서 충분히 통할 수 있을 거라는 기대가 컸다. 물론 구단과 팬들의 높은 기대 뒤로는 '신장만 보고 외국인 선수를 선발한 게 아니냐'는 비판과 우려의 목소리도 적지 않았다.하지만 V리그에 첫 선을 보인 카리는 기대를 훌쩍 넘는 활약으로 현대건설에 잘 녹아 들고 있다. 지난 22일 흥국생명과의 V리그 데뷔전에서 33.33%의 성공률로 18득점을 기록했던 카리는 26일 정관장전에서 공격성공률을 41.3%로 끌어 올리며 23득점을 기록했다. 카리는 지젤 실바(GS칼텍스)나 모마처럼 강한 스파이크서브를 구사하진 않지만 까다로운 서브로 2경기에서 5개의 서브득점을 기록했다.아직 2경기를 치렀을 뿐이지만 현대건설 입장에서 또 하나 고무적인 사실은 카리의 공격 점유율이 28.17%에 불과하다는 점이다. 이는 카리와 김다인 세터의 호흡이 아직 완전하지 않기 때문이기도 하지만 김다인 세터가 카리에게 의존하지 않고 왼쪽과 중앙으로 공격을 잘 분산해 주고 있다는 뜻이기도 하다. 앞으로도 카리가 V리그에 잘 적응하고 점유율이 크게 높아지지 않으면 더욱 무서운 선수로 진화할 것이다.