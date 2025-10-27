'개막 2연승' 주역 카리, 장신 외인 성공 이을까

사이트 전체보기
[여자배구] 26일 정관장전 서브득점 4개 포함 23득점 활약, 현대건설 2연승

현대건설이 홈 개막전에서 정관장을 꺾고 시즌 초반 단독 선두로 올라섰다.

강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 26일 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(25-18,21-25,25-23,25-22)로 승리했다. 지난 시즌이 끝나고 FA 2명이 팀을 떠나면서 전력이 크게 약해졌다고 평가 받았던 현대건설은 지난 시즌 챔프전 우승팀과 준우승팀을 차례로 꺾으며 개막 2연승과 함께 승점 6점을 챙겼다.

현대건설은 정지윤이 50%의 공격성공률로 16득점을 기록했고 아시아쿼터 자스티스 야구치가 11득점, 양효진이 9득점, 이예림이 8득점, 김희진과 나현수가 나란히 5득점을 올리는 등 선수들의 고른 활약이 돋보였다. 하지만 그 중에서도 현대건설의 공격을 주도하며 가장 많은 득점을 올린 선수는 서브득점 4개를 포함해 29.11%의 점유율과 41.3%의 성공률로 23득점을 기록한 외국인 선수 카리 가이스버거였다.

V리그에서 잘 통하는 장신 외국인 선수

현대건설이 프로경력이 없는 카리를 지명할 때만 해도 우려의 목소리가 적지 않았다.현대건설 힐스테이트

각 구단들은 한 시즌을 책임질 외국인 선수를 선발할 때 그 선수의 나이와 경력, 운동 능력, 파워, 인성 등 여러 가지 부분을 면밀하게 체크한다. 하지만 외국인 선수 선발에서 매우 중요한 요소 중 하나는 역시 신장이다. 신장이 큰 외국인 선수는 장기 레이스에서 큰 장점이 될 수 있기 때문이다. V리그에도 장신 외국인 선수들이 많이 있었는데 이들은 대부분 좋은 활약을 펼치며 배구팬들에게 깊은 인상을 남겼다.

2010-2011 시즌 한국도로공사 하이패스, 2014-2015 시즌 GS칼텍스 KIXX에서 활약했던 캐나다 출신의 왼손잡이 아포짓 스파이커 쎄라 파반은 198cm의 큰 신장을 자랑하던 선수였다. 쎄라는 2010-2011 시즌 득점(430점)과 공격성공률(43.4%) 3위에 오르며 도로공사를 정규리그 2위로 이끌었다. 하지만 2014-2015 시즌에는 괜찮은 활약에도 GS칼텍스에서 중도 퇴출됐고 GS칼텍스는 5위에 머물렀다.

2015-2016 시즌 KGC인삼공사(현 정관장), 2019-2020 시즌 현대건설에서 활약한 헤일리 스펠만은 V리그 여자부에서 처음으로 2m가 넘는 신장(202cm)을 가진 선수였다. 헤일리는 2015-2016 시즌 득점왕(776점)에 올랐지만 시즌 내내 혹사 논란에 시달렸고 인삼공사도 최하위에 머물렀다. 헤일리는 현대건설의 대체 선수로 합류한 2019-2020 시즌, 선수를 달리던 중 코로나19로 시즌이 조기 종료되고 말았다.

2019-2020 시즌 외국인선수 드래프트에는 2m가 넘는 신장을 가진 선수가 2명이나 지명을 받았다. 인삼공사에서 두 시즌 동안 활약했던 이탈리아 국가대표 출신의 거포 발렌티나 디우프는 202cm의 큰 신장과 뛰어난 기량을 앞세워 두 시즌 연속 득점왕에 올랐다. 하지만 그 시절 인삼공사는 국내 선수들의 지원 부족으로 디우프에게 지나치게 의존하면서 두 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패했다.

GS칼텍스에서 두 시즌 동안 활약했던 V리그 역대 최장신(206cm) 외국인 선수 메레타 러츠는 디우프보다 득점력은 조금 떨어졌다. 하지만 러츠는 이소영(IBK기업은행 알토스), 강소휘(도로공사) 같은 든든한 동료들과 함께 2020-2021 시즌 GS칼텍스 트레블의 주역으로 활약했다. 특히 흥국생명 핑크스파이더스와의 챔프전에서는 3경기에서 78득점을 기록하면서 이소영과 함께 챔프전 공동 MVP에 선정됐다.

V리그에 순조롭게 적응하고 있는 카리

카리(오른쪽)와 김다인 세터의 호흡이 맞아 갈수록 현대건설의 공격력은 더욱 좋아질 것이다.
카리(오른쪽)와 김다인 세터의 호흡이 맞아 갈수록 현대건설의 공격력은 더욱 좋아질 것이다.한국배구연맹

현대건설은 2021-2022 시즌과 2022-2023 시즌 야스민 베다르트(페네르바흐체)라는 특급 외국인 선수를 거느리며 두 시즌 동안 .773(51승15패)라는 높은 승률을 기록했다. 하지만 2021-2022 시즌엔 코로나19로 시즌이 조기 종료됐고 2022-2023 시즌엔 개막 15연승을 질주하던 시즌 중반 야스민이 어깨 부상으로 이탈한 후 복귀하지 못했고 현대건설은 플레이오프에서 3위 도로공사에게 덜미를 잡혔다.

2023-2024 시즌 외국인 선수를 야스민에서 레티치아 모마 바소코(도로공사)로 교체한 현대건설은 2023-2024 시즌 외국인 선수 중도 교체로 어수선했던 흥국생명을 꺾고 3번째 챔프전 우승의 기쁨을 누렸다. 하지만 2023-2024 시즌 챔프전 MVP에 선정됐던 모마는 지난 시즌 공격성공률이 40.93%로 떨어졌고 현대건설은 플레이오프에서 정관장에게 1승2패로 패하며 챔프전 진출에 실패했다.

지난 시즌이 끝나고 모마와의 재계약을 포기한 현대건설은 5월 외국인선수 드래프트에서 전체 3순위로 197cm의 장신 아포짓 스파이커 카리를 지명했다. 대학 졸업 후 프로 경력은 없지만 워낙 신체 조건이 좋아 러츠처럼 V리그에서 충분히 통할 수 있을 거라는 기대가 컸다. 물론 구단과 팬들의 높은 기대 뒤로는 '신장만 보고 외국인 선수를 선발한 게 아니냐'는 비판과 우려의 목소리도 적지 않았다.

하지만 V리그에 첫 선을 보인 카리는 기대를 훌쩍 넘는 활약으로 현대건설에 잘 녹아 들고 있다. 지난 22일 흥국생명과의 V리그 데뷔전에서 33.33%의 성공률로 18득점을 기록했던 카리는 26일 정관장전에서 공격성공률을 41.3%로 끌어 올리며 23득점을 기록했다. 카리는 지젤 실바(GS칼텍스)나 모마처럼 강한 스파이크서브를 구사하진 않지만 까다로운 서브로 2경기에서 5개의 서브득점을 기록했다.

아직 2경기를 치렀을 뿐이지만 현대건설 입장에서 또 하나 고무적인 사실은 카리의 공격 점유율이 28.17%에 불과하다는 점이다. 이는 카리와 김다인 세터의 호흡이 아직 완전하지 않기 때문이기도 하지만 김다인 세터가 카리에게 의존하지 않고 왼쪽과 중앙으로 공격을 잘 분산해 주고 있다는 뜻이기도 하다. 앞으로도 카리가 V리그에 잘 적응하고 점유율이 크게 높아지지 않으면 더욱 무서운 선수로 진화할 것이다.

