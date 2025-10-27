투수 때문에 울고, 웃은 다저스

LA 다저스가 월드시리즈 1차전의 악몽을 딛고 값진 1승을 거뒀다. 26일(한국시간) 토론토 로저스 센터에서 열린 2차전에서 다저스는 5대 1로 승리하며 시리즈 전적을 1승 1패로 맞췄다. 다저스에게 이번 승리는 단순한 1승 이상의 의미를 지닌다.1차전에서 다저스는 토론토의 불방망이 앞에 완전히 무너졌다. 6회에만 9점을 내주며 마운드는 속수무책으로 붕괴됐다. 시즌 내내 문제로 지적되어 온 불펜진의 불안함이 고스란히 드러난 경기였다.하지만 2차전의 다저스는 전혀 달랐다. 그 중심에는 일본인 투수 야마모토 요시노부가 있었다. 선발로 등판한 그는 9이닝 1 실점(1 피홈런, 8 탈삼진)의 완벽에 가까운 투구로 완투승을 따냈다. 불안한 불펜을 대신해 혼자 마운드를 끝까지 지켜낸 셈이다.이날 경기는 '야마모토의 날'이라 불러도 손색이 없었다. 정확한 제구력을 앞세워 단 105개의 공으로 경기를 마무리 지으며 팀의 승리를 이끌었다. 투구 수 관리까지 완벽했고, 무엇보다 인상적이었던 것은 그의 멘털이었다.1회 말에만 23개의 공을 던지며 다소 흔들렸던 야마모토는 이내 침착함을 되찾고 안정적인 리듬으로 돌아왔다. 이후의 피칭은 마치 감정을 지운 정밀한 기계 같았다. 위기마다 흔들림 없는 집중력으로 아웃카운트를 쌓아 올렸다.