할리우드 첫 여성 애니메이션 감독이 35년 만에 알게 된 진실

▲영화 <이집트 왕자> 스틸컷 CJ 엔터테인먼트

브렌다 채프먼 감독은 이후 디즈니 스토리 부서의 시니어 아티스트로 <미녀와 야수>의 중요 시퀀스를 만들게 되었다고 설명했다. 그는 "노래 시퀀스는 CG로 백그라운드를 만들어 작업하는 역사적인 순간으로 기억되며, (야수의 모습을 한) 왕자에게 여성이 처음으로 소리치는 역사적 순간의 탄생이다"라고 곱씹었다.



하지만 번뜩이는 아이디어를 본인 혼자서 구현할 수 없는 한계점도 파악했다고 답했다. 그는 "<인어공주>때 아이디어를 시퀀스 안에 드로잉으로 녹여내기 힘들었다. 애니메이션은 어느 분야보다도 협업이 중요하다. 아이디어를 아름다운 비주얼로 구현해 준 애니메이터의 손길을 통해 가능했다"며 "<라이언 킹>의 스토리 작업 또한 신진팀과 협업으로 만들었다"고 회상했다.



이후 제프리 카젠버그와 스티븐 스필버그가 공동 창립한 '드림웍스'로 이직하면서 창립 작품으로 <이집트 왕자>를 준비했다고 말을 이었다.



그는 "<이집트 왕자>는 스티브 히크너, 사이먼 웰스과 공동 연출했다. 무거운 내용과 주제였기 때문에 성인용이라는 약점을 환상적인 팀워크로 보완해 완성할 수 있었다"고 답했다.



이후 브렌다 채프먼 감독은 픽사로 옮겨 워킹맘과 딸의 고군분투를 녹여 낸 <메리다와 비밀의 숲>을 연출했다. 그는 "사춘기를 겪는 모녀의 관계성은 실제 저와 딸의 모습인데 오프닝에 잘 담겨 있다. 엄마와 딸 양쪽 모두의 관점에서 공감하고 응원하는 시선을 그렸다. 다소 소원해진 관계를 회복하게끔 지지하는 감정도 이끌어 내도록 했다"라며 "좋아하는 빨간 망토(동화)의 재해석, 스코틀랜드의 지형 배경(출신) 삽입을 통해 시공간을 넘어, 동시대 소녀들이 몰입하고 공감하길 바랐다"고 설명했다.



한편, 올해 27회를 맞은 부천국제애니메이션페스티벌은 10월 24일 개막해 부천시 일원에서 28일까지 계속된다.





