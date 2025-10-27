사이트 전체보기
할리우드 첫 여성 애니메이션 감독이 35년 만에 알게 된 진실

[BIAF 현장] 영화 <이집트 왕자> 감독 브렌다 채프먼의 마스터클래스

장혜령(doona90)
25.10.27 11:56최종업데이트25.10.27 11:57
26일 한국만화박물관에서 부천국제애니메이션페스티벌(이하 BIAF) '브렌다 채프먼의 마스터클래스'가 진행됐다.

앞서 출애굽기를 각색한 드림웍스 창립 첫 애니메이션 기념작 <이집트 왕자>가 상영됐다. 영화 상영 후 김성일 수석 프로그래머는 "<이집트 왕자>는 개봉 후 27년 만에 한국에서 극장 상영하게 되었다. 드림웍스 코리아가 없어 미국 본사에 요청했지만 프린트를 찾지 못해 힘든 여정 끝에 공개할 수 있었다"며 작품을 소개했다.

브렌다 채프먼은 디즈니픽사와 드림웍스에서 활동한 할리우드 시스템 최초의 여성 장편 애니메이션 감독이다. <이집트 왕자>(1998), <메리다와 마법의 숲>(2012)를 연출하며 애니메이션 역사의 새로운 길을 열었다. <메리다와 마법의 숲>은 제85회 미국 아카데미 시상식 장편애니메이션상, 제66회 영국 아카데 시상식 장편애니메이션작품상, 제70회 골든 글로브 시상식 장편애니메이션상을 받았다.

마스터 클래스에서 그는 어릴 적 색연필 하나로 그려왔던 수많은 꿈 이야기뿐만 아니라 디즈니, 픽사, 드림웍스를 경유하며 말하고자 했던 노하우와 걸어온 여정을 들려주었다.

브렌다 채프먼 감독은 "어릴 적부터 만화를 많이 보며 그림을 그렸던 소녀로 자랐다. 우여곡절 끝에 칼아츠(Calarts 미국 애니메이션 전문학교)에 입학했지만 학비 문제로 일을 병행해야 했다. 이후 디즈니의 스토리 부서에서 일할 수 있었다"고 운을 뗐다.

90년대 초중반은 지금과 같은 여성 창작자의 약진이 할리우드에서 시작되는 때였다. 그는 "디즈니는 당시 여성 인력도 필요했지만 저렴한 임금도 한몫했다. 시범적인 케이스로 채용된 줄 알고 있었는데 35년 만에 진실을 알게 되었다. 사실은 학생 때 만들었던 작품을 보고 채용되었다"며 스토리 아티스트로서 성별 제약에 국한하지 말고 캐릭터 자체에 힘을 실을 것을 강조했다.

이어 그는 "세상에 완벽한 것은 없다. 스토리 아크의 구조를 짤 때 시작과 끝을 정해 두어라. 주인공이 시련과 실수를 맞지만 (관객으로서) 지지해 줄 만한 캐릭터를 만드는 게 중요하다"라고 덧붙였다.

원하는 것을 쟁취하는 방법

영화 <이집트 왕자> 스틸컷
영화 <이집트 왕자> 스틸컷CJ 엔터테인먼트

브렌다 채프먼 감독은 이후 디즈니 스토리 부서의 시니어 아티스트로 <미녀와 야수>의 중요 시퀀스를 만들게 되었다고 설명했다. 그는 "노래 시퀀스는 CG로 백그라운드를 만들어 작업하는 역사적인 순간으로 기억되며, (야수의 모습을 한) 왕자에게 여성이 처음으로 소리치는 역사적 순간의 탄생이다"라고 곱씹었다.

하지만 번뜩이는 아이디어를 본인 혼자서 구현할 수 없는 한계점도 파악했다고 답했다. 그는 "<인어공주>때 아이디어를 시퀀스 안에 드로잉으로 녹여내기 힘들었다. 애니메이션은 어느 분야보다도 협업이 중요하다. 아이디어를 아름다운 비주얼로 구현해 준 애니메이터의 손길을 통해 가능했다"며 "<라이언 킹>의 스토리 작업 또한 신진팀과 협업으로 만들었다"고 회상했다.

이후 제프리 카젠버그와 스티븐 스필버그가 공동 창립한 '드림웍스'로 이직하면서 창립 작품으로 <이집트 왕자>를 준비했다고 말을 이었다.

그는 "<이집트 왕자>는 스티브 히크너, 사이먼 웰스과 공동 연출했다. 무거운 내용과 주제였기 때문에 성인용이라는 약점을 환상적인 팀워크로 보완해 완성할 수 있었다"고 답했다.

이후 브렌다 채프먼 감독은 픽사로 옮겨 워킹맘과 딸의 고군분투를 녹여 낸 <메리다와 비밀의 숲>을 연출했다. 그는 "사춘기를 겪는 모녀의 관계성은 실제 저와 딸의 모습인데 오프닝에 잘 담겨 있다. 엄마와 딸 양쪽 모두의 관점에서 공감하고 응원하는 시선을 그렸다. 다소 소원해진 관계를 회복하게끔 지지하는 감정도 이끌어 내도록 했다"라며 "좋아하는 빨간 망토(동화)의 재해석, 스코틀랜드의 지형 배경(출신) 삽입을 통해 시공간을 넘어, 동시대 소녀들이 몰입하고 공감하길 바랐다"고 설명했다.

한편, 올해 27회를 맞은 부천국제애니메이션페스티벌은 10월 24일 개막해 부천시 일원에서 28일까지 계속된다.

