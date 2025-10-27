할리우드 첫 여성 애니메이션 감독이 35년 만에 알게 된 진실

▲
26일 한국만화박물관에서 부천국제애니메이션페스티벌(이하 BIAF) '브렌다 채프먼의 마스터클래스'가 진행됐다.장혜령
26일 한국만화박물관에서 부천국제애니메이션페스티벌(이하 BIAF) '브렌다 채프먼의 마스터클래스'가 진행됐다.
앞서 출애굽기를 각색한 드림웍스 창립 첫 애니메이션 기념작 <이집트 왕자>가 상영됐다. 영화 상영 후 김성일 수석 프로그래머는 "<이집트 왕자>는 개봉 후 27년 만에 한국에서 극장 상영하게 되었다. 드림웍스 코리아가 없어 미국 본사에 요청했지만 프린트를 찾지 못해 힘든 여정 끝에 공개할 수 있었다"며 작품을 소개했다.
브렌다 채프먼은 디즈니픽사와 드림웍스에서 활동한 할리우드 시스템 최초의 여성 장편 애니메이션 감독이다. <이집트 왕자>(1998), <메리다와 마법의 숲>(2012)를 연출하며 애니메이션 역사의 새로운 길을 열었다. <메리다와 마법의 숲>은 제85회 미국 아카데미 시상식 장편애니메이션상, 제66회 영국 아카데 시상식 장편애니메이션작품상, 제70회 골든 글로브 시상식 장편애니메이션상을 받았다.
마스터 클래스에서 그는 어릴 적 색연필 하나로 그려왔던 수많은 꿈 이야기뿐만 아니라 디즈니, 픽사, 드림웍스를 경유하며 말하고자 했던 노하우와 걸어온 여정을 들려주었다.
브렌다 채프먼 감독은 "어릴 적부터 만화를 많이 보며 그림을 그렸던 소녀로 자랐다. 우여곡절 끝에 칼아츠(Calarts 미국 애니메이션 전문학교)에 입학했지만 학비 문제로 일을 병행해야 했다. 이후 디즈니의 스토리 부서에서 일할 수 있었다"고 운을 뗐다.
90년대 초중반은 지금과 같은 여성 창작자의 약진이 할리우드에서 시작되는 때였다. 그는 "디즈니는 당시 여성 인력도 필요했지만 저렴한 임금도 한몫했다. 시범적인 케이스로 채용된 줄 알고 있었는데 35년 만에 진실을 알게 되었다. 사실은 학생 때 만들었던 작품을 보고 채용되었다"며 스토리 아티스트로서 성별 제약에 국한하지 말고 캐릭터 자체에 힘을 실을 것을 강조했다.
이어 그는 "세상에 완벽한 것은 없다. 스토리 아크의 구조를 짤 때 시작과 끝을 정해 두어라. 주인공이 시련과 실수를 맞지만 (관객으로서) 지지해 줄 만한 캐릭터를 만드는 게 중요하다"라고 덧붙였다.
원하는 것을 쟁취하는 방법