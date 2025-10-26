폐지 줍다 몸싸움 벌인 어르신들 보며 웃다가 운 까닭

▲영화 <사람과 고기>의 홍보 사진
가난한 세 노인이 음식점에서 즐겁게 대화하고 있다. 하지만 무전취식 중이다.영화사 도로시
무전취식을 하면서도 그들은 행복하다. 음식점에서 도망쳐 나오면서 그들이 한 대사는 이렇다.
"살아 있어. 살아 있어. 나만 그래?"
"나도 그래. 죽어라고 뛰니까 젊어진 것 같다."
"인생을 쭈욱 돌이켜 봤는데, 형님이랑 여사님이랑 고기 먹으러 다닐 때가 제일 좋았어."
이는 단순히 고기를 먹어서 행복한 게 아니라, 셋이서 같이 친구 관계를 맺고 대화를 하면서 생긴 행복감이 아닐까 한다. 한편으로 엉뚱한 상상도 하게 된다. 그 옛날, 원시인들은 힘들게 사냥을 해 온 고기를 가족끼리 부족끼리 둘러앉아 먹지 않았던가. 그 모습을 상상하면 세 노인이 느끼는 일탈에서 오는 만족감이 상상이 된다. 예로부터 잔치가 있을 때나 손님 대접을 할 때는 고기가 빠지지 않았다. 그런 면에서 보면 우리네 삶에서 고기란 '접착제'요, '윤활유' 같은 거라는 생각이 든다. 연대의 힘! 연대를 통해 힘이 생긴 여성 노인도 목소리를 낸다. 여성 노인의 분노에 찬 말도 마음에 와닿는다.
"늙었으니까 세상 사람들 불편하지 않게 한 쪽 구석에 찌그러져 있다가 그대로 죽으라고?"
영화를 다 보고 며칠이 지난 후인데도 나는 두 장면이 잊히지 않는다. 먼저, 남성 노인의 집에 어느 단체에선가 수의를 가지고 두 여성이 방문한다. 수의, 인간이 이 생에서 마지막으로 입는 그 옷. 그걸 받는 노인은 황당하고 씁쓸하다. 살다가 죽으면 분명히 필요한 물품이겠지만 수의를 주며 두 여성 방문객은 웃는다. 웃으며 인증 숏을 찍는 행위가 낯선 것은 어쩔 수가 없다. 가난한 독거노인은 하루하루가 힘들다. 게다가 간암까지 걸렸다. 치료는 포기하고 근근이 사는 중이다. 사는 것도 힘든데, 수의를 주면서 죽을 준비를 하라니. 조용한 '폭력'이 아닌가.
또 한 장면은 남성 노인이 옛 친구 연락을 받고 찾아간다. 허름한 단칸방에 옛 친구가 누워 있다. 방문객이 들어갔는데, 여전히 누워 있다. 병명이 뭐냐고 물으니, 굳이 말하자면 영양실조이려나,라고 한다. 정황상 극단적 선택인 것 같다. 오늘 느낌에 '갈 것' 같아서 장례비를 준비해 놓고, 친구에게 자신의 장례를 부탁하려고 한 것이다. 연락할 가족이 없으니, 연락이 뜸했던 친구를 부른 것 아니겠는가. 그러면서 굶어 죽는 것이 좋은 이유를 말한다. 내 기억이 맞다면, 굶어서 죽는 것이 아프지도 않고 힘도 들지 않는다고 한다. 자신의 장례비를 마련해 놓고 죽음을 기다리는 친구에게 찾아간 사람이 말한다.
"자식, 너 좀 멋지다. 오늘내일 안 죽고 계속 살아 있으면 나도 기다려야 되는 거냐?"
슬픈 현실에 실소를 터뜨리게 하는 장면이다. 이렇게 이 영화는 울다가 웃다가 그러면서도 인생의 여러 단면을 엿볼 수 있는 영화다.
세상이 불공평한 것은 누구나 인정하는 일이다. 딱 하나 공평한 것이 있다면, 누구나 죽는다는 사실이다. 사는 것은 불공평해도 죽는 것은 공평해야 하지 않을까. 인간답게 죽는 것. 인간의 존엄성을 지키며 죽는 것. 먹을 것이 지천인 풍요의 시대에 굵어서 죽겠다는 슬픈 노인의 처지를 생각한다. 이 영화, 상영관을 대폭 늘려서 많은 이가 쉽게 찾아가 관람했으면 좋겠다. 젊음과 늙음. 나는 이 단어를 볼 때마다 생각나는 문장이 있다. 영화 <은교>에 나오는 대사이다.
"너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아니듯이, 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다."
가난한 노인과 함께할 수는 없어도 그들에게 관심은 가질 수 있지 않은가. 왜냐하면 우리 모두는 다 같은 '사람'이니까.