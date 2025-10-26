폐지 줍다 몸싸움 벌인 어르신들 보며 웃다가 운 까닭

영화사 도로시

폐지 줍는 노인, 좌판에서 채소 파는 노인이 모여서 소고기 뭇국을 끓여먹고 있다. 홀로 살던 노인 셋이 모여서 즐거운 대화도 나누었다. 모처럼 몸도 마음도 따뜻해졌다.올가을은 비와 함께 찾아왔다. 오락가락 내리던 가을비, 아침부터 추적추적 내리던 빗속에 늦은 산책길을 나섰다. 빗속에서 사람들의 발걸음은 나름대로 분주히들 오갔다. 그 속에 한 여성 노인이 폐지를 가득 담은 리어카를 끌고 횡단보도를 건너가고 있다. 빗물에 젖은 폐지 더미, 보기만 해도 그 무게가 얼마큼인지 짐작이 간다. 25(초), 24(초), 점점 줄어드는 신호등 숫자. 양손에 든 장바구니를 어깨에 걸고, 손수레를 뒤에서 밀었다. 여성 노인은 뜻하지 않게 바퀴가 잘 굴러간다고 느꼈는지 뒤를 돌아본다. 폐지를 높이 쌓아 실은 터라 뒤에서 밀고 있는 나를 못 본 것 같다. 다행이다. 초록불이 꺼지기 전에 둘 다 횡단보도를 건넜다. 사람들이 오가는 길거리에서 각종 채소를 파는 여성노인이 보인다. 폐지 줍기, 좌판에서 채소 팔기, 영화 <사람과 고기>에 나오는 등장인물이 일상에서 하는 일이다.영화를 두 번쯤은 봐야 리뷰를 쓰는 편이다. 그런데 이번엔 그게 어려웠다. 바로 접근성 때문이다. 우리나라의 독립영화는 상영관이 많지 않다. 검색 끝에 찾은 상영관도 우리 집에서 멀다. 대중교통으로 한 시간 반이나 걸리는 곳에서 영화를 보았다. 지하철을 여러 번 갈아타고서야 도착한 곳이다. 인천의 주안역에서 내리고도 큰길을 건너기 위해 지하상가로 걸어 들어갔다가 지상까지 계단으로 올라가서 또 사백 미터를 걸어가야 하는 곳이다. 바로 '영화공간 주안'이다. 주로 독립영화를 상영하는 곳이다. 먼 길을 가서 본 영화는 양종현 감독의 <사람과 고기>이다. '사람'과 '고기'라니, 일상에서 흔히 쓰는 단어들이다. 그런데 조합해 놓으니 심오한 내용이 들어 있을 것 같다. 호기심이 일어났다.제목만 보고 상상했던 영화와는 달리, 영화 <사람과 고기>는 그렇게 이해하기 어렵거나 스토리가 명확한 영화는 아니다. 그렇다고 가볍게만은 볼 수도 없다. 코믹한 장면 때문에 보는 동안에는 유쾌하고 재미있지만, 다 보고 나면 몇 가지 장면이 마음속에 남아 슬픈 감정이 일어나기도 한다.남성 노인 두 명, 여성 노인 한 명이 주요 인물이다. 대한민국의 노인 빈곤 문제는 어제오늘의 이야기가 아니다. 여기 등장하는 이들도 그렇다. 세 명 다 어려운 형편이긴 한데, 둘은 같고 하나는 다르다. 두 명은 자신의 생계를 이어가기 위해 폐지를 줍는 남성 노인이다. 여성 노인 한 명은 자신의 생계는 물론, 지방에서 대학을 다닌다는 손자의 용돈까지 챙기면서 살림을 꾸려간다. 이렇듯 여성과 남성의 차이는 노년에도 드러난다. 여성의 '육아'는 남성보다 더 오래 지속된다. 대체로 그렇다는 얘기다.그러던 어느 날, 세 명은 '운명적'으로 만나게 되면서 영화는 시작된다. 두 남성 노인이 폐지를 두고 실랑이를 벌이다가 몸싸움까지 벌어진다. 그곳이 하필이면 여성 노인이 채소를 파는 좌판 앞이다. 커피 한 잔보다는 밥을 먹고 싶었던 노인. 셋이서 함께 오랜만에 소고기 뭇국을 먹으며 잊었던 웃음을 웃는다. 고기는 역시 불에 구워야 제맛이라며 외식을 하자는 제안에 따라 고깃집에서 만나기로 약속한다. 외로운 노년에 친구와 약속이 생겼다. 문제는 돈이 없는 것. 그럼에도 맛있게 고기를 먹고 음식값은 내지 않고 음식점을 도망쳐 나온다. 그런데 그들의 표정이 심상치가 않다. 당연히 두려워하고 어두워야 하는데, 그렇지가 않다. 그들에게 생기가 돈다. 그래도 경찰관이 눈에 보이면 움츠려든다. 양심이 없는 것은 아니다. 그들의 일탈은 분명 범죄임에도 관객도 유쾌하다. 잡히지 않기를 바라며 그들을 응원하게 된다. 이게 영화의 묘미가 아닌가 싶다. 분명히 음식값이 없으면서도 맛있게 먹는 그들은 무슨 생각을 하고 있을까, 상상해 본다.