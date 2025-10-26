87분 혈투의 결말, 천위페이 꺾은 안세영

2025 BWF 월드 투어 프랑스 오픈 여자단식 4강 결과

(10월 25일 오후 9시 20분, 글라즈 아레나-스쏭 세비뉴)

★ 안세영(한국, 랭킹 1위) 2-1 (23-21, 18-21, 21-16) 천 위 페이(중국, 랭킹 5위)

◇ 안세영과 천 위 페이의 맞대결 28회 기록(왼쪽이 승자)

2025년 10월 25일 프랑스 오픈 4강 ★ 안세영 2-1(23-21, 18-21, 21-16) 천 위 페이

2025년 8월 30일 세계선수권대회 4강 ★ 천 위 페이 2-0(21-15, 21-17) 안세영

2025년 7월 25일 차이나 오픈 8강 ★ 안세영 2-0(21-18, 21-19) 천 위 페이

2025년 7월 18일 일본 오픈 8강 ★ 안세영 2-0(21-16, 21-9) 천 위 페이

2025년 5월 30일 싱가포르 오픈 8강 ★ 천 위 페이 2-0(21-13, 21-16) 안세영

2025년 3월 14일 전영 오픈 8강 ★ 안세영 2-0(21-9, 21-14) 천 위 페이

2025년 3월 9일 오를레앙 마스터스 결승 ★ 안세영 2-0(21-14, 21-15) 천 위 페이

2024년 6월 9일 인도네시아 오픈 결승 ★ 천 위 페이 2-1(21-14, 14-21, 21-18) 안세영

2024년 6월 2일 싱가포르 오픈 결승 ★ 안세영 2-1(21-19, 16-21, 21-12) 천 위 페이

2023년 11월 18일 구마모토 마스터스 4강 ★ 천 위 페이 2-1(21-18, 20-22, 21-8) 안세영

2023년 10월 7일 아시안 게임 개인 결승 ★ 안세영 2-1(21-18, 17-21, 21-8) 천 위 페이

2023년 10월 1일 아시안 게임 팀 이벤트 결승 ★ 안세영 2-0(21-12, 21-13) 천 위 페이

2023년 8월 26일 세계선수권대회 4강 ★ 안세영 2-0(21-19, 21-15) 천 위 페이

2023년 7월 22일 코리아 오픈 4강 ★ 안세영 2-1(15-21, 21-8, 24-22) 천 위 페이

2023년 6월 17일 인도네시아 오픈 4강 ★ 천 위 페이 2-0(21-8, 21-17) 안세영

2023년 5월 21일 수디르만 컵 결승 ★ 천 위 페이 2-0(21-16, 22-20) 안세영

2023년 4월 29일 아시아선수권대회 4강 ★ 안세영 2-1(16-21, 21-11, 21-19) 천 위 페이

2023년 3월 19일 전영 오픈 결승 ★ 안세영 2-1(21-17, 10-21, 21-19) 천 위 페이

2023년 1월 14일 말레이시아 오픈 4강 ★ 안세영 2-1(21-12, 19-21, 21-9) 천 위 페이

2022년 12월 9일 BWF 월드 투어 파이널스 A그룹 R3 ★ 천 위 페이 2-0(21-16, 21-12) 안세영

2022년 7월 10일 말레이시아 마스터스 결승 ★ 안세영 2-0(21-17, 21-5) 천 위 페이

2022년 5월 14일 토마스&우버 컵 결승 ★ 천 위 페이 2-1(17-21, 21-15, 22-20) 안세영

2021년 10월 2일 수디르만 컵 4강 ★ 천 위 페이 2-1(14-21, 21-15, 21-15) 안세영

2021년 7월 30일 도쿄 올림픽 8강 ★ 천 위 페이 2-0(21-18, 21-19) 안세영

2020년 3월 11일 전영 오픈 32강 ★ 천 위 페이 2-1(14-21, 21-14, 21-15) 안세영

2019년 9월 19일 차이나 오픈 16강 ★ 천 위 페이 2-1(20-22, 21-17, 21-15) 안세영

2019년 7월 31일 태국 오픈 32강 ★ 천 위 페이 2-0(21-12, 21-17) 안세영

세계적인 선수들을 상대하며 2주 연속 10경기를 뛴다는 것, 그것도 모자라 피말리는 결승 무대에서 같은 선수와 만나는 건 세계 최고 수준에 오른 배드민턴 선수로서의 피할 수 없는 운명인 듯하다. 안세영이 라이벌 천 위 페이를 87분이나 걸려 물리치고 결승에 올랐고, 이것은 지난 8월 30일 열린 세계선수권대회(파리) 4강에서 0-2로 진 것을 되갚은 의미이기도 했다. 안세영과 천 위 페이의 맞대결 기록도 나란히 14승 14패가 됐다.세계 여자 배드민턴 단식 랭킹 1위 안세영이 한국 시각으로 25일 오후 9시 20분 프랑스 렌 인근 스쏭 세비뉴에 있는 글라즈 아레나에서 벌어진 2025 BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 프랑스 오픈(슈퍼 750시리즈) 여자단식 4강에서 중국의 천 위 페이(랭킹 5위)를 무려 87분 만에 2-1(23-21, 18-21, 21-16)로 물리치고 결승에 올라 일주일 전 덴마크 오픈 결승처럼 왕 즈이(2위)를 만난다.라이벌 두 선수가 최근에 맞대결을 펼친 것은 8월 30일 파리에서 열린 BWF 세계선수권대회 여자단식 4강 대진이었다. 거기서 안세영은 58분 만에 0-2(15-21, 17-21)로 지는 바람에 결승에 오르지 못했다.그리고 약 두 달 가까이 선전(중국), 수원(한국), 오덴세(덴마크)를 돌고돌아 또 프랑스 렌 동쪽 스쏭 세비뉴에서 다시 만났으니 안세영 입장에서 꼭 천 위 페이를 이기고 싶었을 거다.최고의 라이벌답게 두 선수는 87분 게임 내내 한 순간도 마음을 놓을 수 없는 접전을 펼쳤다. 첫 게임 백핸드 크로스 앵글샷과 포핸드 크로스 푸시 포인트로 안세영이 10-7까지 달아난 순간도 있었지만 대부분 동점이나 한 포인트를 앞서나가는 양상이 반복됐다.그냥 밀릴 수 없었던 천 위 페이가 인터벌 이후 날카로운 포핸드 크로스 드롭샷 기술로 역전 포인트(12-11)를 만들기도 했다. 그 기세를 몰아 천 위 페이가 17-14까지 달아났지만 안세영은 포핸드 하프 스매싱으로 1포인트 따라붙기 시작해 상대 코트 양쪽 구석에 포인트를 꽂아 넣는 집중력을 끌어올려 다시 19-18로 역전시켰고, 기막힌 점프 드롭샷 기술로 20-18 게임 포인트를 찍어냈다.여기서도 천 위 페이는 포기하지 않고 따라붙어 두 번이나 듀스가 반복될 정도로 첫 게임 주인을 예측할 수 없었는데, 안세영이 과감한 가운데 공격과 완벽한 포핸드 크로스 앵글샷을 묶어 23-21로 첫 게임을 낚아챘다.스트레이트 게임으로 물러날 수 없었던 천 위 페이가 두 번째 게임 초반부터 주도권을 쥐고 안세영을 괴롭혔다. 천 위 페이가 빠른 타이밍의 공격 전술로 바꿔 안세영을 당황하게 만든 것이다. 하지만 안세영도 스트로크 타이밍을 빠르게 바꿔 8연속 포인트 기세를 올린 덕분에 11-8로 인터벌 한숨을 돌렸다.그리고 안세영이 잠시 호흡을 고르는 사이에 천 위 페이가 끈질긴 수비력을 자랑하며 18-17 역전 포인트까지 만들어낸 것이다. 결국 두 번째 게임은 21-18로 천 위 페이가 가져갔다. 이렇게 파이널 게임 체력 싸움이 두 선수 앞에 놓인 숙제가 됐다.마지막 세 번째 게임은 예상했던 대로 체력적으로 큰 부담을 안겼다. 13-13은 물론 15-15 점수판 숫자로는 누가 결승으로 올라갈 수 있는지 도무지 알 수 없었다. 여기서 안세영은 놀라운 집중력과 끈기로 연속 네 포인트를 묶어내 18-15까지 달아났다. 절묘한 손목 스냅으로 떨어뜨린 포핸드 헤어핀이 천 위 페이를 휘청거리게 만든 것이다.결국 안세영은 매치 포인트 기회에서 기막힌 포핸드 크로스를 정확하게 꽂아 넣고는 코트 바닥에 그대로 드러누워 두 주먹을 불끈 쥐면서 2주 연속 결승행을 자축했다. 맞은편 코트 셔틀콕을 받아넘기지 못한 천 위 페이도 드러누웠다.위 페이 2-0(21-15, 21-8) 안세영