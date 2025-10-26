김민재, '코리안 더비'서 무실점 철벽 수비... 카스트로프 퇴장

2025-26 독일 분데스리가 8라운드

(보루시아 파크, 독일 묀헨글라트바흐 - 2025년 10월 25일)

묀헨글라트바흐 0

바이에른 뮌헨 3 - 키미히 64' 게헤이루 69' 칼 81'

코리안 더비에서 김민재(바이에른 뮌헨)와 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 희비가 엇갈렸다. 김민재는 올 시즌 리그에서 첫 90분 풀타임을 소화하며 무실점 승리를 이끌었고, 카스트로프는 퇴장을 당했다.바이에른 뮌헨은 25일 오후 10시 30분(이하 한국시간) 독일 묀헨글라트바흐의 보루시아 파크에서 열린 2025-26 독일 분데스리가 8라운드 원정 경기에서 묀헨글라트바흐를 3-0으로 제압했다.이로써 뮌헨은 개막 후 8연승을 내달리며 1위를 유지했다. 묀헨글라트바흐는 3무 5패(승점 3)으로 리그 최하위에 머물렀다.홈팀 묀헨글라트바흐는 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 원톱은 하리스 타바코비치, 2선은 케빈 슈퇴거-로코 라이츠-프랑크 오노라가 포진했다. 중원은 야니크 엥겔하르트-필리프 잔더, 포백은 루카 네츠-케빈 딕스-니코 엘베디-카스트로프로 구성됐으며, 골문은 모리츠 니콜라스가 지켰다.뮌헨은 4-4-2 포메이션이었다. 해리 케인-니콜라 잭슨 투톱, 미드필드는 루이스 디아스-레온 고레츠카-요주아 키미히-마이클 올리세가 자리했다. 포백은 톰 비쇼프-김민재-다요 우파메카노-사샤 보이, 골키퍼는 요나스 우르비히였다.경기 초반부터 뮌헨이 주도권을 잡았다. 전반 1분 잭슨과 디아스가 패스 플레이로 기회를 창출했고, 디아스가 결정적인 일대일 상황에서 슈팅을 시도했으나 골문을 벗어났다.김민재는 후방에서 견고한 수비로 상대의 공격을 차단했다. 카스트로프도 디아스와의 경합에서 터프한 플레이로 맞서며 좋은 경기력을 선보였다. 문제가 발생한 것은 전반 16분이었다. 카스트로프가 디아스에게 거친 태클을 시도했다. 스터드가 다소 높게 들린 채로 디아스의 발목을 가격한 것이다. 주심은 옐로 카드를 꺼내들었지만 VAR 판독 후 레드 카드로 바꿨다.카스트로프의 퇴장으로 뮌헨은 수적 우세를 점했다. 김민재는 평소보다 더 많이 공격 지원에 나섰다. 전반 30분 상대 페널티 지역 부근에서 스루패스를 시도했고, 디아스의 헤딩에 닿았다. 마지막 잭슨의 터치가 정확하지 않으면서 골로 연결되지 않았다.전반 39분 왼쪽 하프 스페이스에서 디아스의 오른발 감아차기 슈팅은 골키퍼 품에 안겼다. 전반 41분 디아스의 컷백에 이은 케인의 슈팅도 골키퍼가 선방했다.전반 추가시간 김민재가 상대의 역습을 막기 위해 협력 압박으로 공을 빼앗았다. 이후 원터치 패스로 키미히에게 연결하며 중거리 슈팅을 이끌었다. 전반전은 0-0으로 종료됐다.뮌헨은 후반 시작과 동시에 우파메카노, 보이 대신 콘라트 라이머, 하파엘 게헤이루를 투입했다. 극단적인 공격 전술이었다. 중앙 미드필더 고레츠카를 한 칸 내리며 김민재의 파트너로 이동시켰다.뮌헨은 파상 공세를 퍼부었다. 후반 3분과 4분 올리세가 두 차례 연속 슈팅으로 선제골을 노렸다. 후반 13분에는 잭슨이 빠지고, 세르주 그나브리가 투입했다.뮌헨은 뒤늦은 시간대에 선제골을 엮어냈다. 후반 19분 왼쪽에서 라이머가 크로스를 올렸고, 그나브리의 패스를 거쳐 키미히에게 전달됐다. 첫 번째 슈팅이 수비수에 막히고, 흘렀으나 재차 시도한 왼발 슈팅이 골망을 갈랐다. 후반 24분에는 올리세의 절묘한 침투 패스를 받은 게헤이루가 단독 기회에서 깔끔하게 마무리했다.묀헨글라트바흐는 후반 30분 만회골을 넣을 기회를 무산시켰다. 슈퇴거의 페널티킥 슈팅이 골대를 팅겨나온 것이다. 반면 뮌헨은 후반 36분 교체로 들어간 레나트르 칼이 환상적인 중거리 슈팅으로 승부에 쐐기를 박았다. 뮌헨은 3골차 승리로 경기를 마감했다.뮌헨은 올 시즌 슈퍼컵, 분데스리가, 챔피언스리그, 포칼을 포함해 공식 대회에서 전승을 내달리고 있다. 이러한 성적에 힘입어 뮌헨 구단은 뱅상 콤파니 감독과 2029년까지 계약을 연장했다.김민재는 뮌헨에서 3번째 시즌을 맞았다. 지난 시즌 아킬레스건 부상을 참고 경기에 나서며 투혼을 발휘한 김민재는 뮌헨의 리그 최소 실점과 우승을 차지하는데 결정적인 역할을 해낸 바 있다.앞선 2시즌 동안 붙박이 주전으로 활약했지만 올 시즌에는 주전 경쟁에서 다소 밀린 듯한 인상을 주고 있다. 여름 이적 시장에서 독일 대표팀 주전 센터백 요나탄 타가 영입되면서 김민재의 입지에 변화가 생긴 것이다. 콤파니 감독은 우파메카노, 타, 김민재를 번갈아가며 기용하고 있는데 출전 시간에서 가장 후순위에 있는 건 김민재였다.김민재가 올 시즌 리그에서 선발 출전한 것은 4라운드 호펜하임전이 유일했다. 뮌헨은 앞선 리그 7경기에서 전승을 거둘만큼 막강한 전력을 자랑했다. 타가 시즌 초반 다소 불안한 모습을 보였지만 이후 안정세를 찾기 시작한 것도 김민재에게는 악재였다.10월 A매치 이후 김민재는 도르트문트전 1분, 클럽 브뤼헤전 9분을 소화하며 후반 교체 출전해 짧은 시간을 소화하는데 그쳤다. 다행스럽게 이번 리그 8라운드 묀헨글라트바흐전에서의 순번은 타가 아닌 김민재였다.특히 이날 최대 관심사는 카스트로프와 김민재의 맞대결이었다. 카스트로프는 지난 9월 한국 대표팀으로 합류한 혼혈 선수로 A매치 데뷔전을 치렀고, 올 시즌 묀헨글라트바흐에서 주전으로 활약하고 있었다.그러나 카스트로프는 19분 만에 퇴장을 당하며 코리안 더비는 싱겁게 끝나고 말았다. 카스트로프는 2024-25시즌 분데스리가2에서 25경기에 출전해 무려 11장의 옐로카드를 받을만큼 거친 플레이로 정평이 난 선수다. 지난 18일 우니온 베를린과 리그 7라운드에서 첫 옐로카드를 받은 데 이어 이날 경기에서는 퇴장을 당했다.카스트로프의 퇴장으로 인해 묀헨글라트바흐는 공격으로 나아가는 동력을 잃었다. 슈팅 1개에 그칠만큼 무기력했고, 뮌헨은 후반에만 3골을 몰아쳐 손쉽게 승리를 따냈다.김민재는 안정적인 빌드업과 전진 패스, 정확한 위치 선정으로 후방을 든든하게 지켜냈다. 전반에는 타바코비치, 후반에는 교체 투입된 일본 대표팀 출신 마치노 슈토와의 대결에서도 전혀 밀리지 않았다. 뿐만 아니라 김민재는 우파메카노, 고레츠카, 요십 스타니시치 등 한 경기에서만 파트너가 3명이 바뀔만큼 어수선한 상황에서도 집중력을 유지하며 무실점 경기를 펼치는데 중요한 역할을 해냈다.90분을 뛴 김민재는 패스 성공률 96%, 공격 지역 패스 18회, 롱패스 1회 성공, 터치 97회, 걷어내기 2회, 헤더 클리어 1회, 가로채기 1회, 리커버리 8회의 기록을 남겼다.이날 전까지 풀타임 출장은 DFB 포칼 1라운드 비스바덴전 1경기 불과했다. 이번 묀헨글라트바흐전이 두 번째 선발 출장 경기였다. 콤파니 감독이 센터백 로테이션 시스템을 가동하는데 있어 부상을 딛고 건강한 모습으로 돌아온 김민재의 존재감이 든든할 수 밖에 없는 이유다.