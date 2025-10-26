'데뷔전 10득점' 이지윤, '슈퍼 루키' 명성 그대로

도로공사가 홈 개막전에서 '디펜딩 챔피언' 흥국생명을 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 25일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 흥국생명 핑크스파이더스와의 홈경기에서 세트스코어 3-2(25-19,28-30,25-22,22-25,15-9)로 승리했다. 지난 21일 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 시즌 첫 경기에서 2-3으로 패했던 도로공사는 시즌 개막 일주일 만에 열린 홈 개막전에서 흥국생명을 제압하며 승점 2점을 적립했다.
도로공사는 주포 레티치아 모마 바소코가 서브 득점 4개와 블로킹 2개를 포함해 52.54%의 성공률로 37득점을 퍼부었고 아시아쿼터 타나차 쑥솟이 블로킹 3개를 포함해 22득점, 강소휘도 18득점을 올리며 힘을 보탰다. 이날 도로공사는 어깨 부상을 당한 미들블로커 배유나가 결장하면서 신인 이지윤이 프로 데뷔전을 치렀다. 그리고 이지윤은 V리그 데뷔 경기에서 10득점을 올리는 기대 이상의 활약을 펼쳤다.