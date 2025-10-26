"평생 모은 작품 기증한 화백 통해 부자의 비밀 찾았습니다"

▲최현선 PD EBS 홍보부

- 박대성 화백은 항상 그림을 크게 그리시나요?

"네, 방송에서도 언급했다시피 일부러 작품을 크게 그린다고 하셨습니다. '작은 그림은 부자들의 안방으로 들어가지만, 큰 그림은 미술관에 전시되어 많은 사람과 나눌 수 있다'라고요. 그래서 일부러 큰 작품을 그린다고 하셨어요. 그 말이 참 인상 깊었어요. 그림을 통해 '나눔'을 실천하는 철학이 느껴졌어요."



- 크게 그리려면 힘들 텐데.

"맞아요. 실제로 작업하실 때 롤링한 캔버스를 바닥에 펼쳐 놓고 위에서 그리고, 다시 말아서 올려보시고 그런 과정들이 반복되더라고요. 이번 방송에서도 자료화면으로 삽입된 25년 전 EBS <문화 문화인> 방송에서도 '큰 그림은 한눈에 들어오지 않기 때문에 모든 구도를 계산해야 한다'고 말씀하셨지요. 그건 정말 대가만이 가능한 작업이 아닐까 싶습니다."



- 집에도 가보셨잖아요.

"집이 곧 미술관이라는 말이 실감 났어요. 작업실에 들어서자마자 '경복궁 돌담길', 불상 그림 등 대형 작품들이 걸려 있었는데, 시간이 멈춘 듯 고요하면서도 모든 것이 살아 있는 느낌이었어요."



- 앞마당과 뒷마당의 차이가 큰 거 같더라고요.

"앞마당은 금목서, 은목서, 그리고 두 분이 아끼는 것들로 가득했고, 뒷마당은 정미연 화백님의 작은 미술관 같았어요. 조각과 조형물이 많았는데, 그 안에는 신앙과 예술이 함께 깃들어 있었죠. 성화와 다양한 조각상이 존재하고 있었습니다. "



- 정미연 화백은 주로 성화를 그리나 봐요?

"맞아요. 정미연 화백님은 성화를 주로 그리셨습니다. 전주의 한 성당을 온전히 자기 작품으로 채웠을 정도예요. 스테인드글라스부터 성화, 조형물까지 모두 직접 제작하셨죠. 췌장암 투병을 겪으신 뒤 신앙을 통해 작품 세계가 더욱 깊어졌다고 해요. 정 화백님의 성화는 단순한 종교화를 넘어 인간 내면의 빛을 표현하는 예술이었어요. 박대성 화백님이 자연의 정신을 먹으로 담는다면, 정미연 화백은 영혼의 온기를 색으로 그리는 분이란 생각이 들었습니다. 두 화백님의 그림은 서로 다르지만 결국 같은 지점을 향해 가고 있지 않나 하는 생각도 들었고요."



- 박대성 화백의 자는 방이 굉장히 작더라고요.

" 의도적으로 작게 만드셨다고 해요. '어머니의 품 같은 공간'이길 바라셨다면서요. 문도 아주 작고, 운석과 편백으로 만든 방이라 모든 소음이 차단돼요. 그 작은 창으로 들어오는 빛 하나로 하루를 마무리하며 기도와 명상을 하신다고 했습니다."



- 박대성 화백은 미국에서 전시회 열었는데 연장전 했다면서요?

"그렇습니다. 미국 서부 최대 미술관인 라크마(LACMA)에서 한국인 최초로 개인전을 여셨고, 관람객의 호응으로 전시 기간이 연장될 정도였다고 합니다. 수묵화는 서양에 없는 기법이기 때문에 현지인들에게 신선한 충격이었다고 합니다. 교민들도 많이 방문해 한국의 정신과 정서를 느꼈다고 해요."



- 중국에서 박대성 화백에게 백지수표 줬지만, 거절한 이야기가 흥미롭던데.

"맞아요. 굉장히 강렬한 이야기였습니다. 중국 귀화를 조건으로 중국 학생들에게 그림을 가르쳐 달라는 제안을 받았지만 단칼에 거절하셨다고 해요. 예술 활동을 전폭적으로 지지하겠다고 했는데, 중국으로 가는 건 화백님의 고려 대상이 아니었죠. 예술은 돈으로 살 수 없다는 신념, 그리고 한국의 수묵화를 세계에 알리고자 하는 사명감 때문이었다고 합니다. 그 한마디에 화백님의 인생철학이 모두 담겨 있지 않나 싶습니다."



- 박대성, 정미연 화백 부부에게 배울 점은 뭘까요?

"저는 두 분을 가까이에서 뵙고 촬영하며 크게 두 가지를 배웠다고 생각해요. 첫 번째는 어떤 역경 속에서도 희망을 잃지 않고 운명으로 받아들이며 전진하는 인생에 대한 자세고요. 두 번째는 더 많은 부를 가질 수 있음에도 기꺼이 사회에 나누는 실천의 마음이에요. 그 두 가지가 두 분을 진정한 거장으로 만든 것 같습니다. 이런 나눔의 자세를 우리가 배워야 하지 않나 싶기도 하고요. "



- 어떻게 그런 생각을 하셨다고 하나요?

"두 분의 인생철학인 듯합니다. 대중으로부터 많은 사랑을 받을 수 있었던 것 자체가 사회로부터 누린 가치라고 생각하셔서, 이제는 돌려주고 나눠줘야 한다고 생각하시는 듯합니다."



- 2부작 연출 하면서 느낀 점이 있을까요?

"아시다시피 <서장훈의 이웃집 백만장자>는 단순히 부자를 보여주는 프로그램은 아닙니다. 많이 가졌지만, 더 많이 나누는 사람들의 이야기거든요. 박대성·정미연 화백 부부의 삶을 통해 '진짜 부'가 무엇인지, 그 의미를 다시 한번 되새길 수 있었어요."



- <이웃집 백만장자> 연출 하기 전후로 부에 대한 생각도 바뀌지 않았나요?

"정말 많이 달라졌어요. 사실 처음에 <이웃집 백만장자>를 연출하게 되었을 땐, 출연하는 부자들을 통해 '어떻게 부자가 됐는지'를 배워야지 하는 단순한 생각을 했었거든요. 박대성·정미연 화백 부부 촬영 이후 광주 안유성 명장 편도 촬영을 했는데요, 촬영하며 깨달았죠. 이분들에게 부는 '결과'가 아니라 '과정'이었어요. 끊임없는 노력, 성실함, 그리고 사회를 향해 베푸는 시선이 만들어낸 자연스러운 열매였다는 걸요. 부른 누리기도 전에 나눔을 실천한 부분들이 정말 존경의 대상이 아닐까 싶습니다."



