"평생 모은 작품 기증한 화백 통해 부자의 비밀 찾았습니다"

EBS <서장훈의 이웃집 백만장자> 방송 캡쳐EBS
- 2부작 방송을 끝낸 소회가 다른 때와 다를 것 같아요.
"사실 이번 방송은 <이웃집 백만장자> 사상 첫 2부작이었어요. 박대성 화백님과 정미연 화백님, 두 분의 인생을 한 회에 담기엔 부족하다는 생각이 들어 2부작으로 제작을 하게 되었습니다. 1부에서는 박대성 화백님의 한 인간으로서의 삶, 그리고 한 팔로 이뤄낸 기적 같은 예술 세계에 집중했고요. 2부에서는 동양화와 서양화, 두 세계가 부부로 만나 예술적 동행을 이어온 이야기, 그리고 기증과 부부의 예술 철학이라는 주제까지 함께 담고 싶었어요. 결과적으로 두 분의 '예술가의 인생'과 '부부로서의 온기'를 함께 보여드릴 수 있어서 정말 잘한 선택이었다고 생각합니다."
- 박대성 화백을 왜 섭외했나요.
"두 화백님은 전체 총괄팀에서도 오랫동안 다뤄보고 싶은 인물이었어요. 저 개인적으로도 미술 개인 전시회를 열 정도로 그림에 관심이 많아서, 언젠가 꼭 한 번 박대성 화백님을 모시고 싶다는 생각을 늘 하고 있었어요. K-푸드·K팝에 이어 'K아트'를 세계 무대에 올려놓은 한국 수묵화의 거장이잖아요. 한쪽 팔을 잃고도 오롯이 자신만의 세계를 구축한 예술가라는 점이 정말 경이로웠어요. 그래서 이번에는 답사를 두 번이나 가기도 했고요. 단순한 인물 다큐가 아니라, '예술을 통해 인간의 가능성을 증명한 이야기'로 접근하고 싶었습니다."
- 답사를 두 번 갔더라고요.
"보통은 답사를 한 번만 가는데, 이번엔 경주에 두 번이나 갔습니다. 그만큼 깊이 있게 다루고 싶었고, 처음부터 2부작으로 계획을 세웠기 때문에 구체적인 그림이 필요했어요. 막상 박대성 화백을 뵙고 나니, '대가'보다는 '선비'라는 표현이 더 어울리는 분이더라고요. 예술은 물론, 그 작품을 사회에 환원하려는 철학이 정말 인상적이었어요. 평생 모은 작품과 골동품을 모두 기증하겠다는 이야기를 들으며 '이분이야말로 진짜 부자의 의미를 보여주는 분'이라는 확신이 들었습니다. 그래서 이번 방송은 단순히 부자의 재산 이야기가 아니라, 부자의 품격과 철학을 담은 기록이었다고 생각합니다."
- PD님도 그림을 그려서 미술 분야를 다루는 데 이점이 있었을 것 같아요.
"아무래도 그림을 그려온 입장이다 보니, 작품을 볼 때 단순히 '아름답다'는 감상보다 조금 더 깊이 이해하고 싶다는 욕심이 있었어요. 특히 수묵화라는 장르가 일반 시청자들에게는 다소 낯설게 느껴질 수 있잖아요. 그래서 이번에는 작품 설명을 좀 더 자세하고 쉽게 풀어내고자 했습니다."
- 박대성 화백은 어떤 분인가요?
"예술로 자신을 구원한 사람' 같아요. 어린 시절의 상처와 결핍을 예술로 승화시켰고, 배움의 기회를 놓쳤지만 결국 스스로를 가르쳐 거장이 되신 분이죠. 더 놀라운 건, 이제 그 예술을 다시 세상에 돌려주고 계시다는 거예요. 평생 그린 830여 점의 작품을 모두 사회에 기증해 미술관을 세웠고, 글로벌 학생들이 많이 다니는 대학교에도 두 분의 작품을 기증해 미술관을 세워 한국화를 알리고자 하셨죠. 나아가 평생 모아온 고미술품을 사회에 환원하고자 하는 계획도 있으세요. 그런데도 여전히 '더 나누고 싶다'고 말씀하십니다. '나눌수록 완성된다'는 철학을 삶으로 실천하는 분이죠. 그 자체로 이미 한 시대를 대표하는 예술가이자, 진정한 의미의 '거장'이라고 생각합니다."
- 미술 교육은 물론 정규 교육도 받지 않고, 어떻게 지금 위치에 온 걸까요?
"정말 믿기 어려운 이야기죠. 정규 교육을 단 한 번도 받지 못했지만, 스스로 공부해서 대한민국 미술전람회에서 8년 연속 입선하셨어요. 지금도 학벌이 중시되는 사회인데, 그 시절엔 더했잖아요. 그런 시대에 실력 하나로 인정받은 건 거의 불가능에 가까운 일이었을 거예요. 하지만 화백님은 '그건 고통이 아니라 운명이었다'고 말씀하시더라고요. 그림은 그분에게 직업이 아니라, 삶을 지탱하게 한 '운명'이었던 거죠. 그래서 그의 그림에는 절박함과 아름다움, 그리고 운명의 흔적이 모두 담겨 있는 것 같습니다."
- 공부에 대한 아쉬움은 없으셨나요.
"공부를 이어가지 못한 것에 대한 후회보다는, 여전히 '배우고 싶다'는 마음이 더 크신 분이에요. 실제로 만나 뵈면 굉장히 호기심이 많고, 새로운 걸 받아들이는 데 거리낌이 없으세요. 촬영팀의 장비 하나하나도 신기해하고 궁금해하셨고요. 해외에 나가서도 모든 경험을 '공부'라고 말씀하시고요. 특히 고미술품을 수집하면서 '이게 나의 학교였다'고 표현하셨던 게 인상 깊었어요."
- 고미술품은 얼마나 많은 거예요? 실제 본 작품 중 인상적인 건 무엇이었나요.
"정말 셀 수 없을 만큼 많아요. 저희에게 보여주신 것만 해도 천 점은 됐고, 실제로는 그보다 훨씬 많다고 하시더라고요. 한국 고미술품은 물론이고, 중국·유럽·아프리카의 유물까지 다양하게 소장하고 계세요. 그 모든 게 화백님께는 '배움의 도구'이자 또 하나의 예술이었죠. 특히 추사 김정희 선생님의 작품은 정말 신기하더라고요. 또 송나라 때의 벼루와 먹 같은 천 년이 넘은 물건들도 소장하고 계시더라고요. '이건 천 년을 넘은 벼루야' 하고 말씀하시는 순간, 그 시간의 무게가 느껴졌어요. 그분에게 골 미술품은 단순한 수집품이 아니라, 역사와 예술의 흔적이자 또 다른 스승이더라고요."
일부러 큰 작품 그리는 이유