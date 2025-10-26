유튜브로 돌아온 '하와수' 향해 '무도 키즈' 해원이 전한 말

▲
웹예능 '하수처리장'MBC
인기 웹예능 <워크돌>과 엔믹스 자체 콘텐츠를 통해 탁월한 예능감을 선보인 해원은 자타공인 '무도키즈' 중 한 사람이다. 두 사람과의 첫 만남에서 혜원은 "무한도전 멤버들을 실제로 보니 떨리기보다는 현실 같지 않아서 신기하다"고 했다.
그러면서 <무도>가 탄생시킨 명곡들인 '영계 백숙' , '순정마초' 등을 열창하면서 프로그램에 대한 깊은 애정을 드러내 '하와수' 삼촌들을 흐뭇하게 만들었다. 그런가 하면 과거 <무도> 속 다양한 명대사들과 더불어 '짝꿍' 특집편을 애정한다고 고백한 해원은 선배들끼리 서로 조롱하면서도 웃기는 케미가 좋았다고 했다.
옛 영상을 함께 감상하면서 그때의 이야기를 주고 받은 하와수, 그리고 해원은 본격적인 고민 상담에 돌입한다. 요즘 잘나가는 해원의 솔직한 고백은 "연예계에서 오랫동안 활동할 수 있는 비결"에 대한 궁금증이었다. 이에 대한 박명수의 답변은 "많이 참아야 한다"는 것이었다. 개인의 기분 나쁨으로 인해 많은 스태프들의 분위기가 망가질 수 있기 때문이라는 조언을 건네기 무섭게 박명수는 현장에서 불같은 화를 내뿜으며 언행불일치(?)의 웃음을 쏟아냈다.
"나에게 '무도'는 거실이다"