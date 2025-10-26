유튜브로 돌아온 '하와수' 향해 '무도 키즈' 해원이 전한 말

MBC

웹예능 '하수처리장'인기 웹예능 <워크돌>과 엔믹스 자체 콘텐츠를 통해 탁월한 예능감을 선보인 해원은 자타공인 '무도키즈' 중 한 사람이다. 두 사람과의 첫 만남에서 혜원은 "무한도전 멤버들을 실제로 보니 떨리기보다는 현실 같지 않아서 신기하다"고 했다.그러면서 <무도>가 탄생시킨 명곡들인 '영계 백숙' , '순정마초' 등을 열창하면서 프로그램에 대한 깊은 애정을 드러내 '하와수' 삼촌들을 흐뭇하게 만들었다. 그런가 하면 과거 <무도> 속 다양한 명대사들과 더불어 '짝꿍' 특집편을 애정한다고 고백한 해원은 선배들끼리 서로 조롱하면서도 웃기는 케미가 좋았다고 했다.옛 영상을 함께 감상하면서 그때의 이야기를 주고 받은 하와수, 그리고 해원은 본격적인 고민 상담에 돌입한다. 요즘 잘나가는 해원의 솔직한 고백은 "연예계에서 오랫동안 활동할 수 있는 비결"에 대한 궁금증이었다. 이에 대한 박명수의 답변은 "많이 참아야 한다"는 것이었다. 개인의 기분 나쁨으로 인해 많은 스태프들의 분위기가 망가질 수 있기 때문이라는 조언을 건네기 무섭게 박명수는 현장에서 불같은 화를 내뿜으며 언행불일치(?)의 웃음을 쏟아냈다.