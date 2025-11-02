그녀가 떠난 자리, 성시경만 내 곁에 남았다

|누구에게나 마음 한구석에 남은 발라드 한 곡이 있습니다. 어김없이 찾아온 가을, 그 노래가 당신의 추억에 가 닿길 바랍니다.[기자말]
식사라는 것이 단순히 끼니를 때우는 것이 아니라 친목 도모의 목적도 있기 때문에 혼자 끼니를 해결하는 '혼밥'은 때론 서글프게 느껴지기도 한다. 하지만 혼밥은 오롯이 혼자서 음식을 즐길 수 있다는 확실한 장점도 있고 최근엔 1인 가구가 증가하면서 혼밥 문화가 점점 자리를 잡아가고 있다. 실제로 요즘엔 혼밥 손님을 위한 1인석이 마련돼 있거나 1인 메뉴를 판매하는 식당도 어렵지 않게 찾을 수 있다.
나 역시 예전에 비해 혼밥을 하는 경우가 크게 늘었는데 요즘엔 혼밥을 하는 시간이 전혀 외롭지 않다. 혼밥러들을 위한 밥 친구 '유튜브'가 있기 때문이다. 물론 평소에는 '김어준의 뉴스공장'이나 '매불쇼', '사장 남천동'같은 정치 유튜브를 즐겨 보지만 밥을 먹을 때는 먹방 유튜브를 시청할 때가 많다(내 최애 먹방 유튜브는 단연 쯔양이지만 쯔양의 영상은 주로 밤에 올라오기 때문에 식사 시간과 겹치지 않는다).
평소 혼밥을 할 때는 큰 고민 없이 알고리즘에 올라온 먹방 영상 중 하나를 선택하지만 가끔 먹방과 수다를 함께 보고 싶을 때 찾아보는 채널이 있다. 바로 가수이자 215만 유튜버 성시경의 먹방 컨텐츠 '먹을텐데'다. 최근엔 밥 먹으면서 편하게 보는 먹방 유튜버 이미지가 생겼지만 사실 성시경은 나에게 꽤나 애틋한 의미로 남아있는 가수다. 성시경은 오래 전에 헤어진 전 여자친구가 가장 좋아했던 가수였기 때문이다.
'남자들이 싫어할 조건' 두루 갖춘 가수