그녀가 떠난 자리, 성시경만 내 곁에 남았다

큰사진보기 ▲성시경은 지난 2013년 <유희열의 스케치북>에 출연해 솔로 남성 관객들 앞에서 '두 사람'을 불렀다. KBS 화면 캡처

그렇게 몇 년의 시간이 지나고 그녀를 완전히 잊었다고 생각한 2013년 12월, <유희열의 스케치북>에서 '오빠 한 번 믿어봐'라는 부제로 솔로 남자 관객들을 불러 진행한 공연을 시청했다. 당시 미스에이와 포미닛, 에이핑크 같은 인기 걸그룹들 사이에서 성시경이 남자 게스트로 출연했는데 처음 부른 노래가 바로 '두 사람'이었다. 모두가 웃고 즐기는 유쾌한 분위기였지만 나는 그녀 생각에 마냥 웃을 수 없었다.



그로부터 다시 몇 년이 더 흐른 어느 날, 그녀에게서 SNS 다이렉트 메시지로 나의 안부를 묻는 연락이 왔고 나는 설레는 마음에 잠을 이루지 못했다. 하지만 이는 정말 말 그대로 '안부 연락'이었고 오랜만에 찾은 그녀의 SNS에는 나보다 훨씬 듬직해 보이는 남자와 내가 끝내 입혀 주지 못한 웨딩드레스를 입은 세상에서 가장 아름다웠던 그녀가 있었다. 그렇게 나는 마음 속으로 그녀를 떠나 보내며 '한번 더 이별'을 했다.



이제는 그녀와 헤어진 지도 달력을 보고 따로 계산을 해야 할 만큼 아주 긴 세월이 흘렀다. 우연히 SNS에서 그녀를 닮은 아이들의 사진을 볼 때도 가볍게 웃어 넘길 수 있을 정도로 그녀에 대한 애틋한 감정도 거의 사라졌다. 하지만 '모두 돌고 돌아 제 자릴 찾고 사라졌던 별 다시 또 태어날 만큼' 오랜 시간이 지나면 언젠가 꼭 한 번 그녀를 만나고 싶다. 그때는 꼭 혼자 있어 달라는 부질 없는 당부와 함께.

성시경을 썩 좋아하지 않았던 나는 성시경을 좋아했던 여자친구를 위해 성시경 부산콘서트를 직접 예매했다.2000년대 젊은 사람들이 많이 사용하던 싸이월드의 영화 동호회를 통해 알게 된 그녀는 처음부터 호감이 있었지만 서울과 부산이라는 지역적 한계 때문에 그냥 '아는 오빠'로만 몇 년을 지냈다. 그러던 2008년 1월, 여느 때처럼 나와 인터넷 메신저로 연락하던 그녀는 우울하다며 기분 전환을 위해 가까운(?) 거제도로 여행을 떠났고 나는 우울한 그녀를 달래주기 위해 고속버스를 타고 거제도로 향했다.거제도에서 우리는 많은 이야기를 나누며 더욱 가까워졌고 그렇게 나와 그녀의 '장거리 연애'가 시작됐다. 하지만 연애 초기 다른 연인들처럼 자주 만날 수 없었기에 나는 '그녀를 감동 시킬 수 있는 방법이 없을까' 항상 고민했고 평소 음악을 많이 듣지 않는 그녀가 유독 성시경을 좋아한다는 사실을 알게 됐다. 그때부터 나는 3집 이후 크게 좋아해 본 적 없었던 '버터왕자' 성시경의 노래를 매일매일 들었다.그렇게 공부하듯 성시경의 노래를 열심히 듣던 중, 사랑에 푹 빠진 내 마음을 정확히 표현하고 있는 노래를 발견했다. 바로 성시경 4집의 15번 트랙에 수록된 '두 사람'이라는 발라드곡이었다. '두 사람'은 성시경 2집에서 '좋을텐데'를 만들었던 윤영준 작곡가가 만든 노래로 '좋을텐데'가 연인이 있는 사람을 향한 짝사랑의 감정을 담았다면 '두 사람'은 오롯이 사랑하는 사람을 위한 달달한 러브송이었다.나는 평소 가요를 들을 때 멜로디보다 가사에 더 많은 비중을 두는 편이다(영어 가사가 부쩍 늘어난 요즘의 K팝에 적응을 하지 못하는 이유이기도 하다). 특히 '두 사람'에서는 "여전히 서툴고 또 부족하지만 언제까지나 네 곁에 있을게 캄캄한 밤 길을 잃고 헤매도 우리 두 사람 서로의 등불이 되어 주리"라는 가사에 꽂혔고 사랑하는 여자친구를 생각하면서 귀에 피가 나도록 '두 사람'을 열심히 들었다.나는 그녀를 생각하며 열심히 연습한 '두 사람'을 노래방에서 들려주기도 하고 그녀가 좋아하는 성시경의 입대 전 마지막 전국투어 부산 콘서트에 함께 가기도 했다. 그렇게 1년 넘게 연애가 이어지며 그녀와의 아름다운 미래를 꿈꾸게 된 2009년 4월 나는 뇌출혈로 쓰러지고 말았다. 그리고 어리석게도 나는 일상에 바쁜 그녀를 계속 귀찮게 했고 2009년 6월, 지친 그녀는 결국 나에게 이별의 말을 꺼냈다.한동안 성시경이 부른 사랑 노래를 열심히 듣던 나는 그녀에게 이별의 말을 들은 후 성시경이 '슬픈 발라드 전문가수'라는 사실을 새삼 깨달았다. 그리고 언젠가부터 나의 휴대전화 속 플레이 리스트에는 '두 사람'을 비롯해 '내게 오는 길', '미소천사' 같은 달달한 사랑 노래들이 삭제되고 '내 안의 그녀', '넌 감동이었어', '차마', '잘 지내나요', '거리에서', '한번 더 이별' 같은 슬픈 이별 노래들이 채워졌다.