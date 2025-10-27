조인성 시그니처 된 '주먹 오열'의 숨은 비밀

2015년부터 2020년까지 3개의 시즌에 걸쳐 방송됐던 JTBC의 음악 예능 <슈가맨>은 한 시대를 풍미했다가 사라진 가수들의 히트곡을 다시 들어보고 추억하는 프로그램이었다. <슈가맨>에서는 3개의 시즌에서 총 130곡의 슈가송이 소개됐다. 지금도 많은 시청자들은 <슈가맨>의 4번째 시즌을 기다리고 있지만 <싱어게인>이라는 '대체 프로그램'이 생기면서 <슈가맨4>의 제작 확률은 매우 낮아졌다.
<슈가맨>에서는 10대부터 40~50대까지 100명의 관객들을 앉혀 놓고 아는 노래에 투표하는 방식을 택했는데 관객 전원이 버튼을 누르는 것을 '올불', 또는 '100불'이라고 표현했다. 그야말로 한 시대를 호령했던 130곡의 쟁쟁한 히트곡들이 슈가송으로 소개됐지만 100불을 받은 노래는 단 10곡(7.69%)에 불과했다. 그만큼 다양한 세대의 대중들로부터 폭넓게 사랑 받았던 슈가송은 흔치 않았다는 뜻이다.
<슈가맨>에서는 강렬한 전주나 도입부를 가진 노래, 또는 인기 드라마의 OST들이 많은 불을 얻는 경우가 많았다. 2016년 3월 1일에 방송된 <슈가맨> 시즌1 20회에서도 이현섭의 'My Love'라는 노래가 시작과 동시에 "난 안되겠니"라는 강렬한 5음절로 97불을 받았다. 이현섭의 'My Love'는 2004년에 방송돼 큰 사랑을 받았던 하지원, 조인성, 소지섭 주연의 SBS 드라마 <발리에서 생긴 일>의 주제가였다.