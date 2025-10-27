조인성 시그니처 된 '주먹 오열'의 숨은 비밀

SBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲이수정은 다른 남자의 품에 안겨 자신에게 총을 쏜 남자에게 사랑을 고백했다. SBS 화면 캡처

드라마 <햇빛 쏟아지다>와 <다모>, 영화 <폰> <색즉시공>으로 2000년대 초반을 화려하게 수놓았던 하지원은<발리에서 생긴 일>을 통해 SBS 연기대상과 백상예술대상 최우수상을 휩쓸며 전성기를 활짝 열었다. 물론 하지원의 연기와 별개로 강인욱의 품에 안겨 있다가 정재민이 쏜 총에 맞고 생을 마감하면서 자신을 죽인 정재민에게 사랑을 고백하는 이수정의 심리는 쉽게 이해하기 힘들다.



조인성과 하지원이 <발리에서 생긴 일>의 최고 수혜자라면 소지섭은 흙수저 출신으로 대기업에 수석으로 입사해 인생에 심한 굴곡을 겪는 강인욱 캐릭터를 잘 소화했지만 조인성에 가려 상대적으로 크게 빛을 보지 못했다. 만약 그 후 소지섭의 커리어가 평범해졌다면 <발리에서 생긴 일>이 큰 아쉬움으로 남았겠지만 소지섭은 그해 겨울 곧바로 <미안하다 사랑한다>의 차무혁이라는 '인생 캐릭터'를 만났다.



<여고괴담2>로 데뷔해 김혜수가 주연을 맡은 KBS 드라마 <장희빈>에서 숙빈 최씨를 연기했던 박예진은 <발리에서 생긴 일>에서 강인욱의 전 여자친구이자 정재민의 약혼자 최영주 역을 맡았다. 이수정과 정재민, 강인욱의 삼각관계에 비해 존재감은 썩 크지 않았지만 1회 초반에 영주가 강인욱을 만나기 위해 자카르타로 찾아가면서 본의 아니게 이수정과 정재민, 강인욱의 비극에 단초를 제공했다.



영화 <색즉시공>에서 하지원이 연기한 은효의 친한 학교 선배로 출연했던 신이는 <발리에서 생긴 일>에서 배우를 지망하는 노래방 도우미이자 수정의 절친 방미희를 연기했다. 재벌 2세인 정재민이나 옆집에 사는 강인욱에게 호감을 보이기도 하지만 감초 캐릭터답게 이수정의 친구의 역할에서 벗어나지 않았다. 하지원과 신이는 2005년 영화 <키다리 아저씨>에서 또 한 번 절친으로 연기호흡을 맞췄다.

조인성은 '주먹오열'로 유명한 장면에서 한 번도 주먹을 입에 대지 않았다.차인표가 거절한 <쉬리>의 이장길 역을 맡은 송강호가 '국민배우'로 성장했고 정준호가 <사이렌> 때문에 거절한 영화 <친구>가 한국영화 최고흥행 기록을 세운 일화는 영화팬들 사이에서 매우 유명하다. <발리에서 생긴 일>에서 조인성이 연기한 정재민 역도 유오성에게 먼저 제의가 갔는데 유오성은 당시 영화 스케줄 때문에 출연을 고사했다(유오성이 <발리에서 생긴 일> 대신 출연한 영화는 <도마 안중근>이었다).유오성이 출연을 거절하면서 <발리에서 생긴 일>은 20대 젊은 배우들이 주축이 된 격정 로맨스가 됐고 실제로 젊은 시청자들을 중심으로 많은 사랑을 받았다. <발리에서 생긴 일>이 방송되던 주말 밤 9~11시까지는 다른 지상파 방송국들이 주로 예능 프로그램을 편성했고 <발리에서 생긴 일>은 별다른 경쟁작 없이 40.4%의 최고 시청률을 기록하며 주말 황금 시간대를 지배했다(닐슨코리아 시청률 기준).모든 드라마가 스토리의 순서대로 촬영을 진행한다면 가장 좋겠지만 방송국 또는 제작사의 사정에 따라 결말을 미리 찍어두는 경우도 있다. <발리에서 생긴 일> 역시 발리에서 초반과 결말 부분을 미리 촬영하고 국내에서 나머지 분량을 촬영했는데 이 때문에 충격적인 엔딩을 끝까지 끌고 갈 수 있었다. 만약 시간 순서로 촬영했다면 해피엔딩을 원하는 시청자들의 요구 때문에 엔딩이 바뀌었을지 모른다.이수정(하지원 분)을 향한 정재민(조인성 분)과 강인욱(소지섭 분)의 어긋나고 삐뚤어진 사랑이 세 사람의 비극을 초래했지만 사실 <발리에서 생긴 일>의 이수정이야말로 두 남자의 마음을 가지고 논 진정한 악의 축(?)이다. 실제로 이수정은 드라마 내내 누구에게도 온전히 마음을 주지 않고 두 남자 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 했다(심지어 키스는 강인욱과 나누고 잠자리는 정재민과 가졌다).<발리에서 생긴 일>에서 가장 유명한 장면은 역시 17회 중반에 나오는 조인성의 '주먹 오열' 장면인데 이 명장면에는 한 가지 비밀이 숨어있다. 이수정과 통화를 하던 정재민은 울음이 터지는 것을 애써 참기 위해 전화기를 손으로 막았을 뿐 주먹을 입에 대거나 넣지는 않았다. 하지만 각종 예능프로그램에서 이 장면이 여러 차례 패러디 되면서 조인성의 명연기가 코믹한 '주먹 오열'로 변질되고 말았다.