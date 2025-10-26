싸구려 취급받던 이야기, 여 작가가 필명으로 쓴 속사정

넷플릭스

<프랑켄슈타인> 스틸 이미지새로운 <프랑켄슈타인>은 마치 <배트맨> 시리즈의 변화상과 흡사하다. <프랑켄슈타인>에 '괴물(크리쳐)'이 있다면, <배트맨>엔 '조커'가 있다. 팀 버튼 영화에서 잭 니콜슨이 연기한 캐릭터는 누구도 대체할 수 없어 보였다. 하지만 크리스토퍼 놀란 버전에서 고 히스 레저는 그 도그마를 뛰어넘었다. 이젠 히스 레저의 조커가 신화가 되었지만, 토드 필립스의 외전에서 이에 도전한 호아킨 피닉스는 또다른 조커를 창조했다. 그렇게 길지 않은 영화의 역사는 늘 신화와도전으로 가득한 셈이다. 델 토로의 영화가 창조한 흥미로운 변주 역시 그 반열에 오를 만하다.이야기는 누구나 알 법한 원작의 서사를 충실히 각색했다. 19세기, 근대가 시작되고 눈부신 과학과 기술의 진보는 신에 순종하던 인간이 세계의 주인이란 사상을 확신하게 만든다. 과학과 이성의 권능은 신의 영역이라 할 생사여탈 권한을 인간도 가질 수 있다는 야망을 이끈다. 빅터 프랑켄슈타인은 여기에 도전한다. 하지만 그가 창조한 결과물은 기대와는 달랐고, 그는 자신이 창조한 생명을 방관하거나 파괴하려 했다. 피조물로선 억울하기 짝이 없는 일이다. 그 대립과 갈등은 둘을 파멸로 이끈다. 델 토로의 영화는 기본에 충실하게 따른다.서사에 변화가 있다면, 괴물을 창조해 신의 영역에 도전한 빅터 프랑켄슈타인의 진술을 중심으로 둔 서사에 더해 가치 중립적으로 괴물의 증언을 대차대조하는 구성을 취한 점이다. 확장과 변주의 방법론이다. '극 중 극'이란 소설의 특징은 한층 더 확대되고, 인간을 위협하는 인공생명체, 괴물의 공포를 강조하던 과거 영화들의 태도를 벗어나 '누가 괴물인가?', '누가 더 인간적인가?'라는 윤리적/철학적 질문을 심화한다.여기에 감독의 개인적 경험담에서 비롯한 새로운 요소가 가미된다. 빅터와 크리쳐의 원하지 않았던 극한 대결 구도가 발생한 근본 배경을 창의적 상상력으로 추가한 것이다. 광기에 사로잡혀 윤리의식을 초월한 과학자로만 해석되던 빅터에게 어릴 적부터 겪은 정서적 결핍과 온전한 어른으로 성장할 기회를 잃은 후유증을 부여한 것. 신의 영역에 도전하려는 천재의 집착이 어디에서 비롯되었는가 상상은 가족 공동체의 붕괴와 개인의 소외라는 21세기 범지구적 현상과 맞물려 흥미로운 확장으로 기능한다.여기에 20세기 후반에 활발히 논의된 여성주의 접근법이 풍성하게 더해진다. 원작자 메리 셸리의 모친은 영국 근대 초반 대표적인 여성주의 운동가인 '메리 울스턴크래프트'다. 국내 출간된 <여성의 권리 옹호>는 지금도 페미니즘 운동의 고전 저작으로 꼽힐 정도다. 그런 성장 배경을 거쳐 바이런 등 당대 지식인과 교류하며 19세기 산업혁명과 근대화 파도를 몸소 겪은 작가이지만, 당시만 해도 여성은 작가로 대우받지 못해 <프랑켄슈타인> 초판은 필명으로 내야만 했다. 그런 변화와 관습 사이의 간격을 영화 속에서 능동적으로 구현하는 캐릭터로 수동적 희생자로 주로 취급받던 '엘리자베스'가 변신한다. 고전을 원문 그대로 직역하는 게 아닌, 변화된 해석과 연구를 전면 수용한 결과다.