싸구려 취급받던 이야기, 여 작가가 필명으로 쓴 속사정

<프랑켄슈타인> 스틸 이미지넷플릭스
불과 한 세대 전 대다수 한국인은 열대과일 멜론보다 아이스크림 메로나를 먼저 맛봤다. 그러니 멜론을 접하고 메로나 맛난다는 반응이 나오는 건 어찌 보면 당연한 셈이다. 뜬금없이 멜론과 메로나 이야기를 꺼낸 데엔 다 이유가 있다.
<프랑켄슈타인>의 영화화 역사가 딱 그와 같은 경로를 거쳤기 때문이다. 영국의 여성 작가 메리 셸리가 18살 때인 1818년에 초판을 낸 소설은 비록 문학계에선 싸구려 괴기소설 취급을 받았다. 하지만 대중적으로 괄목할 성공을 구가하며 거듭된 재평가를 지나 오늘날 근대적인 SF/판타지 문학의 출발점으로 인정받기에 이른다. 게다가 출판 전후 사정 탓에 여성주의 측면에서도 흥미로운 소재로 기능한다. 뜯어볼수록 흥미로운 텍스트라 현재도 다양한 각도로 연구가 이뤄질 정도다.
그런 당대 화제작은 갓 탄생한 영화가 탐을 낼 아이템이기에, 1910년에 첫 영화화가 이뤄졌고, 1931년엔 현재도 프랑켄슈타인 하면 가자 먼저 떠오르는 이미지, 배우 보리스 칼로프가 연기한 제임스 웨일 감독 버전이 등장한다. 이 영화가 선풍적인 인기를 얻으며 각양각색의 2차, 3차 작업이 세상에 공개된다. 지금 우리가 아는 프랑켄슈타인은 원작 소설의 그것이 아닌, 1931년판의 이미지다. 하지만 실제 소설 속 설정과는 퍽 다른 존재로 형상화했고, 그후로 반세기 넘게 보리스 칼로프의 캐릭터가 오리지널을 대체하며 세계를 풍미했다.
1994년, 명배우 로버트 드 니로가 괴물로 분한 케네스 브레너 감독 <메리 셸리의 프랑켄슈타인>이 선보인다. 제목처럼 원작에 근접한 버전이지만, 그 덕분에 오히려 낯설고 이질감을 줬다. 로봇처럼 무표정한 거구의 괴물이 고정된 상징으로 자리매김한 탓이다. 하지만 영화화 초반에 괴물의 위험성과 공포에만 주목하던 접근법이 시대 변화와 함께 소설에 가득한 함의 – 인간과 괴물의 경계, 신의 영역에 도전하는 과학기술의 위험성, 여성의 능동적 역할 해석 – 를 비로소 전면적으로 내세운 작업으로 중요한 이정표가 되었다.
그리고 델 토로의 새로운 버전이 기대와 우려 속에 등장한다. 1931년과 1994년 영화가 워낙 대중의 뇌리에 깊숙하게 각인된 터라 과연 새로운 느낌을 줄 수 있을지에 대한 염려는 당연해 보였다. 하지만 2025년에 부활한 <프랑켄슈타인>은 원작과 1994년 영화의 충실한 계승자임은 물론, 감독이 꾸준히 탐구해 온 '괴물성'에 관한 고찰을 통해 독창적 재해석을 가미하되 과도한 이탈 대신 존중의 태도를 확고히 다졌다. 고전을 향한 경의와 경청의 자세가 확고하기에 가능한 결과물이다. 그 결실은 새로운 게 과연 더 나올 수 있을까 고개를 돌릴 관객을 다시금 화면 앞으로 모이게 할 위력을 입증한다.
지킬 것은 지키되, 선택은 우직하게