넷플릭스가 그린 가장 현실적인 핵전쟁 시나리오

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
캐스린 비글로 감독이 8년 만에 신작을 가져왔다. <허트 로커>(2008)와 <제로 다크 서티>(2012)에서 전쟁의 극한 상황 속에 놓인 개인을 추적했던 감독은 그 시선을 확장해 전쟁 그 자체를 겨냥한다.
영화 <하우스 오브 다이너마이트>는 정체불명의 핵미사일이 미국을 향해 날아오는 18분, 그 짧은 시간 동안 백악관과 펜타곤, 군사기지를 오가며 시스템 전체의 작동과 마비를 동시에 포착한다. 2024년에 러시아가 핵 독트린을 변경한 상황에서 우크라이나 전쟁이 3년째 지속되고 있는 지금, 영화는 불편할 정도로 시의적이다.
다큐멘터리같은 리얼리즘, 숨막히는 1막
3막 구성의 영화는 먼저 알래스카 포트 그릴리 군사기지의 평범한 아침으로 시작한다. 다니엘 소령(앤서니 라모스)이 지휘하는 팀이 미확인 ICBM을 감지하는 순간부터 핸드헬드 카메라는 관객을 현장에 던져 놓을 것 같은 기세로 사람들을 비춘다. 미사일이 미국 본토를 향해 날아드는 일촉즉발의 상황이 백악관 상황실로 전환되는 시퀀스는 압권이다. 올리비아 대위(레베카 페르구손)가 위기 상황을 인지하고 대응 프로토콜을 가동하는 과정을 카메라는 숨 가쁘게 따라간다.
시카고까지 18분. 이 간단한 정보가 상황실에 전달되자 영화는 18분간 서스펜스를 발생시켜 스크린 너머 관객을 휘어잡겠다고 선언한다. 캐스린 비글로는 군사 용어와 프로토콜을 밀도 있게 사용하며 전시 상태에 걸맞은 위기감을 극대화한다. 백악관 상황실, GBI(Ground-Based Interceptor) 같은 약어들이 연속적으로 나오지만 전문용어의 홍수가 오히려 관객을 압도한다. 쉽게 이해하지 못하는 시스템이 사람들의 생존을 결정한다는 아이러니를 체감시킨다.
여기서 레베카 페르구손의 연기는 이 시퀀스의 백미다. 위기 대응에 관련된 프로페셔널한 면모를 유지하려 애쓰지만, 비극적인 상황을 바꿀 수 없음이 확실시되자 침착함을 유지하려는 포커페이스에 서서히 균열이 생긴다. 수차례 시뮬레이션으로 훈련한 전문가조차도 무력하게 만드는 핵무기의 공포가 여실히 드러난다. 각국 대사관으로부터 걸려 오는 전화에 패닉에 빠지는 팀원들, 그리고 워싱턴이 다음 타겟일 경우를 대비해 팀원들 이름을 수집하라는 상부의 지시까지. 1막에서 보여준 디테일이 만들어내는 즉물적 공포는 어떤 재난 영화보다 생생하다.