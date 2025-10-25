NBA 전현직 감독·선수 '불법 스포츠베팅·사기도박' 스캔들

미국 프로농구(NBA) 스포츠 베팅 조작 및 사기 도박 사건이 적발됐다. 범죄 규모는 수천만 달러(수백억 원)에 이르며 전·현직 선수와 지도자 등 34명의 피의자가 체포됐다.미 연방수사국(FBI), 국토안보수사국(HSI), 뉴욕경찰청(NYPD) 등 수사 당국은 23일(현지시각) 이 같은 내용의 합동수사 결과를 발표했다.체포된 선수와 지도자는 포틀랜드 트레일블레이저스의 촌시 빌럽스 감독, 로스앤젤레스 레이커스와 클리블랜드 캐벌리어스 등에서 선수 및 코치로 활동했던 데이먼 존스, 마이애미 히트의 현역 선수 테리 로지어 등이다.마이애미의 주전 가드인 로지어는 샬럿 호니츠에서 뛰던 2023년 3월 23일 경기를 앞두고 지인들에게 자신이 평균 득점보다 낮은 득점을 기록한다는 것에 베팅하라고 했다.그는 당시 경기에서 부상을 이유로 1쿼터 9분36초만 뛰고 교체됐으며, 이후 8게임 연속 결장했다.하지만 이 부상은 로지어가 경기에서 일찍 빠지기 위한 거짓으로 드러났다.NBA에서 11년간 선수로 활약했던 존슨 전 코치는 레이커스에서 코치로 있던 2023년 2월 9일 밀워키 벅스와의 경기에 앞서 지인에게 레이커스의 간판스타 르브론 제임스가 부상으로 경기에 나서지 못한다는 구단 기밀을 유출하며 밀워키의 승리에 큰돈을 걸라고 전했다.실제로 제임스가 빠진 레이커스는 밀워키에 106-115로 패했으며, 존슨 전 코치와 공범들은 거액을 벌었다.AP통신은 "NBA를 뒤흔든 충격적인 스캔들"이라며 "구단 내부 정보의 유출이 스포츠 베팅에 어떻게 악용될 수 있는지를 보여줬다"라고 설명했다.빌럽스 감독과 존슨 전 코치는 대규모 사기도박에 가담한 혐의도 받고 있다. 이들은 2019년부터 라스베이거스, 마이애미, 맨해튼 등 미국 대도시에서 전직 NBA 선수들과 포커 게임을 할 수 있다면서 피해자들을 유인했다.그리고 셔플링(카드를 섞는 행위) 기계를 개조하고 특수 콘택트렌즈나 안경, 엑스레이를 이용해 상대방의 패를 읽어 불법적으로 수십만 달러를 땄다.빌럽스 감독은 17년간 NBA 선수로 활동했으며, 5차례 올스타에 선정된 그는 지난해 농구 '명예의 전당'에 헌액됐다.수사 당국은 이들의 배후에 미국 동부 지역에서 활동하는 이탈리아계 마피아 5개 조직 중 3개 조직(보난노, 감비노, 제노베제)이 있다고 밝혔다. 이들은 사기도박 피해자들이 돈을 갚지 않으면 폭력이나 협박을 사용하기도 했다.NBA 사무국은 성명을 내고 "빌럽스 감독과 로지어는 소속팀에서 즉시 방출되었고, 기소 내용을 검토한 뒤 수사 당국에 적극적으로 협력할 것"이라며 "우리는 경기의 공정성을 최우선으로 여긴다"라고 밝혔다.선수 노조는 "경기의 공정성은 무엇보다 중요하지만, 무죄 추정의 원칙 또한 중요하다"라며 "우리 회원들의 권리가 정당하게 보호받을 수 있도록 노력할 것"이라는 입장을 나타냈다.