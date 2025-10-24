'2618안타 레전드' 손아섭... 생애 첫 한국시리즈 꿈 이룰까?

사이트 전체보기
[KBO리그] 데뷔 후 KS 출장 경험 없는 한화 베테랑 손아섭, PO 5차전 삼성 최원태 상대로 맹타 기대

한국시리즈 출장 경험이 없는 한화 손아섭
한국 프로야구 통산 최다 안타(2618안타)의 주인공인 한화 이글스 소속 손아섭은 KBO리그 44년 역사를 통틀어 다섯 손가락 안에 꼽히는 교타자다. 그러나 지난 2007년 프로 입단 후 총 2169경기를 뛰고도 한국시리즈(이하 KS) 경험이 없는 유일한 현역 선수라는 불명예 기록의 보유자이기도 하다.

1군 무대에서 2000경기 이상을 소화한 역대 22명의 선수 중 오직 손아섭만이 KS 무대를 밟지 못했다. 롯데 자이언츠 시절 동료이자 동병상련의 처지였던 삼성 라이온즈 강민호가 지난해 KS 진출 숙원을 풀면서 손아섭의 간절함은 더욱 커질 수 밖에 없었다.

공교롭게도 손아섭과 마찬가지로 2007시즌 이후 한국시리즈에 진출하지 못한 한화가 타선 강화를 위해 시즌 중 현금 3억 원과 2026 신인 드래프트 3라운드 지명권을 내주고 그를 영입하는 트레이드 승부수를 던졌다. 한화와 손아섭이 공통의 숙원을 풀기 위해서는 2승 2패로 균형을 이룬 플레이오프(이하 PO) 5차전 승리를 반드시 쟁취해야 한다.

한화 손아섭의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)
다만 트레이드 당시 한화가 기대했던 손아섭의 풍부한 가을 야구 경험과 플레이오프 통산 4할대 타격의 위력은 아직까지 발휘되지 못하고 있다. 김경문 감독의 변함없는 신뢰 속에 붙박이 1번타자로 나서고 있는 손아섭은 PO 4경기 동안 15타수 3안타, 타율 0.200 OPS 0.533으로 부진하다. 삼진 4개를 당하는 동안 볼넷 출루가 단 하나도 없어 출루율 역시 2할에 그치고 있다는 점이 뼈아프다.

PO 1차전에서 2안타 2타점, 3차전에선 역전승의 발판이 된 5회초 2루타 등 중요한 순간 결정적 안타를 치기도 했지만 2, 4차전에선 무안타로 침묵하며 2번 리베라토(타율 0.467), 3번 문현빈(타율 0.333) 등 중심 타선과 시너지 효과를 내지 못하고 있다.

다만, 이번 PO에서 한화의 승리는 손아섭의 안타 기록과 정확히 일치했다는 점이 흥미로운 대목이다. 손아섭이 안타를 기록했던 1차전과 3차전에서 한화는 승리했고, 침묵했던 2차전과 4차전에서는 결국 패했다. '손아섭 안타'는 곧 '한화 승리'라는 이 방정식은 끝장 승부인 5차전에서도 이어질 가능성이 높다.

과거 동료였던 강민호와 한국시리즈 진출을 다투는 손아섭(출처: 각 구단)
운명의 5차전 선발 매치업은 한화 에이스이자 올시즌 최고 투수인 폰세와 삼성 최원태의 재대결이다. 이번 가을야구에서 완벽투를 펼치고 있는 최원태를 무너뜨리기 위해서는 리드오프인 손아섭이 경기 초반부터 활발한 타격을 보이는 것이 관건이다.

손아섭은 전 소속팀인 NC 다이노스 시절 최원태를 상대로 타율 0.433(30타수 13안타), OPS 0.938을 기록했던 '천적'이었다. 한화 이적 후에는 맞대결은 없었지만 트레이드 전까지도 6타수 2안타로 강세를 유지했다.

2007년 이후 19년 동안 이어진 한국시리즈 진출을 위해 한화와 손아섭의 소망. 이 두 개의 기다림이 겹친 PO 5차전에서 한화가 승리하기 위해서는 손아섭의 출루가 필요조건이다. 손아섭이 5차전에서도 안타를 터뜨리며 PO 승리 공식을 이어갈 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

