'2618안타 레전드' 손아섭... 생애 첫 한국시리즈 꿈 이룰까?

한화 손아섭의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)다만 트레이드 당시 한화가 기대했던 손아섭의 풍부한 가을 야구 경험과 플레이오프 통산 4할대 타격의 위력은 아직까지 발휘되지 못하고 있다. 김경문 감독의 변함없는 신뢰 속에 붙박이 1번타자로 나서고 있는 손아섭은 PO 4경기 동안 15타수 3안타, 타율 0.200 OPS 0.533으로 부진하다. 삼진 4개를 당하는 동안 볼넷 출루가 단 하나도 없어 출루율 역시 2할에 그치고 있다는 점이 뼈아프다.PO 1차전에서 2안타 2타점, 3차전에선 역전승의 발판이 된 5회초 2루타 등 중요한 순간 결정적 안타를 치기도 했지만 2, 4차전에선 무안타로 침묵하며 2번 리베라토(타율 0.467), 3번 문현빈(타율 0.333) 등 중심 타선과 시너지 효과를 내지 못하고 있다.다만, 이번 PO에서 한화의 승리는 손아섭의 안타 기록과 정확히 일치했다는 점이 흥미로운 대목이다. 손아섭이 안타를 기록했던 1차전과 3차전에서 한화는 승리했고, 침묵했던 2차전과 4차전에서는 결국 패했다. '손아섭 안타'는 곧 '한화 승리'라는 이 방정식은 끝장 승부인 5차전에서도 이어질 가능성이 높다.