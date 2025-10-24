'아이언 터틀' 박준용, UFC 통산 10승에 도전한다

UFC 제공

이크람 알리스케로프는 기술 수준에서 박준용을 앞선다는 평가다.해외 도박사들은 약 68 대 32로 박준용의 열세를 내다보고 있다. 박준용은 "나는 항상 언더독이었고, 언제나 내가 질 거라고 하는 사람들이 많았다. 그런 건 크게 신경 쓰지 않는다"고 침착한 태도를 보였다. 박준용으로서는 마지막 라운드까지 간다는 생각으로 끈적끈적한 진흙탕 싸움 양상으로 흐름을 끌어가는 게 중요하다는 분석이다.이번 대회는 더블 타이틀전으로 진행된다. 메인이벤트에선 UFC 헤비급(120.2kg) 챔피언 톰 아스피날(32, 잉글랜드)이 전 잠정 챔피언이자 랭킹 1위인 시릴 간(35, 프랑스)을 상대로 1차 방어전을 치른다. 아스피날(15승 3패)은 복싱과 주짓수 베이스의 균형잡힌 파이터고, 간(13승 2패)은 무에타이 베이스의 타격가다.코메인 이벤트에선 공석이 된 UFC 여성 스트로급(52.2kg) 왕좌를 놓고 1위 비르나잔디로바(37, 브라질)와 5위 맥켄지 던(32, 미국/브라질)이 맞붙는다. 챔피언 장웨일리가 체급을 올려 플라이급(56.7kg)에 도전하면서 타이틀을 반납했다. 두 선수의 대결은 이번이 두 번째다 5년 전 던이 잔디로바에게 만장일치 판정승을 거뒀다.던(15승 5패)이 이번 경기를 잡아낸다면 여성 최초로 주짓수 세계 챔피언 출신 UFC 챔피언이 탄생한다. 잔디로바(22승 3패)가 승리할 경우 그는 여성부에서 가장 늦은 나이에 처음 챔피언에 오른 파이터가 된다. 때문에 누가 이기던 상징성 있는 챔피언이 나온다는 것만큼은 분명해 보인다.박준용이 출전하는 'UFC 321: 아스피날 vs 간' 언더카드는 오는 10월 26일(일) 오전 1시부터 메인카드는 오전 3시부터 TVING에서 생중계 된다.