더 어릴수록 좋다? '케데헌' 명성에 가려진 K-POP 산업의 민낯

'케데헌'으로 환호하는 현실과 그 이면의 '언더피프틴' 사태
|커져만 가는 K-POP 산업 속에서 외면받는 아동청소년의 노동과 인권에 대해 4차례에 걸친 연속기고입니다. 첫 번째 글은 한빛미디어노동인권센터 김영민 센터장의 글입니다.[기자말]
올해 가장 세계적으로 화제였던 K-콘텐츠는 <케이팝 데몬 헌터스>였다. K-POP을 배경으로 한 애니메이션이지만 미국 자본으로 일본 회사가 제작하였다는 점에서 K-POP의 세계화를 보여준다고 해도 과언이 아니다. 애니메이션 속에서는 세상을 구하는 영웅이 되기도 하는 K-POP 아이돌이지만, 현실로 눈을 돌리면 아동·청소년의 인권을 철저히 외면하고 있음이 드러난다. 이를 가장 명확하게 드러냈던 것이 <언더피프틴> 사태였다.
<언더피프틴>은 이름에서 바로 알 수 있듯이 15세 이하를 대상으로 하는 걸그룹 서바이벌 오디션으로 제작됐다. 지난 3월 티저 이미지와 영상이 공개된 후, 아동 성상품화라는 거센 지탄을 받으며 사회적 논란이 되었고, MBN에서의 첫 방송을 앞두고 전격 방송이 취소됐다. 이후 벌어지는 일련의 사태는 K-POP 산업이 아동·청소년을 어떤 시선으로 다루는지를 매우 노골적으로 드러냈다고 해도 과언이 아니다.
아이돌의 짧은 수명, 더 어릴수록 좋은 상품이 된다?