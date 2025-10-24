"나올 사람 다 나왔다"... 재정비 택한 '복면가왕', 신의 한 수 될까

▲
MBC '서프라이즈'
지난 2002년 4월 이후 <서프라이즈>는 매주 일요일 시청자들에게 각종 미스터리한 사건, 이슈 등을 드라마 및 내레이션 등이 담긴 페이크 다큐멘터리 형식을 빌어 소개하면서 호기심을 자극해왔다. 국내외 무명의 연기자들이 보여주는 독특한 상황 재현은 의외의 중독성을 선사했고 여타 드라마 혹은 예능 속 유명 스타들 없이도 높은 시청률을 보장하는 '저비용 고효율 효과'의 대표 사례로 손꼽히기도 했다.
한창 시절 <무한도전> 멤버들이 이 프로그램에 출연해 화제를 모았는가 하면 최근 들어선 전소미, 예린(여자친구) 등 인기 아이돌 스타들도 깜짝 등장할 만큼 <서프라이즈>는 여전히 주말 인기 프로그램 다운 면모를 보여주기도 했다.
하지만 워낙 오랜 기간 방영되다 보니 어느 순간부터 소재의 빈곤이 두드러졌고 히틀러를 비롯한 몇몇 소재는 하루가 멀다 하고 반복되면서 식상함을 안겨주기도 했다. 올해 5월 이후엔 기존 배우 대신 AI를 활용한 촬영 기법을 도입하는 등 요즘 흐름에 어느 정도 보조를 맞추기도 했지만 결국 '일단 멈춤'을 선택했다.
휴식기 후 업그레이드 이뤄질까?