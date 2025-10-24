"나올 사람 다 나왔다"... 재정비 택한 '복면가왕', 신의 한 수 될까

▲MBC '복면가왕', '서프라이즈' MBC

휴식기를 갖게 된 <복면가왕> , <서프라이즈>는 모두 최소 10년 이상의 방영 기간을 자랑하는 장수 프로그램이라는 점이다. 꾸준한 시청률을 확보해 온 예능을 잠시 쉬어간다는 것이 결코 쉬운 결정은 아니었겠지만 일단 방송사 측에선 휴식기를 선언, 재정비를 기약했다.

​

<서프라이즈>의 경우, 이른바 '음모론', '미스터리', '오컬트' 소재의 개인 방송 및 웹 예능 혹은 다큐 영상물이 유튜브 곳곳에 등장하다 보니 이들과의 경쟁을 피할 수 없었다. 매번 엇비슷한 내용의 반복 역시 식상함을 안겨주는 요인으로 작용했다. 적은 비용으로 높은 효율을 얻은 데 반해 그만큼 타 예능 대비 열악한 제작 환경을 피할 수 없다 보니 완성도 측면에선 늘 아쉬움이 남을 수밖에 없었다.



<복면가왕> 역시 사정은 비슷했다. 이미 실력자들은 웬만큼 다 나온 상황에서 무명에 가까운 참가자의 등장이 빈번해졌다. 계속 반복되는 패턴의 경연 방식은 어느 순간부터 프로그램의 정체 요인으로 작용했다.



오랜 기간 방영되어 온 프로그램의 유지 혹은 폐지 모두 쉽지 않은 상황에서 숨고르기라는 어려운 선택을 내린 만큼 시대 변화에 걸맞은 업그레이드가 이뤄지길 희망해본다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기