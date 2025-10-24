'세계의 주인'을 보세요, 새로운 거장이 탄생했습니다

"반장, 모범생, 학교 인싸인 동시에 연애가 가장 큰 관심사인 열여덟 '이주인'. 어느 날, 반 친구 '수호'가 제안한 서명운동에 전교생이 동참하던 중 오직 '주인'만이 내용에 동의할 수 없다며 나 홀로 서명을 거부한다.
어떻게든 설득하려는 '수호'와 단호한 '주인'의 실랑이가 결국 말싸움으로 번지고, 화가 난 '주인'이 아무렇게나 질러버린 한마디가 주변을 혼란에 빠뜨린다. 설상가상, '주인'을 추궁하는 익명의 쪽지가 배달되기 시작하는데..."
영화진흥위원회 데이터베이스에 적힌 <세계의 주인> 줄거리는 빙산의 일각에 불과하다. 극장에 가기 전, 즉 몇만 원 비용과 오가는 시간 고려한 기회비용을 고려하면, 누구나 자신이 선택한 작품에 관한 정보를 미리 파악하는 건 당연한 일이다. 인터넷 사이트 검색하고, 동영상 쇼츠를 찾는 이유다.
하지만 가끔은 사전 정보가 독이 된다. '차라리 모르고 봤더라면 더 좋았을 텐데' 경험은 영화 좋아하면 누구나 겪을 사례다. 영화감상에 정답이란 없다. 다수가 동의하고 공감할 순 있지만, 최종 선택은 관객 각자의 몫이다. '가성비' 따지는 요즘 시류엔 비효율 취급되기 딱 좋다. 그 불확실성은 우리에게 소외감을 느끼게 하지만, 때론 세상에서 오직 자신에게만 허락된 특별한 감상으로 남기도 한다. 종종 같은 소감에 도달한 이를 만나면 격한 기쁨도 누릴 수 있다. 영화가 주는 뜻밖의 선물은 너무나 달콤한 유혹이라 한 번 빠지면 헤어나기 힘들다.
영화와 데이트하는 기쁨