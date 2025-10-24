'세계의 주인'을 보세요, 새로운 거장이 탄생했습니다

바른손이앤에이

<세계의 주인> 스틸 이미지'00의 세계' 비슷한 제목은 지난 몇 년간 여성영화 물결 속에 쉽게 찾을 수 있다. 제목은 함부로 짓지 않는다. 의식하건 않건 작가의 지향과 작품의 정수가 그에 압축된다. 어떨 때는 제목만으로 영화의 거의 모든 걸 파악하는 것도 가능하다. 그만큼 이런 유형의 제목은 징후로 다가온다.자신만의 세계를 찾는 건 중요한 일이다. 그러나 다양한 생각과 태도를 지닌 이들이 서로 단절하거나 절멸에 이를 때까지 싸울 게 아니라면, 결국 만나서 균형을 찾아야 한다. 자기 세계로 침잠은 종종 영영 가라앉고 만다. 현재 영화는 물론 대중문호 전반에서 여성 서사가 노출하는 부분적 징후를 지켜보는 건 안타깝고 속상한 일이다. 애초 의도와 도전이 정당하고 선했기 때문에 더 그렇다. 하지만 그렇기에 한 번 굳어진 습관은 쉽게 바뀌기 힘들다.감독은 복잡한 반성에 도전한다. 어떻게 자신은 물론 허우적대는 동료들을 구할 수 있을까? 서로 적대하고 불신하며 극단적 대립에 처한 우리 사회 갈등을 응시하며, 영화감독은 어떤 식으로 대안을 내놓을 수 있을까? 고양이 목에 방울 다는 모험을 감수하며 해답을 제시한다. 우리는 사회 속에서, 세계 안에서 더불어 살아야 한다. 비록 마음에 들지 않는 것투성이에 사방에 위험 가득해도 말이다. 말은 쉽지만 실행은 힘든 과업이다.영화 속에서 두 번의 화산 폭발을 목격했다. 처음은 다소 빨리 찾아왔다. 일상에서 흔하지만, 거의 완전히 갇힌 공간에서 주인공이 마음껏 참아온 울분을 분출하는 순간이다. 바로 그때 '주인의 세계'는 극점에 달한다. 이 장면만으로 충분히 수작 반열에 오를 만하다. 하지만 대체 벌써 이걸 보여주면 한참 남은 분량은 어쩌나 걱정이 밀려왔다.하지만 차곡차곡 쌓아둔 화력을 미련 없이 쏟아내듯 놀라운 두 번째 폭발이 일어난다. 이번엔 아까와는 확 다르다. 누구나 목마르게 기다렸지만, 감히 풀지 못한 매듭이 일거에 스르륵 풀린다. 쾌감이자 깨달음이 동시에 밀려온다. 영화를 눈으로 확인할 이들만이 구할 수 있는 체험은 여기에서 정점에 달한다. 우리가 공동으로 노력해야 할 지향, 사회와 영화가 공히 매진할 과업이 한방에 정리된다. 희망과 믿음의 가녀린 싹이 얼어붙은 땅을 뚫고 나온다.