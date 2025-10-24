'최악의 신인왕' 이선우, '정관장의 희망'이 되다

정관장이 홈 개막전에서 GS칼텍스를 제물로 시즌 첫 승을 신고했다.
고희진 감독이 이끄는 GS칼텍스는 23일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 GS칼텍스 KIXX와의 홈 개막전에서 세트스코어 3-2(25-18,22-25,19-25,25-22,15-11)로 승리했다. 부상을 당한 염혜선 세터와 아시아쿼터 위파위 시통 없이 시즌을 시작하고 있는 정관장은 흥국생명 핑크스파이더스전 패배 후 GS칼텍스와 풀세트까지 가는 접전 끝에 힘들게 시즌 첫 승을 따냈다.
정관장은 외국인 선수 엘리사 자네테가 52%의 성공률로 30득점을 올리며 공격을 주도했고 미들블로커 콤비 정호영과 박은진도 9개의 블로킹과 함께 24득점을 합작하면서 높이에서 우위를 점했다. 그리고 이날은 마지막 세트에서 이 선수의 활약이 단연 돋보였다. 프로 입단 후 네 시즌 동안 330득점에 그치며 더딘 성장을 보이다가 이날 서브득점 3개와 블로킹 2개를 포함해 17득점을 올린 이선우가 그 주인공이다.
활약이 다소 아쉬웠던 신인왕들