'최악의 신인왕' 이선우, '정관장의 희망'이 되다

한국배구연맹

이선우는 부키리치도, 표승주도 없는 이번 시즌 정관장의 왼쪽 공격을 책임져야 한다.남성여고 시절부터 거포 유망주로 주목 받았던 이선우는 2020-2021 시즌 신인 드래프트에서 GS칼텍스의 세터 김지원에 이어 전체 2순위로 인삼공사의 지명을 받았다. '리틀 김연경'으로 기대를 모은 정호영이 미들블로커로 변신하면서 이선우가 많은 기회를 받을 것으로 예상됐지만 이선우는 루키 시즌 17경기에서 41득점에 그쳤다. 하지만 입단 동기들이 부진하면서 이선우는 2020-2021 시즌 신인왕에 선정됐다.2009-2010 시즌의 양유나를 뛰어넘는 역대 최소득점 신인왕이 탄생하면서 이선우에게는 어쩔 수 없이 '역대 최악의 신인왕'이라는 달갑지 않은 수식어가 따라 다녔다. 이선우는 2년 차 시즌에 119득점을 올렸지만 FA 이소영(기업은행)이 합류하면서 많은 기회를 얻지 못했다. 이선우는 3년 차가 되던 2022-2023 시즌에도 박혜민, 고의정(기업은행)과의 경쟁에서 밀리며 30경기에 출전하고도 단 54득점에 그쳤다.이선우는 뛰어난 공격력을 인정 받아 2022년부터 꾸준히 대표팀에 선발됐지만 대표팀에서는 주로 아포짓 스파이커로 활약했다. 그렇게 이선우는 아포짓 스파이커로는 외국인 선수(아시아쿼터)에게 밀리고 아웃사이드히터로는 불안한 수비 때문에 경쟁력이 떨어지는 '애매한 유망주'였다. 하지만 지난 시즌이 끝나고 표승주(KBS N 스포츠 해설위원)가 은퇴하면서 이선우에게도 기회가 찾아왔다.18일 흥국생명과의 개막전에서 서브득점 1개와 블로킹3개를 포함해 14득점을 올린 이선우는 23일 GS칼텍스와의 홈 개막전에서 17득점을 기록하며 정관장의 시즌 첫 승을 견인했다. 이선우는 2세트에서 3연속 서브득점을 기록하며 GS칼텍스의 수비를 흔들었고 5세트에서는 9-8 에서 연속 5득점을 올리며 정관장의 승리를 견인했다. 특히 13-10에서 지젤 실바의 공격을 막아내는 블로킹으로 승기를 잡았다.이번 시즌 2경기에서 31득점을 기록하고 있는 이선우는 18.82%의 리시브 점유율로 18.75%의 리시브 효율을 기록하며 수비에서는 여전히 약점을 드러내고 있다. 하지만 이번 시즌 정관장은 표승주 은퇴 후 공격력이 좋은 아웃사이드히터가 절실하게 필요한 상황이고 이선우는 그 역할을 해줄 수 있는 적임자다. 4년 전 역대 최악의 신인왕으로 불리던 이선우가 이번 시즌 '정관장의 희망'으로 떠오르고 있다.