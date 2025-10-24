무대 둘러싼 울타리 넘은 여주인공이 관객에게 한 말

테사 엔슬러는 특이하게도 재판을 레이스에 비유한다. 법정 변호사로서 1등 경주마가 되기 위해 달린다. 그의 의뢰인이 잘못을 저질렀는지 아닌지는 중요하지 않다. 의뢰인이 무죄를 주장하길 원한다면, 테사는 그를 무죄로 만들기 위해 최선을 다한다. 절도, 성폭력 등 어떤 죄목이든 상관없다. 테사는 최선을 다해 증인을 반대 심문하고, 혼란스럽게 만들어 결정적인 증언을 얻어낸다. 그렇게 재판에서 이기면 테사는 의뢰인과 악수하고 법정을 떠난다. 그렇게 완벽한 커리어를 일군다. 피해자라고 말하는 증인과, 검찰·경찰의 수사 허점을 찾으면서 '법'이라는 제도에 헌신한다.
다음 달 2일까지 서울 충무아트극장에서 진행되는 연극 <프리마 파시>를 지난 22일 관람했다. 이자람, 김신록, 차지연이 테사 역할을 맡았다. 무대 위에 등장하는 건 단 한 사람뿐, 배우들은 테이블을 직접 옮긴다. 의상도 무대 위에서 갈아입는다. 극 중 테사가 '유능한' 법정 변호사일 때는 가발을 착용하고 법복을 입고, 증언대에 설 때는 검은색 정장 셋업을 입는다. 테사의 엄마가 사준 촌스럽게 쨍한 분홍색 셔츠는 어린 날의 치기가 되었다가 추후 결말에는 다짐이 된다.
공연이 진행되는 충무아트센터 중극장 블랙은 원형극장이다. 이 때문인지 관객석에 앉으면 마치 배심원이 된 것 같다. 무대는 법정의 문을 배경으로 하며 테이블을 활용해 공간의 변화를 나타낸다. 공연 전 빈 무대에 테이블만 놓여 있을 때는 거대해 보이지 않았는데, 배우가 등장하면 매우 큰 테이블이라는 게 실감 난다. 빈 무대의 조명 역시 공연 전과 후가 다르다. 공연 전에는 어둡고 푸른색 조명으로 차가움을 내비치는 한편 공연이 끝나면 테이블 위로 한층 따뜻해 보이는 밝은 조명이 비춘다.