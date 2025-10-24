'단 한 번의 실수'... 포항스틸러스, 싱가포르 원정서 ACLT 첫 패배

단 한 번의 실수가 실점으로 이어졌고, 포항은 원정에서 쓰라린 첫 패배를 맛봐야만 했다.박태하 감독이 이끄는 포항 스틸러스는 23일 오후 7시(한국시간) 싱가포르에 자리한 비샨 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACLT)' H조 3차전서 탬피니스 로버스에 1-0으로 패배했다. 이로써 포항은 2승 1패 승점 6점으로 2위에, 탬피니스는 3승 승점 9점을 기록하면서 H조 단독 1위로 올라섰다.포항은 휘슬이 울리자마자 히가시카와 히데에 선제골을 내주며 일격을 허용했다. 이후 거센 공세를 퍼부었으나 효과적인 장면을 만들지 못했고, 전반은 종료됐다. 후반 시작과 함께 조상혁·김인성·조재훈·이규민·김동민을 투입하며 공격의 고삐를 더욱 당겼으나 탬피니스의 단단한 수비벽을 뚫어내는 데 실패했다.지난해 리그 6위와 코리아컵 우승을 차지한 포항은 챔피언스리그2(ACLT) 출전권을 손에 넣으며 기대감을 형성했다. 엄청난 전력을 자랑하는 팀들이 즐비한 엘리트 무대와는 달리, 포항이 압도할 수 있는 그림을 만들 수 있는 대회였기 때문. 실제로 H조에 배정된 후 앞선 1차전서는 빠툼을 2차전서는 카야를 제압하며, 토너먼트 진출 가능성을 확실하게 높였다.챔피언스리그2 무대서 순항을 이어간 상황 속 포항은 이번 탬피니스전서 16강 진출과 조 선두 탈환을 위해서 무조건 승점 3점이 필요했다. 탬피니스 역시 승점 6점을 쌓으면서 압도적인 전력을 자랑했다. 박 감독은 "승점 3점을 가져오기 위해 여기에 왔기에 최선을 다해서 승점을 가져가도록 하겠다"라고 강한 의욕을 드러냈다.실제로 전력상에서 상당한 우위를 점하고 있었던 포항이었다. 리그에서 주력으로 출전하는 신광훈·기성용·조르지·이호재·전민광·오베르단 등과 같은 자원들은 체력 안배 차원으로 명단에서 제외됐지만, 챔피언스리그에 나서는 선수들의 면면도 상당히 화려했다. 윤평국을 필두로 이동희·아스프로·강민준·김종우·김인성·안재준 등 경쟁력을 갖춘 자원들이 대거 선발 출격했다.탬피니스도 싱가포르 국가대표팀에서 활약하고 있는 샤히란, 아미룰 아들리와 일본 국적을 보유한 선수들이 대거 자리하고 있었지만, 포항의 무난한 승리가 예상됐다. 그렇게 시작된 경기서 포항은 불의의 일격을 빠르게 허용했다. 전반 시작과 함께 탬피니스는 약속된 패턴 플레이로 단숨에 페널티 박스 앞까지 전진했고, 아스프로를 제치고 선제골을 만들었다.일격을 맞은 포항은 빠르게 재정비에 나섰으나 탬파니스의 깊게 내려선 수비진을 제대로 공략하지 못했다. 기본적인 실수가 반복되면서 공격 템포가 끊겼고, 위협적인 슈팅 조차 나오지 않으며 고개를 숙였다. 전반에는 77%의 점유율을 바탕으로 6번의 슈팅과 4번의 유효 슈팅을 날렸으나 골키퍼 선방에 막히거나, 수비가 걷어내기 일쑤였다.후반에도 마찬가지였다. 다급해진 박태하 감독은 후반 25분 만에 5장의 교체 카드를 다 소진하면서까지 승부수를 던졌지만 득점은 끝내 나오지 않았다. 오히려 탬피니스의 위협적인 역습 공격에 시달리는 장면이 나왔다.결국 단 한 번의 방심과 실수로 승패를 그르친 경기였다. 결과를 놓고 보면 '운이 없어서 졌다'라는 말이 나올 수도 있으나 내용을 보면 전혀 그렇지 않았다. 집중해야 할 순간을 놓치면서 결정적인 실책을 범했고, 이후에도 포항은 전혀 위협적인 모습을 보이지 못했다.이번 챔피언스리그 2에서 포항은 스쿼드 이원화를 통해 그동안 리그·코리아컵서 기회가 제한됐던 인원들이 계속해서 나서고 있다. 다시 주전으로 올라서기 위한 자원도 있고, 신인급 선수들도 대거 포함됐다.이들이 결국 주전으로 올라서기 위해서는 이런 기회에서 좋은 결과물을 얻어내야 한다. K리그서 파이널 A를 확정한 가운데 좋은 성적으로 시즌을 마무리하기 위해서는 계속해서 좋은 자원들이 경쟁에 참여해야 팀이 건강해질 수 있다. 결과적으로 더 큰 무대서 좋은 성적을 기록하기 위해서는 이런 경기서 비주전 자원들이 나와서 손쉬운 승리를 가져올 필요성이 있다는 뜻.한편, 포항은 귀국 후 짧은 휴식을 거쳐 오는 26일 대전하나시티즌 원정을 떠나 파이널 A 첫 경기를 치르게 된다.