편마비 장애를 가진 아들과 엄마, 이 영화가 가진 태도

영화 <무슨 생각> 스틸컷인디그라운드
* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
01.
"집에만 있지 말고 밤에는 산책이라도 좀 해. 맨날 누워 있으면 게을러지는 거야. 무슨 생각 하고 살아. 도대체가."
옆으로 드러누운 아들 여백(김규백 분)의 등 뒤로 엄마(오민애 분)의 답답한 마음이 실린 목소리가 새어 나온다. 내뱉어진 말뜻만 보자면 게으른 상대의 태도를 질책하는 뜻으로 여겨지지만, 사실 이 영화는 좌측 편마비를 가진 여백의 몸으로부터 시작된다. 모두에게 동일하게 주어지지 않는 하루라는 시간의 무게, 그 짓눌림이 균등하지 못하게 한쪽으로 쏠리고 만 자리다. 그 말의 속뜻을 이미 충분히 알고 있는 아들은 지인의 연락을 받은 엄마가 급하게 집을 나선 뒤, 작은 이벤트를 준비하고자 한다.
영화 <무슨 생각>은 장애인 가족이나 돌봄을 다뤄왔던 기존의 작품들과 그 결을 조금 달리하는 작품이다. 쉽게 이야기하면, 감정을 건드려 눈물을 자아내는 식의 익숙한 공식으로부터 의도적으로 거리를 두고자 하는 영화라는 뜻이다. 극복을 향해 내달리는, 감동을 정확히 완성해 내기 위한 결과적 클리셰를 피해 가며 도식적인 감정 설계에 매몰되지 않는 모습이다. 대신 무엇을 시도하고 있는가에 조금 더 가까워지고자 한다. 이는 묻는 태도를 가진 '무슨 생각'이라는 타이틀과도 맞닿아 있다. 물음을 가지기 위해서는 관찰과 주의가 필요하다. 오랜 시간 여백의 모습을 바라봐왔을 극 중 엄마의 태도처럼 말이다.
02.
이 작품이 거창한 갈등을 배치하지 않고 소소한 목표를 세우며 이를 달성하기 위한 일상의 훈련과 관련된 컷을 마련하는 이유도 비슷하다. 라디오를 듣고, 스트레칭을 하고, 감각과 근력 운동을 이어가는 여백의 하루는 다짐과 좌절, 극복과 피로감을 오가며 미세하게 요동치지만, 이는 정상성을 회복하고 말겠다는 재활 서사의 관습에 맞닿아 있지는 않다. 여전히 낮은 문턱 하나에도 쉽게 무너져 내리고 말고, 샤워기 레버 하나 마음대로 작동할 수 없는 그에게 회복이라는 단어는 지금 너무 거대하고 요원하다.
그럼에도 불구하고 영화가 여백이라는 인물에게 이러한 장면들을 쥐여주는 이유는, 그가 목표로 하는 것이 당장의 성취가 아니라 타인인 엄마에게 가닿을 수 있는 발화를 마련하기 위함이어서다. 단순한 비난이 아니라 답답하고 안쓰러운 마음으로부터 비롯된 엄마의 핀잔에 대한 대답을 조금 더 유효한 형태로 완성해 내고자 하는 노력. 여백의 말은 그렇게 순간의 발화라는 쉬운 도구가 아닌 가쁜 호흡과 무너짐의 일상, 흔들리는 시선과 기억과는 다른 이질감과 같은 편차 속에서 이루어지게 된다.