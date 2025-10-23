"영화계 성폭력, 해결 의지 있나" 국감 질타에 영진위원장 '진땀'

한국영화성평등센터 든든(사단법인 여성영화인모임 운영)의 파행 운영 문제가 국정감사에서도 지적됐다. 23일 국회 문화체육관광위원회 감사에서 더불어민주당 조계원 의원과 진보당 손솔 의원은 최근 영화계 성폭력 문제 등을 전담하는 기관의 공개 입찰 방식 전환이 부적절했음을 지적하며 보완 및 재검토를 강도 높게 요구했다.
든든은 지난 2018년 3월, 영화진흥위원회(이하 영진위)의 업무 협약 요청으로 영화계 단체가 함께 운영해 온 기관이다. 2016년 '영화계 성폭력' 해시태그 운동 이후 1년간의 실태 조사가 있었고, 그 필요성이 대두돼 출범한 곳으로 그간 상업영화는 물론이고 독립예술영화, 학계, 성인영상물 제작 현장 등에서 성폭력 예방 교육 및 피해자 상담과 법률, 의료지원을 해왔다. 국내에선 몇 안 되는 성공적인 민관 협업 사례로 꼽히며 지난 7년간 안정적으로 운영됐다.
공동 운영 방식이 입찰 방식으로 바뀐 건 지난 2023년이었다. 영진위 측은 자체종합감사에서 지적사항으로 나왔다며 불가피하게 예산 집행의 적절성을 개선하기 위함이라 설명했지만, 여성영화인모임 측은 충분한 합의와 설명 없이 일방적으로 결정된 것이라 반박해왔다.
결국 2025년 5월, 조달청 공개 입찰로 진행된 영화계 성폭력 상담센터 업무는 대형 노무법인 마루가 맡게 됐다. 하지만 심사 위원들 중 성폭력 전문가가 부재했다거나 영화계 생리를 잘 모르는 비전문가가 상당수 포함되는 등 절차적 문제를 지적받기도 했다.
"이 문제의 핵심은 공개 입찰 방식"