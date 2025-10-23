돌아온 '프랑켄슈타인', 원작 이상으로 특별하다

▲원전 묘사에 한층 가까운 피조물 디자인
영화 <프랑켄슈타인> 포스터넷플릭스
<셰이프 오프 워터: 사랑의 모양> <나이트메어 앨리> 등 기괴하면서도 사랑스러운 영화로 전 세계 관객들의 마음을 사로잡은 기예르모 델 토로 감독이 돌아왔다. 바로 SF계의 영원한 고전소설 <프랑켄슈타인> 영화화를 통해서다. 1818년 공개된 이후 200년 넘는 세월 동안 독자들의 상상력을 자극해 온 고전은 어떻게 개성적인 작품으로 재탄생할 수 있었을까. 초등학생 시절 원작의 매력에 매료된 후 한 번도 헤어나오지 못한 '고전 덕후'의 시선으로 본작의 특장점을 살펴보았다.
고전과 리메이크의 매력을 모두 취하다
흔히들 '프랑켄슈타인' 하면 이마에 바느질 자국이 또렷하게 나 있는, 사각형의 두상을 지닌 괴물을 떠올린다. 이는 원전 소설에서의 묘사라기보다는, 이제는 그 역시 문화적 아이콘이 된 1931년 판 영화에서 차용된 이미지다. 할리우드의 재창작에 가까운 해당 영화는 대중의 눈에 선명히 각인되어, 이후 제작된 수많은 속편·리메이크작을 그 그림자에 가두어 놓았다.
그러나 기예르모 델 토로 감독은 시각적·구조적 측면에서 완전한 원전으로의 회귀를 꾀한다. 건장하고 묵직한 느낌이 나는 영화판의 괴물 디자인을 반려하고 '검고 긴 머리와 이질적으로 잘생긴 얼굴'을 지닌 피조물을 탄생시킨 것이다. <키싱 부스>와 <유포리아> 등 작품을 통해 신예 미소년 배우로 거듭난 제이콥 엘로디는 해당 역할을 통해 한층 발전된 연기 역량을 보여 주기도 한다.
구조 면에서도 지금껏 등한시되어 온 메리 셸리의 원전이 빛을 발한다. 소설은 북극으로 향하는 선원들에게 구조된 창조주 '빅터 프랑켄슈타인'이 자신의 이야기를 들려주고, 그 와중 피조물의 이야기와 각종 편지들을 언급하는 액자식 구조를 취한다. 중심 서술자가 이리저리 뒤바뀌는 해당 형식은 '극화하기 어렵다'라는 이유로 그간 재현되지 않았지만, 델 토로 감독의 <프랑켄슈타인>은 이를 영리한 방식으로 완수한다. 영화의 1부를 '빅터 이야기'로, 2부를 '피조물 이야기'로 나누어 두 캐릭터의 입장이 고루 전해지도록 한 것이다.
그렇다면 2025년의 <프랑켄슈타인>은 원전을 과도하게 신성시한 작품일까? 결론부터 말하자면 그렇지 않다. 소설만큼이나 기존 할리우드 영화들에 대한 지식도 해박한 델 토로 감독은 소설과 영화판이 지닌 각각의 매력을 혼합한다. 일례로, 원작에서는 화학과 대학생에 불과한 빅터는 후대 리메이크에서 종종 묘사되는 대로 유수한 의사 가문의 장남으로 설정된다. 빅터와 아버지의 갈등은 새로이 추가된 것인데, 이는 빅터와 피조물이 맺는 아버지-아들 관계와 대칭 구도를 형성해 극적 긴장감을 강화한다.
또한, 텍스트에서는 '생명의 불꽃'으로만 묘사되는 피조물의 동력을 번개로 설정한 것이나 피조물의 짐승 같은 울음소리 역시 기존 영화판 설정의 차용이다. 빅터가 각기 다른 시신을 한데 엮어 피조물을 만들었듯, 델 토로 감독 역시 메리 셸리와 할리우드의 유산을 '프랑켄슈타인' 한 것이다.
한층 발전된 여성 인물 운용까지