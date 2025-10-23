돌아온 '프랑켄슈타인', 원작 이상으로 특별하다

넷플릭스

이러한 일련의 변화에서 가장 눈에 띄는 것은 바로 작품의 여주인공 '엘리자베스'가 운용되는 방식이다. 원작을 쓴 메리 셸리는 <여성의 권리 옹호>를 쓴 메리 울스턴크래프트의 딸로서, 1세대 페미니즘의 적장자다. 멀리 갈 것 없이, <프랑켄슈타인>을 통제할 수 없는 피조물(자식)과 삶의 주도권을 되찾고 싶어 하는 이(어머니)간의 갈등으로 읽는 독법도 존재한다. 그러나, 정작 <프랑켄슈타인> 속의 엘리자베스는 순수하고 연약하며 보호되어야 할 대상으로만 그려지기도 했다.



2025년의 <프랑켄슈타인>은 이러한 엘리자베스를 현대적 시선에 맞추어 재구성한다. 빅터의 소꿉친구이자 당연한 약혼자로 묘사되었던 원전과 달리, 그를 빅터의 남동생 '윌리엄'의 정혼자로 놓으며 일차적인 결합을 해체한다. 이는 빅터와 엘리자베스의 사랑을 일종의 불륜 구도로 정립하여 긴장감을 강화하기도 한다. < X > <펄> 등으로 수많은 호러 감독들의 뮤즈가 된 명배우 미아 고스가 엘리자베스 역할을 소화했다.



영화의 엘리자베스는 빅터의 오만함을 지적할 줄 아는 영리한 인물인 동시에, 원작 속에서처럼 신의 섭리를 중시하는 신앙적 인물이기도 하다. 원작의 설정을 파괴하지 않으면서 한층 더 주체적인 인물을 창조해 낸 것이다. 또한, 편지를 통해서만 간간이 등장하던 소설과 달리 빅터와 피조물 사이의 관계에 더 적극적으로 개입하는 모습을 보이며 존재감을 드러내기도 한다. 그야말로 새로운 세대의 <프랑켄슈타인>에 걸맞은 재해석이다.



이처럼, 기예르모 델 토로 감독의 <프랑켄슈타인>은 원전 소설과 할리우드판 프랑켄슈타인의 신선한 혼합체이며, 몇몇 부분에서는 원작을 초월하는 과감함까지 보여 주고 있다. 메리 셸리의 시대를 뛰어넘는 상상력이 비로소 그 위용에 걸맞게 스크린으로 옮겨진 모습을 보고 싶다면, <프랑켄슈타인>을 감상해 보는 것이 어떨까. 본작은 22일 일부 극장 개봉하였으며, 11월 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

영화 <프랑켄슈타인> 포스터<셰이프 오프 워터: 사랑의 모양> <나이트메어 앨리> 등 기괴하면서도 사랑스러운 영화로 전 세계 관객들의 마음을 사로잡은 기예르모 델 토로 감독이 돌아왔다. 바로 SF계의 영원한 고전소설 <프랑켄슈타인> 영화화를 통해서다. 1818년 공개된 이후 200년 넘는 세월 동안 독자들의 상상력을 자극해 온 고전은 어떻게 개성적인 작품으로 재탄생할 수 있었을까. 초등학생 시절 원작의 매력에 매료된 후 한 번도 헤어나오지 못한 '고전 덕후'의 시선으로 본작의 특장점을 살펴보았다.흔히들 '프랑켄슈타인' 하면 이마에 바느질 자국이 또렷하게 나 있는, 사각형의 두상을 지닌 괴물을 떠올린다. 이는 원전 소설에서의 묘사라기보다는, 이제는 그 역시 문화적 아이콘이 된 1931년 판 영화에서 차용된 이미지다. 할리우드의 재창작에 가까운 해당 영화는 대중의 눈에 선명히 각인되어, 이후 제작된 수많은 속편·리메이크작을 그 그림자에 가두어 놓았다.그러나 기예르모 델 토로 감독은 시각적·구조적 측면에서 완전한 원전으로의 회귀를 꾀한다. 건장하고 묵직한 느낌이 나는 영화판의 괴물 디자인을 반려하고 '검고 긴 머리와 이질적으로 잘생긴 얼굴'을 지닌 피조물을 탄생시킨 것이다. <키싱 부스>와 <유포리아> 등 작품을 통해 신예 미소년 배우로 거듭난 제이콥 엘로디는 해당 역할을 통해 한층 발전된 연기 역량을 보여 주기도 한다.구조 면에서도 지금껏 등한시되어 온 메리 셸리의 원전이 빛을 발한다. 소설은 북극으로 향하는 선원들에게 구조된 창조주 '빅터 프랑켄슈타인'이 자신의 이야기를 들려주고, 그 와중 피조물의 이야기와 각종 편지들을 언급하는 액자식 구조를 취한다. 중심 서술자가 이리저리 뒤바뀌는 해당 형식은 '극화하기 어렵다'라는 이유로 그간 재현되지 않았지만, 델 토로 감독의 <프랑켄슈타인>은 이를 영리한 방식으로 완수한다. 영화의 1부를 '빅터 이야기'로, 2부를 '피조물 이야기'로 나누어 두 캐릭터의 입장이 고루 전해지도록 한 것이다.그렇다면 2025년의 <프랑켄슈타인>은 원전을 과도하게 신성시한 작품일까? 결론부터 말하자면 그렇지 않다. 소설만큼이나 기존 할리우드 영화들에 대한 지식도 해박한 델 토로 감독은 소설과 영화판이 지닌 각각의 매력을 혼합한다. 일례로, 원작에서는 화학과 대학생에 불과한 빅터는 후대 리메이크에서 종종 묘사되는 대로 유수한 의사 가문의 장남으로 설정된다. 빅터와 아버지의 갈등은 새로이 추가된 것인데, 이는 빅터와 피조물이 맺는 아버지-아들 관계와 대칭 구도를 형성해 극적 긴장감을 강화한다.또한, 텍스트에서는 '생명의 불꽃'으로만 묘사되는 피조물의 동력을 번개로 설정한 것이나 피조물의 짐승 같은 울음소리 역시 기존 영화판 설정의 차용이다. 빅터가 각기 다른 시신을 한데 엮어 피조물을 만들었듯, 델 토로 감독 역시 메리 셸리와 할리우드의 유산을 '프랑켄슈타인' 한 것이다.