'탁류' 추창민 감독 "'강약약강' 인물 무덕, 나랑 닮았다"

디즈니+ 최초 오리지널 사극 <탁류>는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강(지금의 한강 일대)을 둘러싸고 벌어지는 이야기다. 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 운명 개척 액션 드라마다.
지난 21일 삼청동의 카페에서 추창민 감독을 만나 첫 시리즈 연출 소감과 배우 디렉팅 비하인드를 들어볼 수 있었다.
디즈니+의 첫 사극 시리즈라는 타이틀이 부담되지 않았는지 궁금했다. 그는 "디즈니+의 첫 사극이란 의미보다 <탁류>가 디즈니+의 여러 작품 중 하나라고 생각했다. 사극은 또 다른 SF"라며 "상상력을 극적으로 키워나갈 수 있는 흥미로운 장르다. <광해> 이후 흥미로운 사극 대본이 없었는데, 왈패 이야기에 호기심이 들었다"고 말했다.
왈패들의 헤어스타일과 수염, 복식의 리얼리티를 살린 사실적 묘사는 타임머신을 타고 조선시대로 돌아간 듯 고증에 공들인 티가 났다.
그는 "사극 레퍼런스를 찾아보면 서민이나 하층민은 똑같다. 상투 틀고 이마에 하얀 띠를 두른 모습이다. 주인공이 아니라서 일률적으로 옷을 입혀 두었기 때문인데 실제로는 머리에 다양한 것을 썼다는 기록이 있다"라며 "저희는 두건과 헤어스타일에 신경을 썼다. 하층민의 경우 유니폼 같은 형식이 없어 훨씬 다양함을 보여줄 수 있었다"고 설명했다.
'강약약강'은 우리 모두의 거울