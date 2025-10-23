사이트 전체보기
1년 만에 돌아온 '출장 십오야', 더 노련해진 나영석과 노익장 과시한 박진영

[리뷰] tvN '출장 십오야 x JYP'

김상화(steelydan)
25.10.23 11:29최종업데이트25.10.23 11:57
tvN + 유튜브 '채널 십오야'의 인기 예능 <출장 십오야>가 약 1년 만에 돌아왔다. 지난 2021년 첫 등장 이래 비정기적으로 TV 및 유튜브 방영을 병행해 온 <출장 십오야>는 유명 기획사 소속 연예인, 드라마 및 영화 출연진들과의 즐거운 게임으로 구독자 및 시청자들에게 큰 웃음을 선사해왔다.

특히 '출장 전문 MC' 나영석 PD의 재치 있는 진행, 출연 연예인들의 기대 이상의 예능감이 결합하면서 <출장 십오야>는 에그이즈커밍의 색다른 간판 프로그램으로 자리 잡았다. 특히 TV 이상의 내용을 담은 유튜브 풀버전 공개는 이 프로그램의 인기 확산에 큰 기여를 했다. 방영 초창기엔 본 방송 10분, 유튜브 60분 분량이라는 파격 편성으로 색다른 예능 실험을 보여주기도 했다.

특히 이번 JYP 편에선 회사의 수장 박진영 대표 프로듀서까지 직접 참여하면서 제대로 된 회사 단합대회의 모습을 그려냈다는 평가다.

JYP 대표 그룹 총출동

지난 22일 첫 공개된 <출장 십오야 X JYP 스카우트> 편에는 현재 맹활약 중인 JYP 소속 그룹들이 출연했다. 관록의 2PM, 트와이스, 데이식스를 비롯해서 스트레이키즈, 있지, 니쥬, 엑스디너리 히어로즈, 엔믹스, 넥스지, 킥플립 멤버 각 4인씩 뿐만 아니라 박진영 PD에 이르는 40명의 출연진이 모처럼 한자리에 모였다.

각자 팀을 대표하는 깃발을 들고 의기 양양하게 입장하며 개회식이 시작됐다. 제일 먼저 진행된 '신문지 게임'에는 간식거리와 캠핑카가 부상으로 내걸리며 팀의 사기를 끌어 올렸다. 하지만 늘 그래왔듯이 출연자들을 상대로 결코 호락호락한 MC 나영석이 아니었다.

깐깐하게 참가자들의 반칙 여부를 단속하면서 JYP 대표 그룹과의 즐거운 기싸움을 벌였다. 급기야는 승리를 위해 박진영은 손수 장우영(2PM)을 목마태우는 노익장(?)을 과시했다. 결국 캠핑카 획득에는 실패했지만 골고루 간식을 획득한 이들은 이후 저녁 식사 마련을 위한 두 번째 게임에 돌입했다.

즐거운 반칙과 변명 난무한 인물 퀴즈

제작진은 스파게티, 음료수 등을 조건으로 간판 게임인 '인물 퀴즈' , '이어 말하기' 등을 진행했다. 하지만 오답이 나왔을 때 순순히 이를 인정할 출연자들이 아니었다. 사라지는 음식과 더불어 늘어나는 황당 변명이 시청자들을 즐겁게 했다. 이후 춤 소재의 게임이 등장할 것을 예상한 회사의 수장 박진영은 "밴드 팀 다 나와!"를 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 다음주 2회 방영을 앞둔 <출장 십오야 X JYP 스카우트>편은 23일 오전 9시 TV 방영분(CF 제외 총100분)보다 훨씬 많은 분량을 담을 풀버전 영상을 유튜브에 공개할 예정이다. 이 예능의 진가는 TV 보단 유튜브 버전에 훨씬 크게 담겨 있는 터라 많은 구독자뿐만 아니라 JYP 아티스트 팬들의 기대감을 한껏 높이고 있다.

팬들 기대 부응한 JYP편

<출장 십오야>의 가장 큰 매력은 늘 같은 게임을 해도 항상 차별화된 재미가 있다는 점이다. 유튜브 누적 조회수만 수억뷰 이상을 기록했던 하이브, 스타쉽 편이 그랬고, 각종 영화와 드라마 출연진들의 등장 또한 마찬가지였다. 특히 케이팝 대표 기획사와의 만남은 평소 대비 훨씬 많은 인물들의 참여로 재미를 선사하며 글로벌 시청자들까지 사로잡은 바 있다.

이번 JYP 편 역시 예외는 아니었다. 티저 예고편이 공개되자마자 다양한 언어로 쓰인 댓글이 속속 달리면서 기대감을 실감케 했다.

특히 <출장 십오야 X JYP 스카우트> 편은 예측불허 입담과 출연진의 화려한 몸놀림으로 재미를 완성했다. JYP와 나영석 PD의 만남이 성공적인 첫 출발을 알린 셈이다. 이 맛에 보는 <출장 십오야> 아니던가.
