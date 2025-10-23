1년 만에 돌아온 '출장 십오야', 더 노련해진 나영석과 노익장 과시한 박진영

CJ ENM, 에그이즈커밍

tvN '출장 십오야 x JYP'지난 22일 첫 공개된 <출장 십오야 X JYP 스카우트> 편에는 현재 맹활약 중인 JYP 소속 그룹들이 출연했다. 관록의 2PM, 트와이스, 데이식스를 비롯해서 스트레이키즈, 있지, 니쥬, 엑스디너리 히어로즈, 엔믹스, 넥스지, 킥플립 멤버 각 4인씩 뿐만 아니라 박진영 PD에 이르는 40명의 출연진이 모처럼 한자리에 모였다.각자 팀을 대표하는 깃발을 들고 의기 양양하게 입장하며 개회식이 시작됐다. 제일 먼저 진행된 '신문지 게임'에는 간식거리와 캠핑카가 부상으로 내걸리며 팀의 사기를 끌어 올렸다. 하지만 늘 그래왔듯이 출연자들을 상대로 결코 호락호락한 MC 나영석이 아니었다.깐깐하게 참가자들의 반칙 여부를 단속하면서 JYP 대표 그룹과의 즐거운 기싸움을 벌였다. 급기야는 승리를 위해 박진영은 손수 장우영(2PM)을 목마태우는 노익장(?)을 과시했다. 결국 캠핑카 획득에는 실패했지만 골고루 간식을 획득한 이들은 이후 저녁 식사 마련을 위한 두 번째 게임에 돌입했다.