상처가 있어도, 나로 살아가는 법을 보여준 '세계의 주인'

* 이 기사에는 영화의 스포일러가 포함되어 있습니다.

<세계의 주인> 스틸.윤가은 감독의 영화세계에서 살고 있는 아이들은 언제나 복잡한 내면을 품고 있었다. <우리들>과 <우리집>의 아이들 모두 각자의 그늘진 부분을 안고 일상을 살아간다. <세계의 주인>에서 이제 고3이 되는 '주인(서수빈)' 역시 그 연장선에 있지만 이전 작보다 더욱 명료하고 정직하게 자신의 할 말을 날카롭게 세웠다. 어찌 보면 이 영화는 잔인하리만큼 인물의 내면을 들여다 보려고 한다. 하지만 그런 행위에 잘 맞지 않는 표현이겠지만 이 영화는 윤가은 감독의 섬세한 터치로 예전같지 않은 세계에 사는 사람들의 삶을 다정하게 일구어냈다.영화의 중반부 주인이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부하는 장면은 이 영화의 핵심을 관통한다. 성범죄자 퇴거를 요구하는 서명서에 적힌 '씻을 수 없는 상처를 주고 인생을 망가뜨렸다'는 문구는 주인이 서명을 거부하게 만든다. 그 말에 동의할 수 없어서다. 피해자의 삶을 영원히 망가진 것으로 규정하는 문장은 어쩌면 선의를 가장한 또 다른 폭력처럼 여겨지기 때문이다.윤가은 감독은 주인이 얼마나 평범한 청소년인지를 끊임없이 보여주고자 한다. 체육시간에 친구들과 투닥거리는 장면들, 생리와 섹스에 관한 호기심을 털어놓는 대화, 남자친구와 서투르게 키스하는 오프닝, 자원봉사를 나가면서 동료들과 능청스럽게 어울리는 순간들은 이를 위한 접근 방법이다. 소위 '인싸'이면서 '관종' 같기도 한 복잡한 소녀는 또래와 마찬가지로 자기 세계의 주인으로서 살아간다. 카메라는 이런 일상의 순간들을 담담하게 포착한다.<세계의 주인>은 주인의 과거를 단 한 번도 플래시백으로 보여주지 않는다. 트라우마를 시각적으로 재현하려는 손쉬운 방법론을 택하는 대신, 영화는 오직 지금 이 순간의 주인을 따라간다. 관객은 그녀의 말투, 제스처, 침묵 사이에서 과거의 흔적을 읽어낼 따름이다. 리얼리즘을 들먹이며 폭력의 재현을 하려는 연출에서 벗어난 윤가은 감독의 방법론은 관객을 수동적 구경꾼이 아닌 능동적 해석자로 만든다.주인의 책상에 배달되는 익명의 쪽지들은 이 영화의 가장 미스터리한 장치다. 메시지들은 끝내 발신자가 밝혀지지 않은 채 남는다. 하지만 쪽지의 메시지가 주인의 같은 반 아이들 목소리로 내레이션되는 순간 영화는 밝힌다. 이것은 '피해자다움'을 강요하는 사회의 편견 어린 시선임과 동시에, 비슷한 피해를 당한 사람들의 반성이자 응원이라고 말한다. 윤가은 감독은 사회적 편견 뿐만 아니라 과거의 상흔을 없었던 것처럼 치부하고 행복하게 살려고 하는 피해자 자신의 두려움에 기인한 행동에도 맞서야 한다고 말한다.가장 핵심적인 장면은 영화의 끝자락에 있다. 주인은 동생 방에서 편지 묶음을 발견한다. 이 발견을 통해 우리는 비로소 동생이 왜 마술에 집착했는지 깨닫는다. 여기서 동생의 학예회 장면이 영화 전반을 은유하는 장면이라고 깨닫게 된다. 동생은 초대 편지까지 써서 엄마와 주인 모두 학예회에 참석하기를 원했다. 거기서 사람들의 걱정과 고민을 적은 종이들을 상자에 넣고 사라지게 하는 마술을 시도한다. 하지만 엄마와 주인 모두 참석하지 못했고, 마술은 실패한다. 동생이 아무리 간절히 바라도 이미 벌어진 일들을 돌이킬 수 없고, 가족에게 드리워진 그늘을 마술처럼 감쪽같이 사라지게 만들 수도 없다.그럼에도 가족은 무너지지 않는다. 주인의 세계가 무너지지 않는 이유는 자신의 곁에 있는 사람들과 함께 살아가고 있어서다. 동생의 서툰 보호 시도, 엄마의 묵묵한 지지, 그리고 주인 자신이 자신을 잃지 않으려는 안간힘. 이들은 상처가 사라지기를 바라는 대신, 그것이 있음에도 불구하고 서로를 지켜낸다.