"녹슬지 않고 닳아 없어지고파" 신승훈의 '아름다운 하강'

"교복을 입은 볼 빨간 아이가 그대로 자라서 숙녀가 된 걸 본다. 그 친구들이 어느 순간 안 보이다가 몇 년 뒤에 결혼하고 아이를 안고서 '오빠, 저 기억하시죠?'라고 다시 찾아온다. 엄마가 되었지만 저를 보는 표정은 그때 봤던 중학생의 그 모습이다. 저를 보면 추억이 생각나나 보다. 제가 그 추억 안에 '가수 오빠'인 것도 너무 좋다. 35년이면 참 의리있는 팬들이다. 잠시 떠났다가도 다시 돌아오는 '회귀본능'에 감사드린다."
10월 22일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 '영원한 발라드 황제' 신승훈이 출연했다.
신승훈은 1990년 11월 1일, '미소속에 비친 그대'로 데뷔하여 '보이지 않는 사랑', '아이 빌리브', '그후로 오랫동안' 등 수많은 히트곡을 배출하며 가요계의 레전드 발라더로 자리매김했다.
10년 만에 정규앨범으로 돌아온 신승훈은, 가수 활동을 재개하면서 발라더만의 필살기인 '발라드 턱선'의 노하우를 강조했다. 곡을 쓸 때는 살이 쪄있지만 가수로 활동할 때는 다시 턱선이 돌아온다고.
"댄서분들은 춤으로 어필하지만 발라더는 목소리 밖에 어필할 게 없다. 노래 부르다가 적어도 15초 이상은 가만히 있어야 하는데, 그럴 때 고개를 돌리며 턱선으로 여심을 베야 한다. 그게 저의 신조고 후배인 조성모, 성시경, 정승환 등에게도 전수하고 있다."
"공항에서 여행 짐 뒤져 녹음기에 급하게 멜로디 녹음하기도"
신승훈은 정식 데뷔 전부터 대전 일대에는 이미 유명한 가수였다. 지역에서 노래 아르바이트를 하면서 받은 팬레터만 7000여 통이 넘었다고. 1989년 통기타 하나만 들고 서울로 상경한 청년 신승훈은, 이듬해 '미소속에 비친 그대'로 데뷔하여 당시 최고인기 가요프로그램이던 <가요톱텐> 1위를 차지하는 기염을 토했다.
"유재하, 김현식 선배님을 너무 좋아해서 그분들처럼 TV 활동을 적게 할까도 생각해봤다. 그런데 데뷔곡 반응이 너무 좋아서 TV에 한번 출연했더니 사장님이 저를 보고 '카메라 빨이 너무 잘받아서 놀랐다'고 하더라. 그래서 '거봐요, 저 괜찮다니까요'라고 했다. 한 가요프로그램 대기실에서는 노사연 선배님을 만났는데 저를 보자마자 '너 뜰거야'라고 하시더라."
데뷔곡에 이어 신승훈을 명실공히 발라드 황제의 반열에 오르게 한 것은 2집 타이틀곡 '보이지 않는 사랑'의 대히트였다. 당시 '보이지 않는 사랑'은 가요프로그램에서 무려 14주 연속 1위를 차지하며 한국 기네스 기록을 수립했다. 특히 베토벤의 클래식 가곡 'Ich Liebe Dich'를 삽입하여 한국 가요로 전환되는 독특한 도입부는 강렬한 인상을 남겼다.
"고등학교 때 베토벤의 가곡을 배웠다. 베토벤이 독일인이 아니라 소주 좋아하는 한국 사람이었다면? 도입부의 멜로디를 어떻게 이어나갈까 라고 상상하다가, 외국 공연을 위하여 나간 공항에서 문득 멜로디가 떠올랐다. 당장 여행 짐을 뒤져서 카세트 녹음기를 찾아서 멜로디를 녹음했다. 녹음기에 실수로 녹음이 안 돼서 까먹는 노래도 많다."
1990년대 초중반은 한국 가요계의 격변기이기도 했다. 서태지와 아이들, 터보, H.O.T 등 아이돌과 힙합 가수들이 잇달아 등장하며 댄스음악의 전성시대가 열렸다. 신승훈은 댄스열풍 속에서도 인기 발라드 가수로 건재한 것은 물론, '로미오와 줄리엣', '엄마야' 등 댄스음악에도 도전하며 새로운 시도를 멈추지 않았다.
신승훈은 "댄스를 할 때 많은 분들이 웃으셨지만 저는 상당히 진지했다"고 웃으며 "댄스를 하면서 안무가들의 희열을 느꼈다. 내가 했던 동작을 오천 명, 만 명의 관중이 똑같이 따라하는 모습을 보면서 '이래서 댄스가수를 하는구나'라는 생각도 들었다"고 밝혔다.
과거에 신승훈의 노래를 좋아했던 소녀 팬들은 이제 어느덧 시간이 흘러 어른이 됐다. 신승훈은 신곡 'She was'를 열창하며 팬들에게 추억과 격려의 마음을 전했다.
"한때 '헤이걸'이라고 부르던 소녀들이 이제는 다 엄마가 됐다. 본인의 이름보다 '누구 엄마'로 불리는 게 익숙한 그들에게, 3분 40초의 노래로 위안을 주고 싶었다. 저의 의도를 팬들도 알았는지, 댓글을 보니까 '노래 가사를 들으며 눈물 흘리거나 위로를 받았다'는 내용이 많더라. 그것만으로도 성공적이라는 생각이 들었다."
"이제는 제가 노래할 수 있는 프로그램이 없다"