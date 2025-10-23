"녹슬지 않고 닳아 없어지고파" 신승훈의 '아름다운 하강'

▲유퀴즈신승훈 tvn

신승훈은 자신을 둘러싼 오해와 진실에 대해서도 해명했다. 가수활동에 있어서 확고한 소신과 철학을 지닌 신승훈은 한창 전성기에도 광고나 예능 출연을 거절한 것으로 유명했다.



"그렇게 슬픈 노래를 부르다가 광고에서 갑자기 음료수를 들고 '맛있어요' 하는 게 이미지에 맞지 않다고 생각했다. 하지만 요즘은 이미지에 도움이 되는 광고도 많더라. 그때도 저런 광고가 있었으면 100% 찍었을 거라며 후회도 된다. 예능 출연도 가수니까 노래부터 먼저하고 그 다음에 팬들에게 서비스를 해야 한다는 생각이었다. 이번에 <유퀴즈>에 나온 것도, 노래하는 프로그램에는 다 나가고 나서 이제 이야기를 할 수 있는 거다."



한편으로 신승훈은 자신같은 중장년 가수들을 위한 방송이 부족하다는 아쉬움도 드러냈다.



"이제는 제가 노래할 수 있는 프로그램이 없다. 아이돌이 나가는 프로그램에 나갈 수는 없고, 심야프로그램에는 나가도 너무 밤 늦게 방송해서 사람들이 못 보고 '신승훈씨, 요즘 뭐하세요?'라고 묻더라. 그래서 오늘 <유퀴즈>에 나온 게 너무 행복하다."



'가수는 노래 제목을 따라간다'는 징크스는 유명하다. 공교롭게도 슬픈 이별 노래를 많이 불렀던 신승훈도 징크스에 100% 공감한다며 자신이 여전히 '솔로'인 이유에 대하여 자학개그를 펼쳤다.



"어느날 제 곡목들을 쭉 살펴봤더니 하나같이 '보이지 않는 사랑', '그후로 오랫동안', '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을뿐', '전설속의 누군가처럼'으로 이어지더라. 그러니까 사람을 만날 수가 없는 거다. 제가 다 작사작곡한 노래들이니까. 그냥 제 업보다."



신승훈은 자신의 이름을 내건 '더 신승훈 쇼'를 지금까지 1800회 이상 공연했다. 11월로 예정된 35주년 기념 콘서트도 전석 매진되며 여전한 발라드 황제의 위엄을 과시했다.



한편으로 신승훈은 35년간 오랜 세월에도 변함없는 성원들을 보내주고 있는 의리 넘치는 팬들을 향한 고마움을 전했다. 과거의 소녀팬들이 아이 엄마가 되어 다시 찾아온 일화. 성적이 오르면 이름을 기억해주겠다고 약속했던 팬이 전교 1등이 되어 당당하게 돌아왔다는 '지현씨'의 일화 등을 회상하며 미소를 지었다.



어느덧 가수로서 모든 것을 이룬 레전드지만, 음악을 향한 신승훈의 열정은 아직도 변함이 없다. 지금도 신승훈은 명곡을 만들기 위하여 전국 팔도를 돌아다니며 아이디어를 얻고 있다고. 궁극적으로 발라드 황제가 꿈꾸는 앞으로의 최종 목표는 '아름다운 하강'이었다. 신승훈은 십 여 년 전 콘서트에서 "녹슬어서 없어지는 게 아니라 닳아서 없어지는 가수 신승훈이 되겠다"고 했던 일화를 회상하며 "이제 정말 닳고 녹슬 수 있는 그런 나이가 됐다"고 자신을 돌아봤다.



"누군가 '신승훈 이제 한물갔다'고 하더라도, 그 말이 맞다. 그런데 저는 이미 옛날부터 하강을 준비해왔다. 떨어졌을 때 발버둥치지 않고 아름다운 하강을 하겠다는 생각을 계속해왔다. 지금부터는 여태까지 쌓아온 내공으로 날개를 학처럼 우아하게 펼치면서, 하강이지만 사람들이 '멋있는 하강'이라고 박수쳐줄 수 있는 가수 신승훈이 되고 싶다."



신승훈은 20대 시절의 나에게 들려주고 싶은 이야기로 "잘해왔고 가끔은 네가 걸어온 길을 자랑해도 된다. 외롭기도 했겠지만 잘 견뎠다. 앞으로는 음악만 하지 말고 '인간 신승훈'도 생각해달라"며 만감이 교차하는 듯 미소를 지었다.



"내 노래 중에서 한 곡이라도 당신의 추억을 떠올리게 할 수 있다면. 팬들에게 '목소리 유지해줘서 고마워요', '옛날 생각이 났어요'라는 반응을 들을 때가 가장 보람스럽다. 앞으로도 노래 한 곡을 듣고 '우리에게는 신승훈이 있었지'라며 추억이 되는 가수로 남고 싶다."

