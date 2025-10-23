'김영웅 연타석 3점포' 삼성, 대전으로 간다

연합뉴스

22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 한화 이글스 대 삼성 라이온즈 4차전. 7회 말 1사 1,2루 때 삼성 김영웅이 3점 홈런을 친 후 타구를 보고 있다.1차전에서 코디 폰세에게 6득점, 2차전에서 라이언 와이스에게 5득점을 올렸던 삼성 타선은 3차전에서도 '코리안 몬스터' 류현진에게 4점을 뽑아내며 류현진을 4이닝 만에 강판 시켰다. 하지만 3차전에서 승리한 팀은 한화였다. 한화는 5-4로 재역전에 성공한 6회 문동주를 마운드에 올렸고 문동주는 4이닝 동안 58개의 공을 던지며 2피안타1볼넷6탈삼진 무실점 역투로 한화의 승리를 지켜냈다.문동주를 당겨 쓰면서 4차전 선발이 마땅치 않았던 한화는 루키 정우주를 선발로 투입했다. 벼랑에 몰린 삼성은 4차전에서 토종 에이스 원태인이 선발로 등판했고 플레이오프에서 타격감이 좋은 김태훈을 6번에 전진 배치했고 양도근이 9번 2루수로 선발 출전했다.지난 13일 SSG 랜더스와의 준플레이오프 3차전 이후 8일의 휴식일이 있었던 원태인은 초반 제구력이 썩 좋지 못했고 한화 타자들은 이를 놓치지 않았다. 한화는 1회초 1사 후 루이스 리베라토의 좌전 안타와 문현빈의 우중간 적시 2루타를 묶어 선취 득점을 올렸다. 하지만 선취점을 내준 원태인도 더 이상 흔들리지 않고 한화의 중심타자 노시환과 채은성을 내야플라이로 잡아내며 추가실점을 막았다.프로 데뷔 시즌에 가을야구 선발 등판이라는 중책을 떠안은 정우주는 1회 투구에서 2사 후 구자욱에게 안타를 허용했지만 '홈런왕' 르윈 디아즈에게 시속 153km의 강속구를 던져 삼진으로 돌려 세우며 기세를 올렸다. 정우주는 2회에도 무사 2루 위기를 맞았지만 김태훈과 이재현, 강민호를 3연속 삼진으로 잡아내고 또 한 번 위기를 넘겼고 1회에 흔들렸던 원태인도 2회부터 안정된 투구를 이어갔다.정우주가 3.1이닝을 3피안타1볼넷5탈삼진 무실점으로 자신의 역할을 완벽하게 수행한 가운데 한화는 4회 1사 후 좌완 김범수를 마운드에 올려 김영웅과 대타 박병호를 삼진으로 잡아냈다. 한화 투수들의 이어 던지기가 성공을 거둔 가운데 한화는 5회초 공격에서 최재훈의 안타와 원태인의 야수 선택, 손아섭의 보내기 번트로 만든 2사2,3루에서 문현빈이 3점 홈런을 터트리며 스코어를 4-0으로 벌렸다.한화는 5회말 박상원을 마운드에 올려 삼진 2개를 곁들이며 삼성의 하위 타선을 삼자범퇴로 막아냈다. 하지만 삼성은 6회부터 1차전 선발이었던 헤르손 가라비토를 불펜으로 투입해 마운드에 안정을 가져왔고 6회말 공격에서 김지찬의 3루타와 김성윤의 볼넷, 구자욱의 적시타, 김영웅의 3점 홈런을 묶어 순식간에 4-4 동점을 만들었다. 마무리 김서현을 6회에 올렸던 한화의 승부수가 실패로 돌아가는 순간이었다.한화는 7회초 공격에서 최재훈의 내야 안타와 심우준의 보내기 번트, 리베라토의 볼넷으로 2사2,3루의 기회를 잡았지만 전 타석에서 3점 홈런을 터트렸던 문현빈이 8구까지 가는 접전 끝에 좌익수플라이로 물러났다. 그리고 삼성은 7회말 공격에서 1사 후 구자욱의 몸 맞는 공과 다이즈의 볼넷으로 만든 1,2루 기회에서 전 타석 동점 3점홈런의 주인공 김영웅이 연타석 3점 홈런을 작렬하며 7-4로 리드를 잡았다.승기를 잡은 삼성은 플레이오프 3경기 연속 무실점을 포함해 올해 가을야구 6경기에서 5.2이닝 무실점 행진을 이어가던 이호성을 마운드에 올려 노시환과 채은성, 하주석을 삼자범퇴로 깔끔하게 처리했다. 한화도 8회말 주현상을 마운드에 올려 실점 없이 이닝을 끝냈지만 삼성은 9회 마무리 김재윤이 등판했고 플레이오프에서 2이닝2실점으로 부진했던 김재윤은 세 타자로 가볍게 경기를 마무리했다.김영웅은 올 시즌 22홈런으로 2년 연속 20 홈런 시즌을 만들었지만 홈런은 물론이고 타율(.249)과 안타(111개),타점(72개),OPS(출루율+장타율, .778) 등 전반적인 기록에서 작년에 비해 다소 하락했다. 게다가 김영웅은 SSG와의 준플레이오프 3차전에서 9회 수비 도중 허리 부상을 당하며 교체됐고 결국 4차전에 출전하지 못했다. 그렇게 김영웅의 활약 여부는 플레이오프에서 삼성의 최대 변수로 떠올랐다.하지만 김영웅은 준플레이오프에서 당했던 부상 여파가 전혀 느껴지지 않는 활약으로 플레이오프 무대를 지배하고 있다. 3차전까지 3경기 연속 멀티히트를 기록하며 1홈런6타점2득점을 기록하던 김영웅은 4차전에서도 첫 타석 2루타에 이어 3번째 타석에서 동점 3점 홈런, 4번째 타석에서 결승 3점홈런을 터트리는 대활약을 펼쳤다. 삼성은 김영웅의 원맨쇼 덕분에 한국시리즈 진출을 위한 마지막 기회를 얻어냈다.