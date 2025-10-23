'66일 만에 출격' FC서울 강현무, 긍정적이었던 선방쇼

66일 만에 실전 경기에 복귀한 강현무. 비록 2실점을 내줬으나 자신감이 올라오고 있는 부분은 상당히 긍정적이었다.김기동 감독이 이끄는 FC서울은 22일 오후 9시 15분(한국시간) 중국 상하이 경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 3차전서 상하이 선화에 2-0으로 패배했다. 이로써 서울은 1승 1무 1패 승점 4점으로 동부권 조 6위에, 상하이 역시 1승 1무 1패 승점 4점 동부권 조 5위에 자리했다.전반에는 상하이는 주포 아수에를 필두로 골문을 노렸고, 서울은 린가드·둑스·루카스·안데르손을 이용하면서 득점을 엿봤으나 양 팀은 이렇다 할 기회를 만들지 못했다. 후반에는 상하이가 주도하는 그림을 만들었고, 후반 11분 아수에가 높은 타점에서 헤더를 성공시키면서 선제골을 완성했다. 일격을 허용한 서울은 린가드·문선민이 연이어 슈팅을 날렸으나 무위에 그쳤다.상하이는 다급한 서울의 마음을 확실하게 이용했고, 후반 43분 안드레 루이스가 추가 득점을 터뜨리면서 승점 3점을 확보했다.지난해 리그 4위를 기록하며 5년 만에 아시아 무대로 복귀한 서울은 챔피언스리그 엘리트서 쾌조의 출발을 선보였다. 리그 스테이지 1라운드서는 마치다 젤비아 원정서 1-1 무승부로 값진 승점 1점을 챙겼고, 이어진 부리람 유나이티드 홈 경기서는 3-0 완승을 기록하며 무패 행진을 내달렸다.1승 1무로 좋은 흐름에 탑승한 가운데 상하이 원정서도 나쁘지 않은 경기력을 선보였지만, 끝내 패배하면서 아쉬움을 삼켰다. 이처럼 승점 3점을 따내지 못한 부분은 아쉬웠으나 이 선수의 복귀는 반가웠다. 바로 강현무다. 1995년생인 강현무는 포항-김천 상무를 거치며 K리그 최고 수문장 중 한 명으로 거듭났다.전반 초반과 중반, 밀리는 가운데서도 강현무는 흔들리지 않았다. 전반 5분에는 바로 앞에서 날린 아수에 슈팅을 발로 감각적으로 쳐냈고, 또 전반 14분에도 강력한 슈팅을 왼손으로 막아냈다. 활약은 이어졌다. 전반 24분에는 굴절된 슈팅을 끝까지 따라가며 볼 소유권을 회복했고, 전반 39분 마나파의 오른발 감아차기는 손끝으로 쳐내는 데 성공했다.이어 후반 39분에도 수비 뒷공간이 완벽하게 오픈된 가운데 빠르게 뛰어나오면서, 볼을 걷어냈다. 비록 후반에만 2실점을 내주면서 패배의 책임에서는 자유롭지 못했으나 만약 강현무의 선방이 없었다면 서울은 더 큰 점수 차로 무너질 수 있는 상황이 있었다.강현무는 6번의 유효 슈팅 중 무려 4번의 위기를 막아냈고, 공중볼 경합 성공률도 100%를 기록하며 좋은 모습을 보여줬다.한편, 패배를 기록한 서울은 국내로 복귀 후 오는 26일 홈에서 강원FC와 파이널 라운드 첫 번째 경기를 치르게 된다.