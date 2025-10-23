'고베 격파' 강원FC, '후반 불안' 숙제 안았다

연합뉴스

선제골 주인공 이상헌(한국프로축구연맹 제공)지난해 리그 2위를 기록하면서 구단 창단 최고 성적을 기록했던 강원은 이번 시즌을 앞두고 사상 첫 아시아 무대로 향할 수 있는 자격을 취득했다. 챔피언스리그 엘리트에 처음 나섰던 가운데 출발은 상당히 좋았다. 1라운드서는 중국 전통 명가 상하이 선화에 2-1 역전 승리를 챙기며 웃었고, 이어진 청두 룽청 원정 경기에서는 아쉽게 1-0으로 패배했다.비록 기세를 이어가지 못했으나 스쿼드 이원화를 통해 승점 3점을 챙긴 부분은 상당히 긍정적이었고, 최근에는 K리그서 파이널 A를 확정하면서 자동 강등 위험도 사라지게 됐다. 그렇기에 경기에 앞서 강원은 총력전을 예고했다. 정 감독은 선발 명단에는 이상헌·김건희·모재현·이유현·김대원·신민하·강투지 등과 같은 최고 전력을 넣었고, 효과는 확실했다.경기 시작 전 정 감독은 고베의 전력이 만만치 않다는 부분을 인정했으나 물러서지 않겠다고 예고했다. 이에 대해 "다르게 준비했다. 장단점을 분석했고, 우리 장점으로 상대 단점을 공략할 거다"라고 답했고, 전반에는 이 말이 그대로 들어맞는 경기력을 선보였다. 강원은 고베를 상대로 주력 포메이션인 4-4-2를 꺼내 들었다.후방에서 롱볼을 즐겨 쓰는 고베의 수비진을 압박하기 위해 최전방에는 기동력이 좋은 김건희·이상헌을 투입했고, 측면에는 속도와 압박 수행 능력이 훌륭한 모재현·김대원을 배치했다. 이들은 계속해서 위치를 바꿔가면서 압박을 가해냈고, 고베는 이를 뚫어내는 데 상당한 어려움을 겪었다. 또 중원에서는 서민우·이유현이 중원 싸움에 힘을 보탰다.이를 통해 전반에만 3골을 몰아치면서 고베를 압박했고, 경기력 자체도 상당히 좋았다. 고베의 압박을 일부러 유도하면서 뒷공간을 발생시키는 전략을 택했고, 적절한 포지셔닝과 원터치 패스를 통해 빠른 공수 전환 속도를 선보였다. 전반에는 60%의 점유율을 통해 9번의 슈팅과 3번의 유효 슈팅을 만들었고, 상대에게 유효 슈팅은 단 1번밖에 내주지 않았다.후반 시작과 함께 수비진의 실수와 2번의 슈팅에 모두 무너지며 상대 추격을 허용했지만, 정 감독은 흔들리지 않았다. 오히려 선수들에 안심하라는 제스처를 취하면서 안정을 요구했으며 후반 26분에는 경고가 있는 서민우와 이상헌을 빼고, 기동력이 좋은 구본철과 수비력에 장점을 보유한 김강국을 투입했고, 후반 32분에는 이기혁을 넣으면서 3백으로 전환했다.결과적으로 정 감독의 이 선택은 아쉽게도 적중하지 않았다. 계속해서 고베의 압박과 공격에 휘둘리는 장면이 나왔고, 동점을 내주면서 고개를 숙였다. 확실하게 눈에 잡힐 듯했던 승점 3점이 1점으로 줄어들었던 강원은 김건희의 극장 역전 골로 승리를 맛봤지만, 분명 반성해야만 하는 경기력이었다.최근 강원은 전반은 상당히 괜찮은 전략을 보여주지만, 후반에는 180도 다른 모습이 나온다. 당장 직전 리그 33라운드 대구와의 경기서 전반에만 2골을 몰아쳤으나 후반에 2골을 내주면서 무승부를 허용해야만 했고, 32라운드 안양전도 1-0에서 후반 막판 김보경에 동점 골을 내주며 승점 1점 추가에 그쳤다 . 또 대표적으로는 전북 현대와의 코리아컵 준결승 2차전서도 1-0으로 앞선 상황 속 후반에만 내리 2골을 내주면서 결승 진출이 좌절된 바가 있다.결국 강원은 이런 후반 대응 문제를 확실하게 해결해야지만, 더 큰 무대에서 좋은 성적을 안정적으로 기록할 수 있다는 것이다. 이에 대해 정 감독도 경기 후 기자회견을 통해 "일본 최고의 팀을 상대로 전반은 완벽한 경기를 했다. 하지만 후반은 감독으로 숙제가 되지 않을까 싶다. 안양, 대구, 비셀 고베전까지 후반에 대응하는 부분이나 집중력이 떨어진다. 이 숙제를 선수들과 잘 풀어보겠다. 일본 최고의 팀을 상대로 압박, 포지셔닝, 패스워크, 결정력까지 다 보여줬다. 전반을 잘 복기해서 후반 문제를 해결하겠다"라고 답했다.한편, 강원은 짧은 휴식 후 오는 26일 FC서울 원정을 떠나 파이널 A 첫 경기를 치르게 된다.