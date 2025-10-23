조선 조폭의 진흙탕 생존기, 이게 참 아쉽다

사극의 판을 뒤집다-조연 왈패의 주인공 등극
조선시대 배경의 사극에서 왈패(曰牌)는 늘 익숙한 얼굴이었다. 양반들의 지저분한 뒷일을 처리해주거나, 상인들에게 수수료 명목으로 금품을 편취하던 이들은 그저 이야기의 감초 같은 역할이었다. 조선을 배경으로 폭력 집단의 서사를 전면에 내세운 콘텐츠 자체가 드물었으며, <짝패>처럼 왈자 출신이 주인공으로 등장하는 경우에도 대부분 의협심이나 정의 구현을 앞세워 낭만화하는 경향이 강했다.
하지만 지난 9월 26일 공개되기 시작해서 얼마 전 마지막 에피소드까지 공개된 글로벌 OTT 디즈니플러스의 <탁류>는 이처럼 조선시대 폭력 집단 그 자체의 생리와 세계, 그리고 이권 다툼을 정면으로 다룬다는 점에서 파격적이다. 사극에서 감초 같은 조연, 아니 조연보다도 못한 캐릭터를 메인 스토리로 가져간다는 점에서 이색적이고 참신하다. <광해, 왕이 된 남자>(2012)로 천만 관객을 모았던 추창민 감독의 첫 시리즈 연출작이자, <추노>(2010), <해적>(2014), <지금 우리 학교는>(2022) 등 흥행작을 다수 집필한 천성일 작가의 만남은 <탁류>의 서사적 깊이에 대한 기대를 더한다.
<탁류>는 조선 시대 조직폭력배라고 할 수 있는 왈패를 현대적인 누아르물의 주인공으로 격상시키는 파격을 감행한다. 주인공 장시율(로운)이 나루터의 중간 보스인 무덕(박지환)의 밑에서 활동하며 마포나루 권력 구조의 격변을 촉발하는 과정은, 시청자에게 익숙한 조폭 서사를 조선이라는 배경으로 옮겨와 신선한 재미를 주고 있다.
마포나루라는 공간 선택 역시 드라마의 야심을 보여준다. 조선 후기, 한강 수운의 핵심 거점이었던 마포나루는 단순한 포구가 아니었다. 전국 각지에서 물산이 모이고 돈이 굴러가는 생산과 소비의 최전선이었으며, 그만큼 탐욕과 이권이 얽힌 혼탁한 공간이었다. 드라마는 이곳을 '돈'과 '폭력'이 지배하는 세계로 설정함으로써, 조선의 어두운 '탁류'를 시각적으로 구현하는 데 성공한다.
검계와 왈패의 실체, 역사적 사료로 본 영리한 선택