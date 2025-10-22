'푸른 피 에이스' 원태인, 벼랑 끝 삼성의 마지막 희망

케이비리포트

삼성 원태인의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)올해 PS 2경기에 등판해 모두 승리를 기록한 원태인은 12⅔이닝 동안 단 1실점, 평균자책점 0.71로 압도적인 성적표를 남겼다. 무엇보다 외국인 선발들과의 맞대결에서 한치도 밀리지 않고 연달아 승리를 거둔 점이 의미 깊다.일찌감치 4차전 선발로 원태인을 내정한 삼성 박진만 감독은 총력전을 통해 홈구장인 대구에서 시리를 끝내겠다는 의지를 보였다. 외인 에이스 후라도를 3차전에 투입하며 원태인에게 하루라도 더 휴식을 취하게 한 것은 4차전에서 한국시리즈 진출을 확정하기 위한 승부수였다.하지만 애초 구상과 반대로 탈락 위기에서 4차전에 나서는 원태인의 어깨는 무거울 수밖에 없다. 일단 체력 소모와 피로 누적이 가장 큰 문제다. 7월 말 이후 13경기 연속으로 6이닝 이상을 투구한 원태인은 최근 2경기에서는 모두 100구 이상을 던졌다. (2G 합계 211구) 또 비로 인한 경기 중단 및 지연을 연속으로 겪으면서 투구 흐름이 끊겨 컨디션 관리에 어려움을 겪었다.PO에 선발 등판한 에이스들의 부진 징크스도 우려되는 대목이다. 앞선 세 경기에서 한화 이글스 1-3선발 폰세, 와이스, 류현진과 삼성 후라도 등 정규시즌에서 상대에 강세를 보였던 에이스들이 모두 무너졌다. 정규시즌에서 한화를 상대로 4G 3승 1패, 4퀄리티스타트(QS)를 기록할 만큼 강했던 원태인이 에이스들의 부진 징크스를 끝낼 수 있을지가 4차전 승부의 관건이다.