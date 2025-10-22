AI 기술로 탄생한 첫 장편 상업영화, 흥행보다 중요한 게 있다

▲
영화 <중간계> 스틸컷CJ CGV
03.
물론 이는 기술적, 산업적 측면에서 낙관적으로 생각했을 때의 이야기다. 관객 모두가 영화를 동일한 기준과 잣대로 바라보지는 않는다. 기술이 산업에 안정적으로 안착하지 못할 가능성 역시 존재한다. 그만큼 풀어야 할 숙제도 적지 않다는 뜻이다. 당장은 기본적인 서사적 측면이 과제로 남는다. 기술적 혁신이 서사의 내러티브나 감정적 유대까지 모두 확보해 주지는 못한다. 기술이 극의 서사적 요소와 매끄럽게 호흡하기 위해서는 기술을 통한 감각적 체험이 인물과 공간, 감정에 자연스럽게 스며들어야만 한다. 영화 <중간계>가 그나마 지금의 모습을 갖출 수 있었던 것은 감독이 이미 오래전부터 구상해 왔던 시나리오가 있었기 때문에 가능했다. 이번 영화는 영화 <범죄도시> 시리즈 이전에 완성된 바 있는 <뫼비우스>라는 시나리오를 기반으로 제작되었다고 알려져 있다.
짧은 러닝타임으로부터 비롯되는 서사의 빈곤함도 아쉬움으로 남는다. 영화는 이 지점을 메우기 위해 후반부 몰아치는 액션의 서스펜스와 곳곳에 숨겨둔 해학적 요소를 활용하고자 한다. 하지만 사건 사이의 명확한 연결 대신 이미지의 과잉으로 대체하는 과정은 인물의 동기나 관계의 세부 지점들이 장면의 추력에 의해 힘을 잃는 계기가 되기도 한다. 의도적으로 후반부의 이야기가 2부를 통해 이어질 것이라고 암시하지만, 그럼에도 불구하고 이번 서사에 존재하는 서사적 공백이 효과적이었다고 말하기는 어려울 것 같다.
04.
새로운 기술적 토대 위에서 완성된 영화 <중간계>가 가지게 되는 의의는 어쩌면 영화 바깥에 놓여 있는지도 모르겠다. 그만큼 여러 가지 질문과 논의를 탄생시키게 될 것이 분명해서다. 더 많은 영화와 창작자가 큰 비용이 들 법한 난이도 높은 장면에 조금 더 쉽게 다가갈 수 있게 되거나 전체 작업 일수를 줄이는 등의 비용 측면의 도움을 받게 되는 부분은 긍정적 측면에 속한다. 다만 여기에는 고도화된 기술이 제작자와 배우, 스태프 등의 직종을 대체하며 일자리를 위협하게 되거나, 관객 수용의 측면에서 혁신이 아닌 단순한 오락적 기술로 전락하게 될 수 있다는 등의 부정적 측면도 분명히 존재한다. 기술 전환은 제작 환경의 전환을 피할 수 없게 만들 것이다.
CG가 도입되던 초창기, 아직까지도 회자되는 몇몇 작품에서의 거대한 실패 사례처럼, AI 기술이 새로운 질감을 낳는 영화적 기술이 아니라 CG의 값싸고 쉬운 대체제가 될 때를 걱정하지 않을 수 없는 것이다. 이야기의 흐름을 끊지 않을 정도의 기술적 안착은 반복되는 시도 속에서 기술 발전과 연출자의 경험이 더해지며 적절한 경계를 찾을 때에야 가능해질 것이다. 앞으로 시간이 필요하다는 뜻이다.