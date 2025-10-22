AI 기술로 탄생한 첫 장편 상업영화, 흥행보다 중요한 게 있다

CJ CGV

"저승사자들이 세상에 떠도는 영혼들을 정리하는 거지."

영화 <중간계> 스틸컷01.강윤성 감독의 이름 아래에는 산업의 상업적 구조가 그림자처럼 따라다녔다. 시작부터 그랬던 것은 아니다. 이제는 어엿한 시리즈물이 된 <범죄도시> 이후 그의 행보는 한국 장르 영화의 동력과 문법이 대중에게 여전히 유효함에 대한 증명과도 같았다. 드라마와 OTT 산업으로 이동한 뒤에도 그의 연출과 기획력이 관객(시청자)이 원하는 바를 읽고 만족시키는 데 충분하다는 사실은 계속해서 입증되었다. 그런 감독이 영화 <중간계>를 통해 기술적 실험을 시도한 것은 고개를 갸웃거리게 만들면서도 당연해 보이기까지 한다. 기존의 흥행 프랜차이즈 시리즈물과의 거리를 잠시 두고서라도 산업의 기술과 형식을 선도하겠다는 야심이 여기에 있다.영화 <중간계>는 드라마적으로 단순한 틀을 갖고 있다. 동남아 등지에서 불법 인터넷 도박 사이트를 운영하며 수천억을 축적한 재범(양세종 분)을 추적하던 국정원 블랙 요원 장원(변요한 분), 형사 민영(김강우 분)과 배우 설아(방효린 분), 책임 PD 석태(임형준 분) 등의 인물이 대형 교통사고를 당하게 된다. 이승도 저승도 아닌 중간계로 향해 갇히게 된 이들은 12지신의 탈을 쓴 저승사자들에게 쫓기며 현실과 닮아 있는, 알 수 없는 공간을 떠돌게 된다. 자신들의 영혼을 거둬가려는 존재들로부터 벗어나야만 한다.02.이 작품이 상업 장편 영화로는 드물게 60여 분의 러닝타임을 갖고 있음에도 주목되는 것은 한국 상업영화 시장에서 AI 기술을 본격적으로 도입한 첫 사례에 해당하기 때문이다. 이전에도 AI를 활용한 사례가 없었던 것은 아니다. 모두 10분에서 20분 사이의 짧은 단편으로만 제작되어 왔을 뿐이다. 강윤성 감독은 크랭크인 시점으로부터 4개월 정도 만에 개봉할 수 있었다고 밝히기도 했는데, 이 역시 컴퓨터그래픽(CG)에 필요한 모든 장면을 대신 AI를 활용했기 때문에 가능했다고 한다. CG로는 몇 달이나 걸릴 작업이 단 몇 시간 만에 끝나는 경험을 하게 된 것이다. 극 중에 등장하는 저승사자, 사천왕, 해태 등의 크리처들을 모두 그렇게 완성되었다. 물론, 연기는 실제 배우들이 모두 직접 했다.사실 강윤성 감독이 택한 영화 <중간계>의 제작 방식은 이승과 저승 사이라는 이 영화의 서사가 갖고 있는 개념과도 같이 산업적으로도 경계에 놓여 있다. 기존의 CG 방식을 보완하면서 생성형 AI를 결합하는 실험은 산업의 비용 구조와 제작 일정을 무너뜨리고 재편하고자 하는 시도이기도 해서다. AI의 도입은 단순히 CG를 조금이라도 줄여보고자 하는 것이 아니라, 효율성과 생산성이라는 영화 제작의 두 축을 직접적으로 해체해 보려는 시도에 가깝다. 제작비 측면이나 배급 구조, 리스크 등을 이유로 점차 다양성을 잃어가고 있는 국내 상업영화 산업에는 새로운 동력이 될 가능성마저 안고 있다.